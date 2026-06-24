    Škótsko
    Škótsko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina C
    Miami
    00:00
    Brazília
    Brazília
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

    Škótsko - Brazília: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Škótsko - Brazília: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny C na MS vo futbale 2026: Škótsko - Brazília.

    Škótsko a Brazília dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
    25.06.2026 o 00:00
    3. kolo
    Škótsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Brazília
    Prehľad
    Rozhodca: Ramos.
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Škótskom a Brazíliou.

    Škótsko vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Na úvod turnaja zdolalo Haiti tesne 1:0, no v druhom vystúpení nestačilo na Maroko, ktorému podľahlo 0:1. Brazília zatiaľ zostáva nezdolaná. V prvom zápase remizovala s Marokom 1:1 a následne si poradila s Haiti presvedčivo 3:0. Kanárici majú na konte štyri body. Dnešný duel preto môže rozhodnúť o víťazovi skupiny C.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0 - 0
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    0 - 0
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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