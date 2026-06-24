ONLINE: Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

Škótsko a Brazília dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
25.06.2026 o 00:00
3. kolo
Škótsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Brazília
Prehľad
Rozhodca: Ramos.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Škótskom a Brazíliou.
Škótsko vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Na úvod turnaja zdolalo Haiti tesne 1:0, no v druhom vystúpení nestačilo na Maroko, ktorému podľahlo 0:1. Brazília zatiaľ zostáva nezdolaná. V prvom zápase remizovala s Marokom 1:1 a následne si poradila s Haiti presvedčivo 3:0. Kanárici majú na konte štyri body. Dnešný duel preto môže rozhodnúť o víťazovi skupiny C.
Škótsko vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Na úvod turnaja zdolalo Haiti tesne 1:0, no v druhom vystúpení nestačilo na Maroko, ktorému podľahlo 0:1. Brazília zatiaľ zostáva nezdolaná. V prvom zápase remizovala s Marokom 1:1 a následne si poradila s Haiti presvedčivo 3:0. Kanárici majú na konte štyri body. Dnešný duel preto môže rozhodnúť o víťazovi skupiny C.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body