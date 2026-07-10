ONLINE: Španielsko - Belgicko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Španielsko a Belgicko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Belgicko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
10.07.2026 o 21:00
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Belgicko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Belgickom.
Španielsko prežíva na šampionáte výborné obdobie. Po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami prišla séria štyroch víťazstiev. V skupinovej fáze si "La Roja" poradila so Saudskou Arábiou 4:0 aj Uruguajom 1:0, čím ovládla svoju skupinu. V šestnásťfinále následne presvedčivo zdolala Rakúsko 3:0 a v osemfinále vyradila aj Portugalsko po tesnom víťazstve 1:0. Španieli tak na turnaji ešte neinkasovali a potvrdzujú, že ich defenzíva patrí medzi najlepšie na šampionáte.
Belgicko malo v skupinovej fáze pomalší rozbeh, keď remizovalo s Egyptom 1:1 aj Iránom 0:0. V rozhodujúcom zápase však deklasovalo Nový Zéland 5:1 a postúpilo do vyraďovacej fázy z prvého miesta. V šestnásťfinále zvládlo dramatický duel so Senegalom, ktorý rozhodlo až po predĺžení výsledkom 3:2. Vo osemfinále potom predviedlo jeden zo svojich najlepších výkonov na turnaji a jasne zdolalo USA 4:1.
Španielsko prežíva na šampionáte výborné obdobie. Po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami prišla séria štyroch víťazstiev. V skupinovej fáze si "La Roja" poradila so Saudskou Arábiou 4:0 aj Uruguajom 1:0, čím ovládla svoju skupinu. V šestnásťfinále následne presvedčivo zdolala Rakúsko 3:0 a v osemfinále vyradila aj Portugalsko po tesnom víťazstve 1:0. Španieli tak na turnaji ešte neinkasovali a potvrdzujú, že ich defenzíva patrí medzi najlepšie na šampionáte.
Belgicko malo v skupinovej fáze pomalší rozbeh, keď remizovalo s Egyptom 1:1 aj Iránom 0:0. V rozhodujúcom zápase však deklasovalo Nový Zéland 5:1 a postúpilo do vyraďovacej fázy z prvého miesta. V šestnásťfinále zvládlo dramatický duel so Senegalom, ktorý rozhodlo až po predĺžení výsledkom 3:2. Vo osemfinále potom predviedlo jeden zo svojich najlepších výkonov na turnaji a jasne zdolalo USA 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
09.07. 22:00
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
10.07. 21:00
Francúzsko
2 - 0
Maroko
Boston | Boston
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
11.07. 23:00
Španielsko
vs.
Belgicko
Los Angeles | Los Angeles
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
12.07. 03:00
Nórsko
vs.
Anglicko
Miami | Miami
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
Argentína
vs.
Švajčiarsko
Kansas City | Kansas City
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Semifinále
Finále