Zmeny pred MS vo futbale. Hráči si trikrát rozmyslia, či budú zdržovať, tvrdí rozhodca

V sobotu 20. júna ubehne presne 50 rokov od triumfu futbalistov Československa na ME v Belehrade. Finálová zápletka s vtedajším Západným Nemeckom je pamätná, rovnako ako penalta Antonína Panenku.
Ak by však Čechoslováci penaltový rozstrel nezvládli, mnohí by okrem sklamania cítili aj krivdu. Podľa nich bol totiž rohový kop, po ktorom v závere vyrovnal na 2:2 Bernd Hölzenbein, nariadený nesprávne.
Či rozhodca Sergio Gonella pochybil alebo nie, je ťažké posúdiť, ale o polstoročie neskôr existuje predpoklad, že sa podobná kontroverzia nezopakuje.
Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) totiž pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku prišla s úpravou viacerých pravidiel, vrátane možného zvrátenia verdiktu o odpískaní rohu.
Na Slovensku predbehli dobu
Systém videoasistenta rozhodcu (VAR) bol zavedený na Pohári konfederácií FIFA 2017. Odvtedy posudzoval regulárnosť gólov, ofsajdy, penalty či červené karty, ale na MS 2026 pribudnú ďalšie možnosti.
Hlavní rozhodcovia si budú môcť overiť správnosť udelenia druhej žltej karty, po ktorej by nasledovalo vylúčenie. Doposiaľ mohli svoj verdikt preveriť len vtedy, ak išlo o priame udelenie červenej karty.
VIDEO: Nové pravidlá pred MS vo futbale 2026
Smerom naopak však toto pravidlo neplatí. Rozhodca nemôže zájsť k monitoru, preskúmať faul a dodatočne udeliť hráčovi druhú žltú kartu.
"IFAB sa nateraz rozhodla takto, no podľa mňa ide o formu testovania a v budúcnosti do pravidiel vstúpi aj možnosť udeliť druhú žltú kartu po prezretí záznamu," hovorí pre Sportnet medzinárodný rozhodca Filip Glova.
Úpravou tiež prešlo pravidlo, keď VAR môže odvolať gól, ak sa udial priestupok predtým, ako bola lopta uvedená do hry. Zvyčajne ide o momenty pred rozohraním rohu, priameho kopu či vhadzovania.
"U nás na Slovensku sme trochu predbehli dobu. V zápase Podbrezovej s Trnavou sa stalo, že hráč pred rozohraním rohu sotil do súpera, získal tým výhodu a skóroval. VAR do tejto situácie zasiahol.
Napokon gól neplatil a roh sa opakoval. Myslím si, že je veľmi dobré, že aj toto je pred svetovým šampionátom ukotvené v pravidlách," pokračoval Glova.
VAR bude pomáhať aj pri spomenutých rohových kopoch. Ak arbiter chybne nariadi roh, jeho kolegovia pri videu ho môžu odvolať. Cieľom je predísť gólom, ktorým by predchádzal chybný verdikt arbitra.
Predseda Rozhodcovskej komisie FIFA Pierluigi Collina tvrdí, že to neovplyvní plynulosť hry, keďže na roh sa často presúvajú obrancovia do súperovej šestnástky. Za ten čas by videoasistenti mali situáciu preskúmať.
Za zdržovanie príde trest
VAR bude prítomný aj vo chvíli, ak by došlo k nesprávnemu identifikovaniu potrestaného hráča, čo sa však nedeje príliš často.
Novinkou nie je trojminútová prestávka na občerstvenie v polovici polčasov, no celkovo IFAB dbá na to, aby bol priebeh hry čo najplynulejší. Preto prichádza so sériou trestov za úmyselné zdržovanie.
"Na mítingoch UEFA nám často ukazovali, že z 90 minút zápasu Ligy majstrov je čistý hrací čas len okolo 60 minút. Cieľom je zvýšiť hrací čas, pričom rozhodcovia už majú oporu v pravidlách," hovorí Glova.
Už v tejto sezóne platilo pravidlo ôsmich sekúnd. Ak brankár držal loptu v rukách dlhšie, súper získal roh. V anglickej Premier League bol za to ako prvý potrestaný slovenský gólman Martin Dúbravka.
Niečo podobné bude na MS platiť aj pri odkopoch od brány a vhadzovaniach. V týchto prípadoch je povolenou hranicou päť sekúnd. Inak bude nasledovať roh, respektíve vhadzovanie súpera.
Veľmi často sa zvyklo zdržovať aj pri striedaniach. Teraz však platí, že hráč má desať sekúnd na to, aby ihrisko opustil od momentu, keď rozhodca ukáže tabuľu s číslami. Ak to nestihne, jeho spoluhráč musí čakať.
"V prípade, že hráč nesplní tento limit, striedajúci hráč musí počkať 60 sekúnd a do hry môže ísť až pri ďalšom prerušení. Ak sa bude hrať neprerušene päť minút, jeho mužstvo bude hrať v oslabení.
Je to veľmi dobré pravidlo, pretože teraz si hráči trikrát rozmyslia, či budú pri striedaní zdržiavať. Dlhšie oslabenie môže výrazne ovplyvniť zápas.
Samozrejme, tie časové limity netreba brať na desatinu presne. Ide o to, aby futbalisti akceptovali, že nesmú zdržovať. Ak však hráč evidentne zdržuje, dostane trest," hovorí Glova pre Sportnet.
Takisto musí hráč počkať pri postrannej čiare 60 sekúnd, pokiaľ predtým potreboval na trávniku ošetrenie lekára. Cieľom je predísť simulovaniu, napríklad v podobe kŕčov, najmä v závere duelov.
V prípade minútového čakania sú výnimkou zranenia brankára, zrážky medzi brankárom a hráčom v poli, zrážky medzi spoluhráčmi či poranenia hlavy.