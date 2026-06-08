Má čip a zbiera dáta 500-krát za sekundu. Futbalisti budú kopať do technologického unikátu

Telstar. Tango. Azteca. Tricolore. Fevernova. Jabulani. Brazuca. Al Rihla.
Viete, čo tieto názvy pomenúvajú? Futbaloví fanúšikovia určite áno. Sú to niektoré z oficiálnych lôpt majstrovstiev sveta vo futbale.
Najnovšia z nich sa volá Trionda.
Už vo štvrtok do nej budú kopať futbalisti z Mexika a Juhoafrickej republiky. A potom v priebehu mesiaca hráči z ďalších 46 krajín, ktoré si na najväčšom svetovom šampionáte vo futbale zahrajú s najlepšou loptou, aká bola kedy vyrobená.
Ten tím, ktorý 19. júla v New Yorku strelí s Triondou viac gólov, získa titul majstrov sveta.
Tri vlny
Firma Adidas vyrába oficiálne lopty MS vo futbale od roku 1970. Keď v tom čase priniesla do Mexika model Telstar, zmenila tým celú éru futbalových lôpt.
Z dovtedy prevažne kožených, nevýrazných a ťažko rozpoznateľných modelov sa zrazu stala ikonická značka.
Čierno-biela kombinácia s klasickými hexagonálnymi panelmi, ktorá bola nielen praktická pre televízne prenosy, ale aj okamžite zapamätateľná pre fanúšikov po celom svete.
Ďalší zlom prišiel s jeho nástupcom – dizajnom Tango (1978), ktorý dominoval futbalu dve desaťročia a stal sa jedným z najdlhšie používaných vizuálnych jazykov v histórii MS.
Na základe dizajnu Tango sa neskôr vytvorili aj známe modely Azteca (1986), Questra (1994) či Tricolore (1998).
V roku 2010, pre šampionát v Juhoafrickej republike, na ktorom sa prvýkrát v histórii predstavilo aj Slovensko, priniesla firma Adidas loptu s menom Jabulani. Tá však vyvolala veľké diskusie.
Brankári sa sťažovali na jej nevyspytateľnú trajektóriu a nečakané zmeny letu, ktoré ovplyvnili mnohé zápasy turnaja.
FIFA a Adidas dúfajú, že aj Trionda sa zapíše do dejín a stane sa synonymom novej éry futbalu. Či v pozitívnom svetle, uvidíme o zopár dní a týždňov.
Organizátori MS ju svetu predstavili štýlovo: prostredníctvom obrovskej guľovitej arény Sphere v Las Vegas.
Trionda je navrhnutá ako pocta trom hostiteľským krajinám turnaja. „Trionda“ znamená tri (tri) vlny (onda).
Motív vĺn sa prenáša aj do samotného dizajnu lopty, ktorý pracuje s červenou, zelenou a modrou farbou ako symbolmi troch usporiadateľov šampionátu – Kanady, Mexika a Spojených štátov.
Na povrchu lopty sa nachádzajú aj jasné ikonické odkazy na jednotlivé krajiny. Hviezda reprezentuje Spojené štáty, javorový list patrí Kanade a orol Mexiku.
Dizajn dopĺňa aj nenápadná, no dôležitá referencia na samotnú trofej majstrovstiev sveta. Zlaté prvky rozmiestnené po lopte dodávajú Trionde prémiový charakter a symbolicky ju prepájajú s najcennejšou futbalovou trofejou na svete.
Podľa Adidasu ide zároveň o jednu z najjasnejších a vizuálne najvýraznejších lôpt, aké kedy značka vytvorila.
Je to výrazný posun oproti úplne prvej lopte MS z roku 1970, ktorá stavila na dnes už ikonickú čierno-bielu kombináciu a klasické hexagonálne panely. Kým Telstar bol o kontraste a jednoduchosti, Trionda pracuje s farbou, vrstvením a detailom na úplne inej úrovni.
Nová lopta prináša aj zásadnú technickú zmenu v konštrukcii. Trionda je postavená na štvordielnom panelovom systéme s hlbšími švami a strategicky umiestnenými čiarami.
Práve táto konštrukcia má zabezpečiť optimálnu stabilitu letu – vďaka rovnomerne rozloženému odporu vzduchu lopta drží lepšiu trajektóriu a správa sa predvídateľnejšie v rôznych herných situáciách.
Inteligentná lopta
To, čo však robí Triondu jedinečnou, sú veci, ktoré na prvý pohľad nevidno.
V útrobách lopty sa nachádza miniatúrny senzor vážiaci iba 14 gramov, ktorý v reálnom čase zhromažďuje údaje o jej pohybe.
Ide o najnovšiu generáciu technológie Connected Ball Technology, ktorú Adidas prvýkrát predstavil na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022. Tentoraz však prešla výrazným vylepšením.
Senzor zaznamenáva dáta 500-krát za sekundu a neustále sleduje rýchlosť lopty, jej trajektóriu, rotáciu či presný okamih kontaktu s hráčom.
Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026. (Autor: Adidas)
Kým pri predchádzajúcich modeloch bol čip umiestnený v strede lopty, v prípade Triondy je integrovaný do špeciálne navrhnutej vrstvy v jednom zo štyroch panelov. Aby sa zachovala dokonalá rovnováha a letové vlastnosti, inžinieri doplnili aj systém protizávažia.
Údaje zo senzora následne spolupracujú s dvanástimi vysokorýchlostnými kamerami rozmiestnenými okolo ihriska. Umelá inteligencia z týchto informácií vytvára detailný trojrozmerný model každej hernej situácie, ktorý je okamžite k dispozícii systému VAR.
Práve tu sa ukazuje najväčší význam technológie. Senzor dokáže zaznamenať okamih prihrávky s presnosťou na zlomok sekundy, zatiaľ čo kamerový systém sleduje postavenie hráčov.
Kombinácia oboch zdrojov dát výrazne spresňuje posudzovanie ofsajdových situácií a zároveň skracuje čas potrebný na rozhodnutie.
Rovnaký princíp pomáha aj pri vyhodnocovaní potenciálnych hier rukou alebo pri sporných momentoch na bránkovej čiare.
„Jedným z našich hlavných cieľov bolo pomôcť rozhodcom robiť správne rozhodnutia a robiť ich čo najrýchlejšie,“ vysvetlil Hannes Schaefke, ktorý v Adidase vedie futbalové inovácie.
Podľa neho môže technológia pri niektorých situáciách vytvoriť takmer jednoznačné rozhodnutie typu áno alebo nie, čo bolo ešte pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné.
Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026. (Autor: Adidas)
Napriek zložitej elektronike by hráči nemali spozorovať žiadny rozdiel. Práve tomu bola podriadená rozsiahla testovacia fáza, ktorá trvala tri a pol roka.
Do vývoja sa zapojili stovky až tisíce futbalistov a lopta absolvovala skúšky v rôznych nadmorských výškach, klimatických podmienkach aj v siedmich zo šestnástich hostiteľských miest majstrovstiev sveta.
Inžinieri ju testovali aj v laboratóriách pomocou špeciálnych robotov, ktoré dokázali vystreliť loptu rýchlosťou až 200 kilometrov za hodinu.
Nasledovali slepé testy s hráčmi, počas ktorých mali určiť, či cítia rozdiel medzi loptou s čipom a bez neho. Cieľ bol jednoduchý – zabezpečiť, aby technológia pomáhala rozhodcom, no futbalisti ju na ihrisku vôbec nevnímali.
Tak, ako sa musia na zápas pripraviť hráči, rovnako sa musia pripraviť aj samotné lopty.
Zabudovaná batéria vydrží približne šesť hodín nepretržitej prevádzky a pred stretnutiami sa dobíja. Ak počas zápasu dôjde k výmene lopty, systém automaticky prejde na nový kus bez prerušenia toku dát.
Trionda je jedným z najsofistikovanejších technologických nástrojov, aké sa kedy objavili na futbalovom ihrisku.
A zároveň predmetom, ktorý bude počas turnaja v centre pozornosti miliónov divákov po celom svete.