    Má čip a zbiera dáta 500-krát za sekundu. Futbalisti budú kopať do technologického unikátu

    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026.
    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026. (Autor: Adidas)
    Martin Turčin|8. jún 2026 o 14:45
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    Oficiálna lopta MS vo futbale 2026 sa volá Trionda.

    Telstar. Tango. Azteca. Tricolore. Fevernova. Jabulani. Brazuca. Al Rihla.

    Viete, čo tieto názvy pomenúvajú? Futbaloví fanúšikovia určite áno. Sú to niektoré z oficiálnych lôpt majstrovstiev sveta vo futbale.

    Najnovšia z nich sa volá Trionda. 

    Už vo štvrtok do nej budú kopať futbalisti z Mexika a Juhoafrickej republiky. A potom v priebehu mesiaca hráči z ďalších 46 krajín, ktoré si na najväčšom svetovom šampionáte vo futbale zahrajú s najlepšou loptou, aká bola kedy vyrobená. 

    Ten tím, ktorý 19. júla v New Yorku strelí s Triondou viac gólov, získa titul majstrov sveta. 

    Tri vlny

    Firma Adidas vyrába oficiálne lopty MS vo futbale od roku 1970. Keď v tom čase priniesla do Mexika model Telstar, zmenila tým celú éru futbalových lôpt. 

    Z dovtedy prevažne kožených, nevýrazných a ťažko rozpoznateľných modelov sa zrazu stala ikonická značka.

    Čierno-biela kombinácia s klasickými hexagonálnymi panelmi, ktorá bola nielen praktická pre televízne prenosy, ale aj okamžite zapamätateľná pre fanúšikov po celom svete.

    Ďalší zlom prišiel s jeho nástupcom – dizajnom Tango (1978), ktorý dominoval futbalu dve desaťročia a stal sa jedným z najdlhšie používaných vizuálnych jazykov v histórii MS. 

    Na základe dizajnu Tango sa neskôr vytvorili aj známe modely Azteca (1986), Questra (1994) či Tricolore (1998). 

    V roku 2010, pre šampionát v Juhoafrickej republike, na ktorom sa prvýkrát v histórii predstavilo aj Slovensko, priniesla firma Adidas loptu s menom Jabulani. Tá však vyvolala veľké diskusie. 

    Brankári sa sťažovali na jej nevyspytateľnú trajektóriu a nečakané zmeny letu, ktoré ovplyvnili mnohé zápasy turnaja.

    FIFA a Adidas dúfajú, že aj Trionda sa zapíše do dejín a stane sa synonymom novej éry futbalu. Či v pozitívnom svetle, uvidíme o zopár dní a týždňov.

    Organizátori MS ju svetu predstavili štýlovo: prostredníctvom obrovskej guľovitej arény Sphere v Las Vegas. 

    Trionda je navrhnutá ako pocta trom hostiteľským krajinám turnaja. „Trionda“ znamená tri (tri) vlny (onda). 

    Motív vĺn sa prenáša aj do samotného dizajnu lopty, ktorý pracuje s červenou, zelenou a modrou farbou ako symbolmi troch usporiadateľov šampionátu – Kanady, Mexika a Spojených štátov.

    Na povrchu lopty sa nachádzajú aj jasné ikonické odkazy na jednotlivé krajiny. Hviezda reprezentuje Spojené štáty, javorový list patrí Kanade a orol Mexiku.

    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026.
    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026. (Autor: Adidas)

    Dizajn dopĺňa aj nenápadná, no dôležitá referencia na samotnú trofej majstrovstiev sveta. Zlaté prvky rozmiestnené po lopte dodávajú Trionde prémiový charakter a symbolicky ju prepájajú s najcennejšou futbalovou trofejou na svete.

    Podľa Adidasu ide zároveň o jednu z najjasnejších a vizuálne najvýraznejších lôpt, aké kedy značka vytvorila. 

    Je to výrazný posun oproti úplne prvej lopte MS z roku 1970, ktorá stavila na dnes už ikonickú čierno-bielu kombináciu a klasické hexagonálne panely. Kým Telstar bol o kontraste a jednoduchosti, Trionda pracuje s farbou, vrstvením a detailom na úplne inej úrovni.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026.
    Adidas Trionda - oficiálna lopta MS vo futbale 2026.
    Má čip a zbiera dáta 500-krát za sekundu. Futbalisti budú kopať do technologického unikátu
    Martin Turčin|dnes 14:45|1
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