Rekordy MS vo futbale: Čech dal hetrik hlavou. Kto strelil najviac gólov?

Najviac zápasov odohral Lothar Matthäus, ktorý reprezentoval Západné Nemecko a neskôr aj zjednotené Nemecko. Bolo ich až 25.

Fanúšikovia sa bežne počas zápasu veľkého počtu gólov nedočkajú. To však neplatilo na šampionáte v roku 1954 medzi Rakúskom a Švajčiarskom, v ktorom ich padlo až 12 (7:5).

Aj v československých zápasoch sa nájdu nevídané momenty. Čech Tomáš Skuhravý dal v zápase Československo - Kostarika (4:1) na MS v roku 1990 hetrik. Nebolo by to až také špeciálne, ak by všetky tri zásahy nedal hlavou.

Okrem neho rovnaký zápis dosiahol už iba spomínaný Klose. Tomu sa to podarilo v zápase Nemecko - Saudská Arábia (8:0) v roku 2002.

Pozrite si obšírny zoznam rekordov v histórii majstrovstiev sveta vo futbale.