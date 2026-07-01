Nik nevyzerá lepšie, famózne duo si robí, čo chce: Tá kvalita nemá obdobu, tvrdí expert

Vyraďovacia fáza majstrovstiev sveta sa niesla v znamení tesných víťazstiev v závere zápasov a penaltových rozstrelov, teda skôr epiky než futbalovej poézie.
Potom však na trávnik vybehlo Francúzsko a predviedlo pokojné popoludnie v duchu výkonov, ktoré ukazovalo už v predchádzajúcej fáze turnaja.
Tím pod vedením trénera Didiera Deschampsa prechádza šampionátom vo veľkom štýle a momentálne sa zdá, že len málokto ho dokáže zastaviť.
Jeho až urážlivo dominantná prevaha vychádza predovšetkým zo štvorice hráčov v ofenzíve.
Paraguaj, ktorý bude jeho najbližším súperom, v tejto chvíli zrejme nemá veľa dôvodov na optimizmus. A to bez ohľadu na to, ako dobre bráni.
„Tá kvalita v ofenzíve nemá obdobu,“ hodnotil televízny expert STVR Marián Zeman.
Mbappé a Olise spustošili Švédov
Žiarilo predovšetkým útočné duo Kylian Mbappé a Michael Olise. Prvý strelil dva góly, druhý na dva prihral.
Mbappé je so šiestimi gólmi najlepším strelcom turnaja spolu s Lionelom Messim, Olise je zas lídrom v počte gólových asistencií. Na konte ich má už päť.
Francúzski útočníci doslova spustošili švédsku obranu. Michael Olise bol opäť sám sebou – teda blízko dokonalosti.
Predviedol futbalový recitál, v ktorom sa spájali odvaha a akrobacia, hra vo vzduchu i prihrávky pripomínajúce Lionela Messiho z čias Barcelony spred pätnástich rokov.
Deschamps senzačné duo stiahol v 85. minúte. Tréner Francúzska sa pred Mbappém akoby uklonil.
„Viem, čo musím urobiť, ale nie je to len o mne,“ povedal kapitán francúzskej reprezentácie pre televíziu M6.
Viem, čo musím robiť
„Myslím si, že celý tím si dokonale uvedomuje, čo tu musíme dosiahnuť. Dnes sa začala nová súťaž. Hrali sme dobre. Začiatok bol trochu opatrný, ale potom sme sa do zápasu dostali.
Mali sme aj ďalšie šance, ktoré sme mohli premeniť skôr, ale to patrí k futbalu. Podarilo sa nám skórovať a následne sme mali zápas pod kontrolou,“ dodal Mbappé.
Francúzsko si vydobylo postavenie hlavného favorita na zisk titulu majstra sveta.
Francúzsko - Švédsko 3:0 (1:0)
Góly: 45. a 74. Mbappé, 53. Barcola
Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)
Diváci: 80.663
Francúzsko: Maignan – Kounde (76. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78. T. Hernandez) – Tchouameni, Rabiot – Dembele (76. Doue), Olise (85. Cherki), Barcola – Mbappé (85. Mateta)Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson (82. Svanberg), Ayari (82. Nygren), Bergvall (66. Zeneli), Stroud (66. Ali) – Elanga, Isak (89. Nilsson) – Gyökeres
„Pravdepodobne od čias najlepšieho Španielska, ktoré ovládlo majstrovstvá sveta aj Európy, neukázal nikto na ihrisku takú dominanciu,“ tvrdil denník Marca.
Teraz už zostáva len pretaviť ju do zisku trofeje. Francúzsko navyše smeruje priamo k svojmu tretiemu finále majstrovstiev sveta za sebou.
Francúzi boli natoľko dominantní, že Švédsko zredukovali na bezvýznamnú epizódu zápasu. Švédi rozhodne nie sú takí slabí, ako sa mohlo zdať.
Jednoducho sa, bez toho, aby to chceli, ocitli so všetkými hráčmi zatlačení pred vlastnou bránkou pod náporom Les Bleus. Tento tím je momentálne nezastaviteľný.
Ak treba predať Bernabéu, nech sa predá
„Osobitnú zmienku si zaslúži Michael Olise, samozrejme s dovolením Kyliana Mbappého. Ak by bolo potrebné pre jeho prestup predať štadión Santiago Bernabéu, tak nech sa predá,“ napísal denník Marca.
Mbappé hrá fantasticky a netreba mu uberať zásluhy, no krídelník Bayernu mu výrazne uľahčuje život. Až natoľko, že človek občas zabudne, že Ousmane Dembélé, ktorý tiež odohral výborný zápas, je držiteľom Zlatej lopty.
Olise síce neskóroval, hoci pokojne mohol streliť tri či štyri góly, no po štyroch zápasoch má už na konte päť asistencií.
Pri prvom góle sa ukázala sila útočného trojzubca v celej svojej kráse. A potom nech niekto tvrdí, že krátko zahrané rohové kopy sú nezmysel.
Pravda, s takýmito hráčmi je všetko jednoduchšie a centrovať loptu do šestnástky sa zrazu javí ako horšia možnosť.
VIDEO: Gól Francúzska na 1:0
Dembélé, Olise, Dembélé a Mbappé – takto išla lopta prakticky na jeden dotyk. Kombináciu zakončil útočník Realu Madrid kľučkou a nechytateľnou strelou.
V priebehu tridsiatich sekúnd predviedla najlepšia ofenzíva tohto svetového šampionátu všetky svoje prednosti.
Mbappé prepisuje dejiny
Mbappé naďalej prepisuje rekordy. Vďaka dvom gólom proti Švédsku sa stal historicky najlepším strelcom vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Na konte má už desať zásahov, čím prekonal osemgólových Leônidasa da Silvu a Ronalda Nazária.
Na aktuálnom šampionáte strelil už šesť gólov, čím predstihol Erlinga Haalanda a vyrovnal Lionela Messiho.
V boji o post najlepšieho strelca histórie majstrovstiev sveta má už Mbappé na konte 18 gólov a od Messiho rekordných 19 zásahov ho delí už len jediný presný zásah. Aj to je jeden z veľkých súbojov tohto šampionátu.
V každom prípade, a už len vzhľadom na prirodzený chod času, sa zdá byť celkom pravdepodobné, že útočník Realu Madrid jedného dňa na tomto tróne napokon zasadne.
Mbappého odkaz Deschampsovi
Na otázku o jeho geste smerom k Didierovi Deschampsovi, ktorého zasiahla smrť matky, mal Mbappé pre svojho trénera silné slová podpory.
„To je myšlienka a DNA tohto mužstva. Držíme spolu. Vieme, akou skúškou si tréner prechádza. Žiaľ, každý z nás si raz niečím podobným prejde. Je to veľmi ťažké.
Existujú veci, ktoré sú dôležitejšie než futbal. Chceme však, aby vedel – a on to už vie –, že prostredníctvom tohto gesta celého tímu mu dávame najavo, že s nami nikdy nebude sám,“ pokračoval Mbappé.
„Mali sme zápas pod kontrolou, aj keď sme mohli byť v prvom polčase efektívnejší. Sme tu práve kvôli tomu a hráči tiež. Toto bola ďalšia prekážka, ktorú sme úspešne prekonali. Napriek tomu si treba tento moment vychutnať.
Máme v mužstve správne nastavenie a veľkú hrdosť. Musíme si udržať koncentráciu a odhodlanie. Samozrejme, máme kvalitu aj talent a o štyri dni to budeme musieť potvrdiť znova,“ hodnotil Didier Deschamps.
Paraguaj nie je náhoda
V osemfinále majstrovstiev sveta sa Francúzsko v sobotu stretne s Paraguajom.
Na adresu ďalšieho súpera Deschamps dodal:
„Áno, videl som ich hrať. Ich úspech nie je náhoda. Nemecko, ktoré vyradili v šestnásťfinále po penaltovom rozstrele, je kvalitný tím. Paraguaj má v sebe typickú juhoamerickú DNA – je nepríjemný, tvrdý v osobných súbojoch a veľmi odolný."
"Zároveň však disponuje aj kvalitnými hráčmi. Do osemfinále majstrovstiev sveta sa nikto nedostane náhodou.
Dáme si čas, aby sme si dnešné víťazstvo užili, ale Paraguaj sme už sledovali a dôkladne ho zanalyzujeme. Dva dni budeme oslavovať postup a potom sa opäť naplno sústredíme na ďalší cieľ.“
Podobne sa vyjadril aj Mbappé:
„Ukázali, že sú tímom, ktorý treba brať veľmi vážne. Porazili Nemecko. Na majstrovstvách sveta neexistujú ľahké zápasy.“