Dve televízie si rozdelia všetky zápasy. Kde sledovať MS vo futbale 2026? (TV vysielanie)

Najväčšia športová udalosť tohto roka je tu. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré hostia USA, Kanada a Mexiko, sa začínajú 11. júna a vyvrcholia finálovým zápasom 19. júla.
Absentovať na šampionáte bude slovenská reprezentácia, ktorá v semifinále baráže prehrala s tímom Kosova 3:4.
Vysielacie práva na predchádzajúce šampionáty vlastnila výhradne slovenská televízia STVR, tentoraz si však vysielacie práva podelí s televíziou JOJ.
Tá bude vysielať zápasy prevažne na športovom kanáli JOJ Šport, slovenská televízia odvysiela duely na stanici STVR Šport.
Otvárací duel šampionátu, jedno semifinále, zápas o bronz a finále odvysiela spolu s JOJ Šport aj stanica JOJ.
Všetky zápasy šampionátu, aj tie, ktoré odvysiela STVR, budú dostupné na streamovacej platforme JOJ Play.
STVR ponúkne na svojom webe zápasy, ktoré odvysiela na kanáli STVR Šport.
Televízie už majú rozdelené takmer všetky zápasy, definitívne si ešte nepodelili záverečné duely v skupinách, ktoré sa hrajú v rovnaký čas.
Jediným zápasom, ktorý odvysielajú obe stanice, bude záverečný finálový duel šampionátu.
Svetový šampionát odvysiela aj maďarská televízia M4 Sport, vybrané zápasy ponúkne česká televízia ČT Sport, rakúska ORF 1 či nemecké stanice ZDF a Das Erste.
Pozrite si kompletný TV program na MS vo futbale 2026.
/budeme aktualizovať/