    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:1
    DR Kongo
    DR Kongo
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    Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul

    Harry Kane.
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    Harry Kane. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|1. júl 2026 o 21:30
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    Anglicku hrozila historickí blamáž.

    Keď Brian Cipenga v úvode zápasu strelil gól a anglická obrana sa pri tom rozostúpila ako Červené more, milióny Angličanov si povedali to, čo hovoria pravidelne každé dva roky: „Tak, a sme doma.“

    Tri levy boli na majstrovstvách sveta len pár minút od jedného z najtrápnejších vyradení vo svojej histórii. Ešte v 74. minúte prehrávali s DR Kongo 0:1, no potom sa opäť objavil muž, ktorý ich už nie raz zachránil. Harry Kane.

    Dva góly anglického kapitána, oba po prihrávkach Anthonyho Gordona, umožnili tímu Thomasa Tuchela vstať z kolien a vybojovať si postup do osemfinále, kde sa stretne s Mexikom.

    Fotogaléria zo zápasu Anglicko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Anglicka oslavujú postup do osemfinále MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    52 fotografií
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane gestures during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves from England's Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) punches the ball away during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland fans sing the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Bukayo Saka (7) and Congo's Nathanael Mbuku (7) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel leaves the field at half time of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) reacts to referee Adham Mohammad Tumah Makhadmeh's decision not to award a penalty during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) and Congo's Ngalayel Mukau clash during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Yoane Wissa reacts during the World Cup round of 32 soccer match against England in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Elliot Anderson (8) passes the ball ahead of Congo's Yoane Wissa (20) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice controls the ball during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) makes an attempt to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Noni Madueke (20) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts after failed to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Adham Makhadmeh, of Jordan, shows a yellow card to England's Jude Bellingham (10)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Nico O'Reilly (3) controls the ball as Congo's Nathanael Mbuku (7) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Ezri Konsa (25) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice (4) takes a shot during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) scores during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9), centre, celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford lies on the field as Congo's Brian Cipenga scores his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 32 Atlanta - Na snímke hráči Anglicka reagujú po inkasovaní gólu, ktorý strelil hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (nie je na snímke) počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England players react after Congo's Brian Cipenga (9) opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 29 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 31 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoCongo's Yoane Wissa heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGongo's fans listen the national anthem ahead the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marcus Rashford (11) controls the ball as Congo's Aaron Wan-Bissaka (2) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland team pose before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo team pose for a group photo prior to the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of England cheer prior the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 25 Atlanta - Na snímke veľkoplošná obrazovka, na ktorej je kapitán Anglicka Harry Kane pred šestnásťfinálovým zápasom Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) is shown on the big screen during teams presentation before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoA fan from Congo waits for the start of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel celebrates with his players after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones (5) embraces Marc Guehi after England's victory over Congo in a World Cup Round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates scoring his side's second goal against Congo during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 51 Atlanta - Na snímke kapitán Anglicka Harry Kanne (9) sa teší z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - Kongo

    Šok na úvod: Anglicko zamrzlo

    Demokratická republika Kongo šokovala Anglicko už v úvode zápasu a ujala sa vedenia. Do streleckej listiny sa zapísal Brian Cipenga. Zostal úplne nepokrytý na zadnej žrdi, našiel ho dlhý center a strelou popod Jordana Pickforda na bližšiu žrď otvoril skóre.

    „Za inkasovaný gól nesie zodpovednosť viacero hráčov. Vyberte si, koho chcete viniť. O Jordanovi Pickfordovi však hovorím počas celého turnaja. Túto strelu mal chytiť,“ tvrdil anglický expert Ian Ladyman.

    Pickford pritom nemal v zápase jediný zákrok. Na turnaji celkovo nemá dobrú bilanciu. Z deviatich striel inkasoval až tri góly.

    „Naposledy Anglicko vyhralo zápas na majstrovstvách sveta po tom, čo prehrávalo, v roku 1966... vo finále proti Západnému Nemecku. A ešte nikdy v histórii neotočilo zápas na MS, ak prehrávalo po prvom polčase – v siedmich takýchto prípadoch vždy prehralo,“ tvrdil Denník Mail. 

    Až teraz to vyšlo. Zásluhou najlepšieho anglického strelca a útočníka v dejinách.

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    „Je tento brankár na steroidoch?“

    V prvom polčase Angličania vyhrávali na veľké šance v pomere 5:1, ale v skutočnosti prehrávali 0:1.

    Dôvod mal meno Lionel Mpasi.

    „Je tento brankár na steroidoch? Lionel Mpasi po tomto výkone azda potrebuje dopingovú kontrolu. Predvádza neuveriteľné množstvo zákrokov,“ reagoval počas zápasu denník Daily Mail.

    Pretože hrdinom bol Mpasi. Lionel Mpasi má s Argentínčanom spoločné nielen meno, ale aj schopnosť byť géniom na svojom poste – v úlohe muža, ktorý drží svoj tím nad vodou medzi tromi žrďami.

    Zastavil a privádzal do zúfalstva také hviezdy, akými sú Jude Bellingham a Harry Kane, ktorí boli v útoku prakticky neškodní.

    Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)

    Góly: 75. a 87. Kane - 7. Cipenga

    Rozhodcovia: Makhadmeh – Alkalaf, Alroalle (všetci Jord.), ŽK: Bellingham - Sadiki

    Diváci: 68 239

    Anglicko: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (91. Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. A. Gordon) – Kane

    DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe) – Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)

    „Ten chlapík v bráne [Lionel Mpasi] bol neuveriteľný. Zákroky, ktoré predvádzal, boli fantastické,“ priznal po zápase Thomas Tuchel.

    Anglicko viselo nad priepasťou

    V tomto neuveriteľnom krytom štadióne nemá hluk kam uniknúť a hrdelný rev úľavy po vyrovnávajúcom góle Harryho Kanea bol doslova ohlušujúci.

    Harry Kane vlastnými silami zachránil Anglicko pred totálnym ponížením – a akým spôsobom.

    „Presne preto Harry Kane hrá prakticky každú minútu každého zápasu. Jednoducho ho nemôžete stiahnuť z ihriska. Fantastické zakončenie. Nezastaviteľné. Dajte tomuto mužovi rytiersky titul,“ tvrdil Ian Ladyman z denníka Mail.

    Anglický kapitán z tej pozície vôbec nemal právo vystreliť, absolútne žiadne. Napriek tomu sa do toho oprel a trafil presne do horného rohu brány.

    Nehral svoj najlepší zápas, ani zďaleka nie, no keď sa k nemu konečne dostali šance, premenil ich.

    Ich vlastný Wonderwall

    Tradícia, pri ktorej futbalisti Anglicka po zápase oslavujú s fanúšikmi spevom piesne Wonderwall, pokračuje.

    A toto bola možno najlepšia verzia zo všetkých. Hráči už len nestáli a nepočúvali fanúšikov – tentoraz spievali naplno spolu s nimi. Boli to výnimočné momenty.

    Na snímke brankár Konžskej demokratickej republiky Lionel Mpasi.
    Na snímke brankár Konžskej demokratickej republiky Lionel Mpasi. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    „You're gonna be the one that saves me“ („Ty budeš ten, kto ma zachráni“), spieva sa v piesni, a tieto slová momentálne dokonale vystihujú Harryho Kanea. Kapitán Anglicka je ich vlastným Wonderwallom.

    Odvrátil historickú blamáž, zachránil česť krajiny, ktorá sa pýši, že je kolískou futbalu.

    „Nemali by Angličania zmeniť štátnu hymnu? Veď kde by dnes Anglicko bolo bez Harryho Kanea? Áno, vieme – na ceste domov,“ napísal denník Mail.

    Kane: Toto bol náš najlepší útočný výkon

    Harry Kane sa po dvojgólovom zápise dostal už na päť gólov, a napriek tomu stále nie je na čele poradia strelcov.

    „Je to úžasný pocit, úprimne. Bol to bláznivý zápas. Po prvej prestávke na občerstvenie sme zvýšili tempo. Ich brankár predviedol niekoľko neuveriteľných zákrokov. Vedeli sme však, že ak budeme pokračovať, naše momenty prídu,“ opisoval Kane pre BBC.

    Na snímke tréner Anglicka Thomas Tuchel (uprostred) sa teší so zverencami z výhry 2:1 po šestnásťfinálovom zápase Anglicko - Konžská demokratická republika.
    Na snímke tréner Anglicka Thomas Tuchel (uprostred) sa teší so zverencami z výhry 2:1 po šestnásťfinálovom zápase Anglicko - Konžská demokratická republika. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Na týchto majstrovstvách sveta strelil už päť gólov.

    Vyrovnal sa Erlingovi Haalandovi, no stále stráca jeden gól na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého.

    „Nech je to ktokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto sa stane hrdinom. V takýchto zápasoch musíte zostať trpezliví. Aj predchádzajúce zápasy boli veľmi podobné. Tlak je väčší, ale dôležité je zostať sami sebou,“ dodal Kane.

    Kane strelil na majstrovstvách sveta celkovo už trinásť gólov.

    Aj Gordon je borec

    „Z útočného hľadiska to bol náš najlepší výkon na turnaji. Sme vo fáze turnaja, keď si víťazstvá musíte doslova vydrieť,“ pokračoval.

    „Práve som chlapcom povedal, aby si to užili. Niekedy ako hráči Anglicka neoslavujeme úspechy tak, ako by sme mali. Tak ako každá iná reprezentácia, aj my sme postúpili – tak si to užime. Počas celých 90 minút sme boli pre súpera veľmi nároční,“ dodal kapitán.

    Útočník Bayernu Mníchov si zaslúžene vyslúži všetky ovácie, no trochu uznania si zaslúži aj Anthony Gordon.

    Bývalý hráč Newcastlu, ktorý je dnes v Barcelone, mal podiel na oboch góloch a od svojho príchodu na ihrisko hral doslova elektrizujúco.

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    Súboj o Zlatú kopačku je pritom mimoriadne vyrovnaný.

    Harry Kane sa dostal na päť gólov, no stále nie je na čele. Vyrovnal Erlinga Haalanda a pred ním zostávajú už len Lionel Messi a Kylian Mbappé.

    Tuchel: Stále sme verili

    „Stále sme verili. Zažili sme najhorší možný začiatok. Prvá strela, prvý gól. Potom to bolo ešte náročnejšie. Po prvej prestávke na občerstvenie sme však prevzali kontrolu nad zápasom. Striedajúci hráči prišli na ihrisko, odovzdali maximum a nakoniec sme vyhrali. Myslím si, že zaslúžene, hoci sme sa na to poriadne nadreli,“ opisoval Thomas Tuchel.

    Nemecký tréner v službách Anglicka sa po zápase usmieval. Všetkým hráčom podával ruky, každého z nich objal. Iba pár minút predtým mu hrozila obrovská blamáž a výpoveď.

    „Musíme mať takéto nastavenie mysle – ak je to ťažké, tak je to jednoducho ťažké, ale nesmieme stratiť trpezlivosť ani vieru,“ dodal Tuchel.

    Od začiatku svojho angažmánu čelí kritike. Tentoraz však prežil. A Anglicko tiež.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane.
    Harry Kane.
    Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul
    Pavol Spáldnes 21:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane.
    Harry Kane.
    Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul
    Pavol Spáldnes 21:30
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