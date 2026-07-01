Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul

Keď Brian Cipenga v úvode zápasu strelil gól a anglická obrana sa pri tom rozostúpila ako Červené more, milióny Angličanov si povedali to, čo hovoria pravidelne každé dva roky: „Tak, a sme doma.“
Tri levy boli na majstrovstvách sveta len pár minút od jedného z najtrápnejších vyradení vo svojej histórii. Ešte v 74. minúte prehrávali s DR Kongo 0:1, no potom sa opäť objavil muž, ktorý ich už nie raz zachránil. Harry Kane.
Dva góly anglického kapitána, oba po prihrávkach Anthonyho Gordona, umožnili tímu Thomasa Tuchela vstať z kolien a vybojovať si postup do osemfinále, kde sa stretne s Mexikom.
Šok na úvod: Anglicko zamrzlo
Demokratická republika Kongo šokovala Anglicko už v úvode zápasu a ujala sa vedenia. Do streleckej listiny sa zapísal Brian Cipenga. Zostal úplne nepokrytý na zadnej žrdi, našiel ho dlhý center a strelou popod Jordana Pickforda na bližšiu žrď otvoril skóre.
„Za inkasovaný gól nesie zodpovednosť viacero hráčov. Vyberte si, koho chcete viniť. O Jordanovi Pickfordovi však hovorím počas celého turnaja. Túto strelu mal chytiť,“ tvrdil anglický expert Ian Ladyman.
Pickford pritom nemal v zápase jediný zákrok. Na turnaji celkovo nemá dobrú bilanciu. Z deviatich striel inkasoval až tri góly.
„Naposledy Anglicko vyhralo zápas na majstrovstvách sveta po tom, čo prehrávalo, v roku 1966... vo finále proti Západnému Nemecku. A ešte nikdy v histórii neotočilo zápas na MS, ak prehrávalo po prvom polčase – v siedmich takýchto prípadoch vždy prehralo,“ tvrdil Denník Mail.
Až teraz to vyšlo. Zásluhou najlepšieho anglického strelca a útočníka v dejinách.
„Je tento brankár na steroidoch?“
V prvom polčase Angličania vyhrávali na veľké šance v pomere 5:1, ale v skutočnosti prehrávali 0:1.
Dôvod mal meno Lionel Mpasi.
„Je tento brankár na steroidoch? Lionel Mpasi po tomto výkone azda potrebuje dopingovú kontrolu. Predvádza neuveriteľné množstvo zákrokov,“ reagoval počas zápasu denník Daily Mail.
Pretože hrdinom bol Mpasi. Lionel Mpasi má s Argentínčanom spoločné nielen meno, ale aj schopnosť byť géniom na svojom poste – v úlohe muža, ktorý drží svoj tím nad vodou medzi tromi žrďami.
Zastavil a privádzal do zúfalstva také hviezdy, akými sú Jude Bellingham a Harry Kane, ktorí boli v útoku prakticky neškodní.
Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)
Góly: 75. a 87. Kane - 7. Cipenga
Rozhodcovia: Makhadmeh – Alkalaf, Alroalle (všetci Jord.), ŽK: Bellingham - Sadiki
Diváci: 68 239
Anglicko: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (91. Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. A. Gordon) – Kane
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe) – Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)
„Ten chlapík v bráne [Lionel Mpasi] bol neuveriteľný. Zákroky, ktoré predvádzal, boli fantastické,“ priznal po zápase Thomas Tuchel.
Anglicko viselo nad priepasťou
V tomto neuveriteľnom krytom štadióne nemá hluk kam uniknúť a hrdelný rev úľavy po vyrovnávajúcom góle Harryho Kanea bol doslova ohlušujúci.
Harry Kane vlastnými silami zachránil Anglicko pred totálnym ponížením – a akým spôsobom.
„Presne preto Harry Kane hrá prakticky každú minútu každého zápasu. Jednoducho ho nemôžete stiahnuť z ihriska. Fantastické zakončenie. Nezastaviteľné. Dajte tomuto mužovi rytiersky titul,“ tvrdil Ian Ladyman z denníka Mail.
Anglický kapitán z tej pozície vôbec nemal právo vystreliť, absolútne žiadne. Napriek tomu sa do toho oprel a trafil presne do horného rohu brány.
Nehral svoj najlepší zápas, ani zďaleka nie, no keď sa k nemu konečne dostali šance, premenil ich.
Ich vlastný Wonderwall
Tradícia, pri ktorej futbalisti Anglicka po zápase oslavujú s fanúšikmi spevom piesne Wonderwall, pokračuje.
A toto bola možno najlepšia verzia zo všetkých. Hráči už len nestáli a nepočúvali fanúšikov – tentoraz spievali naplno spolu s nimi. Boli to výnimočné momenty.
„You're gonna be the one that saves me“ („Ty budeš ten, kto ma zachráni“), spieva sa v piesni, a tieto slová momentálne dokonale vystihujú Harryho Kanea. Kapitán Anglicka je ich vlastným Wonderwallom.
Odvrátil historickú blamáž, zachránil česť krajiny, ktorá sa pýši, že je kolískou futbalu.
„Nemali by Angličania zmeniť štátnu hymnu? Veď kde by dnes Anglicko bolo bez Harryho Kanea? Áno, vieme – na ceste domov,“ napísal denník Mail.
Kane: Toto bol náš najlepší útočný výkon
Harry Kane sa po dvojgólovom zápise dostal už na päť gólov, a napriek tomu stále nie je na čele poradia strelcov.
„Je to úžasný pocit, úprimne. Bol to bláznivý zápas. Po prvej prestávke na občerstvenie sme zvýšili tempo. Ich brankár predviedol niekoľko neuveriteľných zákrokov. Vedeli sme však, že ak budeme pokračovať, naše momenty prídu,“ opisoval Kane pre BBC.
Na týchto majstrovstvách sveta strelil už päť gólov.
Vyrovnal sa Erlingovi Haalandovi, no stále stráca jeden gól na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého.
„Nech je to ktokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto sa stane hrdinom. V takýchto zápasoch musíte zostať trpezliví. Aj predchádzajúce zápasy boli veľmi podobné. Tlak je väčší, ale dôležité je zostať sami sebou,“ dodal Kane.
Kane strelil na majstrovstvách sveta celkovo už trinásť gólov.
Aj Gordon je borec
„Z útočného hľadiska to bol náš najlepší výkon na turnaji. Sme vo fáze turnaja, keď si víťazstvá musíte doslova vydrieť,“ pokračoval.
„Práve som chlapcom povedal, aby si to užili. Niekedy ako hráči Anglicka neoslavujeme úspechy tak, ako by sme mali. Tak ako každá iná reprezentácia, aj my sme postúpili – tak si to užime. Počas celých 90 minút sme boli pre súpera veľmi nároční,“ dodal kapitán.
Útočník Bayernu Mníchov si zaslúžene vyslúži všetky ovácie, no trochu uznania si zaslúži aj Anthony Gordon.
Bývalý hráč Newcastlu, ktorý je dnes v Barcelone, mal podiel na oboch góloch a od svojho príchodu na ihrisko hral doslova elektrizujúco.
Súboj o Zlatú kopačku je pritom mimoriadne vyrovnaný.
Harry Kane sa dostal na päť gólov, no stále nie je na čele. Vyrovnal Erlinga Haalanda a pred ním zostávajú už len Lionel Messi a Kylian Mbappé.
Tuchel: Stále sme verili
„Stále sme verili. Zažili sme najhorší možný začiatok. Prvá strela, prvý gól. Potom to bolo ešte náročnejšie. Po prvej prestávke na občerstvenie sme však prevzali kontrolu nad zápasom. Striedajúci hráči prišli na ihrisko, odovzdali maximum a nakoniec sme vyhrali. Myslím si, že zaslúžene, hoci sme sa na to poriadne nadreli,“ opisoval Thomas Tuchel.
Nemecký tréner v službách Anglicka sa po zápase usmieval. Všetkým hráčom podával ruky, každého z nich objal. Iba pár minút predtým mu hrozila obrovská blamáž a výpoveď.
„Musíme mať takéto nastavenie mysle – ak je to ťažké, tak je to jednoducho ťažké, ale nesmieme stratiť trpezlivosť ani vieru,“ dodal Tuchel.
Od začiatku svojho angažmánu čelí kritike. Tentoraz však prežil. A Anglicko tiež.