Otvorenie trhu voľných hráčov NHL: Kam zamieri Regenda a Hlavaj? (minúta po minúte)

Prvý júlový deň v hokejovom svete znamená otvorenie trhu s voľnými hráčmi NHL. O 18:00 stredoeurópskeho času sa hráči, ktorí nemajú podpísané zmluvy a spĺňajú podmienky, stanú neobmedzenými voľnými hráčmi a budú môcť podpísať nové zmluvy.
Medzi najzaujímavejšie mená na trhu tento rok patria Sergej Bobrovskij, Patrick Kane, Alexander Ovečkin, John Carlson, Anders Lee, Mason Marchment, Claude Giroux, Frederik Andersen či Radko Gudas.
Nový klub môžu spoznať aj slovenskí hráči. Pavol Regenda už nemá zmluvu v San Jose, Samuel Hlavaj v Minnesote a Maroš Jedlička v Colorade.
Tento rok však pozornosť pútajú najmä adepti na výmenu. Sťahovať sa môže Zach Werenski, Dylan Larkin, Jason Robertson, Connor Hellebuyck, Vincent Trocheck, Morgan Rielly či Darnell Nurse.
Sledujte online prenos z otvorenia trhu s voľnými hráčmi.
ONLINE: Otvorenie trhu s voľnými hráčmi NHL 2026
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Minúta po minúte začne o 17:30.