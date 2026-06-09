Odpísali ho skôr, než kopol do lopty. Stal sa najlepším. Messiho čaká posledný tanec

„Bude to s veľkou pravdepodobnosťou môj posledný šampionát," vravel mesiac pred začiatkom MS vo futbale 2022 v Katare hviezdny Argentínčan Lionel Messi.
Pred neskorším finálovým duelom s Francúzskom prekvapil novinárov: „Bude to môj posledný zápas na majstrovstvách sveta.“
O tri dni neskôr zdvihol nad hlavu najcennejšiu trofej vo svete futbalu. La Albiceleste doviedol k víťazstvu svetovom šampionáte.
„Splnil som si svoj najväčší sen, vyhral som s Argentínou majstrovstvá sveta,“ vravel po víťazstve nad Francúzskom v penaltovom rozstrele a dodal: „Nemyslím si, že si zahrám na tomto turnaji o štyri roky.“
Má skvelú formu
Opak je pravdou. Meno najslávnejšieho argentínskeho futbalistu figuruje v nominácii trénera Lionela Scaloniho na MS vo futbale 2026.
Messi sa stal najlepším hráčom na uplynulom turnaji v Katare. V siedmich zápasoch mal bilanciu sedem gólov a tri asistencie.
Pre mnohých to bolo potvrdenie, že rekordný osemnásobný víťaz Zlatej lopty, najprestížnejšieho individuálneho ocenenia vo svete futbalu, si upevnil pozíciu na vrchole rebríčka v konverzáciách o tom, kto je najlepší futbalista histórie.
V tom čase si obliekal dres parížskeho St. Germain, ktorý o niekoľko mesiacov opustil. Upísal sa americkému Interu Miami, kde pôsobí aj v súčasnosti.
Rodák z argentínskeho Rosaria kraľuje v tejto sezóne v celej MLS v štatistike gólov s asistenciami (19).
Nikto v súťaži nezaznamenal viac kľúčových prihrávok (17), pokusov o dribling (94, z toho 47 úspešných), progresívnych vedení lôpt (70) či úspešných ofenzívnych akcií (95).
Najlepšie platený v Amerike
Messi priemeruje v tejto sezóne najviac očakávaných gólov + asistencií na 90 minút (1,09). Má druhý najväčší priemer striel v lige (5,34 na 90 minút). Čísla vravia jasne.
V Major League Soccer nenájdeme lepšieho futbalistu. Za svoje schopnosti je aj štedro odmenený.
S platom takmer tridsať miliónov dolárov je zďaleka najlepšie platený hráč americkej ligy. Do tejto sumy sa však nezahŕňa či už jeho vlastnícky podiel v klube alebo iné bonusy.
Majiteľ Interu Miami Jorge Mas dokonca tvrdil, že po započítaní všetkých bonusov zinkasuje Messi 70 až 80 miliónov dolárov ročne.
To znamená, že jeho plat je vyšší ako celkové mzdové náklady všetkých ostatných klubov v MLS okrem Los Angeles FC. Aj pre jeho pôsobenie v USA si fanúšikovia priali, aby sa predstavil na šampionáte, ktorý hostí táto krajina.
Otázka však znie – stačí vrchol americkej ligy na to najlepšie, čo prinesie svetový šampionát?
Môže prekonať Pelého
Messi oslávi počas šampionátu 39. narodeniny. Vie, že budúcnosť argentínskeho národného tímu je v dobrých rukách.
Mladší tvorcovia hry ako Thiago Almada (25 rokov, Atlético Madrid), Nico Paz (21 rokov, Como) a Franco Mastantuono (18 rokov, Real Madrid) sú už teraz schopní podávať vysoké výkony v ofenzíve.
Na druhej strane, povedzme si úprimne. Je možné nahradiť Lionela Messiho?
Legendárny Pelé s Messim zdieľajú rekord v počte kombinovaných gólov a asistencií v histórii majstrovstiev sveta – 21.
Messi je s trinástimi gólmi najlepším strelcom Argentíny v histórii na majstrovstvách sveta. Nasledujú ho Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Maro Kempes (6) a Gonzalo Higuaín (5).
Prvá zmluva na obrúsku
Ide o ohromné úspechy chlapíka, ktorého v mladom veku takmer odmietli pre je výšku.
Messi trpel v detstve nedostatkom rastového hormónu. Keď v trinástich prišiel do Barcelony na skúšku, meral iba 128 cm. „Tohto chlapca odpísali ešte predtým, ako kopol do lopty,“ spomínal v minulosti jeho spoluhráč z Barcelony Gerard Piqué.
„Potom kopol do lopty. Pochybnosti boli preč,“ dodal.
Zatiaľ čo ho pre jeho výšku a vysoké náklady na liečbu rastového hormónu v Barcelone pôvodne nechceli, športový riaditeľ Charly Rexach sa rozhodol, že váhať nebude.
Do rúk vzal papierový obrúsok, napísal naň niekoľko viet a prvá Messiho zmluva s katalánskym klubom bola na svete. Získal s ním štyri trofeje pre víťaza Ligy majstrov a desať v španielskej ligovej súťaži.
Aké vážne je jeho zranenie?
Napriek súčasnej dobrej forme Messiho prišiel v poslednom ligovom zápase v drese Interu Miami problém.
Argentínsky kapitán sa počas posledného víkendu zranil. V Argentíne sú však presvedčení, že na majstrovstvá sveta bude fit.
Tréner Argentíny Lionel Scaloni povedal, že počiatočné správy o zdravotnom stave superhviezdy Lionela Messiho „nie sú až také zlé“ a dúfa, že ďalšie vyšetrenia túto diagnózu potvrdia, keďže majstrovstvá sveta sú za rohom.
„Samozrejme, boli by sme radšej, keby sa nič nestalo,“ povedal Scaloni pre argentínsku televíznu stanicu DSports a dodal: „Počkáme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Čakajú ho ďalšie testy, aby zistili, či to potvrdí ich pôvodnú diagnózu.“
Zopakuje úspech?
Messi si naposledy obliekol reprezentačný dres v marci tohto roka v priateľských zápasoch proti Mauretánii a Zambii.
„Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby tam bol. Nerozhodujem o tom. Je to na ňom, na jeho duševnom stave, na jeho fyzickej kondícii,“ poznamenal prednedávnom kouč Argentíny Lionel Scaloni.
Scaloniho mužstvo začne šampionát zápasom proti Alžírsku, tímu, ktorý sa na turnaj kvalifikoval po dvanástich rokoch. V druhom dueli vyzvú Argentínčania Rakúsko a v treťom Jordánsko, ktoré debutuje na tejto scéne.
Triumf v Katare bol pre Argentínu tretí v histórii (1978, 1986 a 2022). Iba Taliansko (1934 a 1938) a Brazília (1958 a 1962) vyhrali finále majstrovstiev sveta dvakrát v rade. Francúzov delil v Katare od tohto úspechu len na penaltový rozstrel.