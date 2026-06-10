Trump oslavoval s futbalistami. Finálové dejisko má jeden veľký problém (štadióny, 3. časť)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 budú najväčším šampionátom v histórii.
Turnaj, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada, sa prvýkrát odohrá za účasti 48 reprezentácií a na rekordnom počte 16 štadiónov. Dva sa nachádzajú v Kanade, tri v Mexiku a jedenásť v Spojených štátoch.
Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť ani jeden nový štadión. Využijú existujúce arény, ktoré slúžia najmä pre zápasy NFL a MLS, pričom väčšina z nich prešla modernizáciou.
Na ôsmich štadiónoch položili prírodný trávnik, v Los Angeles rozšírili hraciu plochu odstránením spodných radov sedadiel a v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc na 45-tisíc miest.
Najväčším dejiskom bude Dallas Stadium v Arlingtone s kapacitou 94-tisíc divákov, najstarším zase Mexico City Stadium, známy aj ako Aztécky štadión, ktorý hostil zápasy MS 1970 aj MS 1986.
Sportnet pripravil prehľad všetkých štadiónov MS v troch častiach.
Prvá časť je venovaná piatim štadiónom v Kanade a Mexiku, druhá a tretia časť jedenástim štadiónom v Spojených štátoch amerických.
Los Angeles Stadium
Mesto: Inglewood, California
Originálny názov: SoFi Stadium
Kapacita: 70-tisíc
Otvorenie: 2020
Čo sa tu hrá: USA - Paraguaj (D-skupina, 13. jún), Irán - Nový Zéland (G-skupina, 16. jún), Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina (B-skupina, 18. jún), Belgicko - Irán (G-skupina, 21. jún), Turecko - USA (D-skupina, 26. jún), šestnásťfinále (28. jún), šestnásťfinále (2. júl), štvrťfinále (10. júl)
Los Angeles Stadium je najmladším štadiónom MS 2026. Otvorili ho v roku 2020 a jeho výstavba stála približne päť miliárd dolárov, čo z neho robí jeden z najdrahších športových stánkov na svete.
Dominantou arény je obrovská polopriehľadná strecha, ktorá prepúšťa prirodzené svetlo a prekrýva celý komplex. Pred šampionátom museli organizátori odstrániť niekoľko radov sedadiel, aby hracia plocha spĺňala rozmerové požiadavky FIFA.
Štadión bežne využíva umelý trávnik, no pre potreby MS naň položili prírodný povrch.
V Los Angeles budú ostro sledované predovšetkým dva zápasy Iránu (proti Novému Zélandu a Belgicku). V oblasti totiž žije najväčšia iránska diaspóra vo svete. Jej početnosť sa odhaduje na 230-tisíc až pol milióna.
Futbalisti Iránu si vybojovali postup na MS štvrtý raz po sebe, ale situáciu tímu skomplikovala vojna USA a Izraelu proti Iránu, ktorá vypukla vo februári tohto roka. Irán sa pokúsil presunúť svoje zápasy do Mexika, ale FIFA to odmietla. Tretí zápas proti Egyptu odohrajú v Seattli.
Miami Stadium
Mesto: Miami Gardens, Florida
Originálny názov: Hard Rock Stadium
Kapacita: 65-tisíc
Otvorenie: 1987
Čo sa tu hrá: Saudská Arábia - Uruguaj (H-skupina, 16. jún), Uruguaj - Kapverdy (H-skupina, 22. jún), Škótsko - Brazília (C-skupina, 25. jún), Kolumbia - Portugalsko (K-skupina, 28. jún), šestnásťfinále (4. júl), štvrťfinále (11. júl), o tretie miesto (18. júl)
Miami Stadium bol postavený už v roku 1987, no počas svojej existencie prešiel výraznou premenou.
Pôvodne vznikol ako otvorená aréna pre tím Miami Dolphins z NFL, no postupne ho upravili aj pre bejzbal a neskôr prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Jej súčasťou bolo vybudovanie strešnej konštrukcie nad väčšinou hľadiska, ktorá pomáha divákom zvládať horúce a vlhké podnebie južnej Floridy.
Štadión je známy aj častými zmenami názvu – počas svojej histórie ich vystriedal už deväť.
Hard Rock Stadium, ako znie jeho terajší reklamný názov, hostil šesťkrát Super Bowl, zápasy Svetovej série v bejzbale, každoročne sa na ňom koná prestížny tenisový turnaj Miami Open a jeho parkoviská sú súčasťou okruhu pre preteky Formuly 1 v Miami. Počas formulového víkendu sa priamo na hracej ploche nachádza paddock (garáže jednotlivých stajní).
V Miami sa odohrajú štyri zápasy základnej časti, šestnásťfinále, štvrťfinále aj zápas o 3. miesto.
Philadelphia Stadium
Mesto: Philadelphia, Pennsylvánia
Originálny názov: Lincoln Financial Field
Kapacita: 69-tisíc
Otvorenie: 2003
Čo sa tu hrá: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor (E-skupina, 15. jún), Brazília - Haiti (C-skupina, 20. jún), Francúzsko - Irak (I-skupina, 22. jún), Curacao - Pobrežie Slonoviny (E-skupina, 25. jún), Chorvátsko - Ghana (L-skupina, 27. jún), osemfinále (4. júl)
Štadión vo Philadelphii patrí medzi typické moderné americké arény zo železa a betónu, s nepravidelným usporiadaním tribún a výraznou industriálnou konštrukciou.
Jeho najznámejším prvkom je tzv. „Eagles Nest“ na severnom konci – oceľová veža s malou kruhovou tribúnou, ktorá sa stala jedným zo symbolov štadióna.
V minulosti boli na priľahlých častiach konštrukcie aj veterné turbíny, tie však v roku 2019 odstránili a už neobnovili.
Aréna sa nachádza priamo vedľa diaľnice Interstate 95 a je súčasťou rozsiahlej športovej zóny, kde stojí aj bejzbalový štadión Citizens Bank Park a basketbalovo-hokejová hala Xfinity Mobile Arena.