Sen Slovákov o svetovom šampionáte sa rozplynul. Dvakrát pritom viedli nad Kosovom

Na snímke kosovskí futalisti sa tešia z gólu na 1:1, vľavo hráč Slovenska Lukáš Haraslín počas semifinále európskej baráže. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. mar 2026 o 22:39
Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu Slovensko - Kosovo v semifinále baráži o postup na MS vo futbale 2026.

Baráž o MS vo futbale 2026 - semifinále

Slovensko - Kosovo 3:4 (2:1)

Góly: 6. Valjent, 45. Haraslín, 90.+4 Strelec - 21. Hodža, 47. Asllani, 60. Muslija, 72. Hajrizi.

Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Vavro, Valjent - Hajrizi, Dellova, Hodža

Diváci: 20.113

Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero (90. Mráz), Lobotka, Duda (83. Bénes) - L. Sauer (45. Suslov), Strelec, Haraslín (83. Tupta)

Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža (90. Emerllahu), Rexhbecaj, Muslija (90. Hadergjonaj) - Asllani (73. Zabergja), Muriqi (90. A. Rrahmani)

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.

Kosovo sa vo finále baráže stretne v utorok 31. marca v Prištine s Tureckom, ktoré si poradilo s Rumunskom 1:0.

Zverenci trénera Francesca Calzonu postúpili do baráže z 2. miesta kvalifikačnej A-skupiny, ktorú vyhralo Nemecko a priamo sa kvalifikovalo na tohtoročné MS (11. júna - 19. júla). Vo štvrtkovom zápase s Kosovom nevyužili „sokoli“ priaznivé okolnosti.

Dvakrát viedli po góloch navrátilca do národného tímu Martina Valjenta a Lukáša Haraslína, ktorý nastúpil na jubilejné 50. stretnutie za reprezentáciu. Balkánsky tím však predviedol druhopolčasový obrat a tromi gólmi rozhodol o postupe.

Slovenská reprezentácia sa neprebojovala druhýkrát v novodobej histórii na MS. V roku 2010 v Juhoafrickej republike pod taktovkou Vladimíra Weissa st. vyradila v skupinovej fáze obhajcov titulu Talianov, v osemfinále bolo nad jej sily Holandsko.

Po decembrovom žrebe finálového turnaja MS 2026 je už známe, že víťaz „slovenskej“ C-vetvy baráže si v D-skupine zmeria sily s Austráliou, Paraguajom a USA.

Priebeh zápasu

I. polčas

Ani na súpiske slovenského tímu nefiguroval doliečujúci sa kapitán Milan Škriniar, s páskou na rukáve nastúpil Lobotka. Už v prvej minúte Strelec vysunul Haraslína, dobre ho však dostúpili hosťujúci obrancovia.

Štadión explodoval gólovou radosťou v 6. minúte. Haraslínov center našiel na malom vápne Valjenta a navrátilec do národného tímu parádnou hlavičkou nedal Muricovi šancu - 1:0. Po štvrťhodine dali o sebe vedieť aj Kosovčania, tečovaný center Vojvodu s ťažkosťami vyškriabal Dúbravka do bezpečia. Hostia to skúšali nákopmi na obrovitého Muriqiho, napokon sa však presadili po kombinačnej akcii.

Na hranici šestnástky sa dostala lopta k Hodžovi a ten ju umiestnil presne k žrdi - 1:1. Slováci sa snažili dostať z útlmu v 32. minúte šancou Hancka, ktorý však z ľavej strany neprepálil kosovského brankára.

V 37. minúte sa predral do šance Haraslín, ktorého strela sa obtrela o ľavú tyč. Domáci krídelník hýril aktivitou a v závere prvého dejstva prišla jeho veľká chvíľa. Z priameho kopu z ľavej strany zakrútil loptu na zadnú žrď a tá skončila až v sieti - 2:1.

II. polčas

Odpoveď Kosovčanov na seba nenechala dlho čakať a v 47. minúte bolo vyrovnané. Vojvoda poslal výborný center z ľavej strany do pokutového územia a Asllani hlavičkou prekonal Dúbravku - 2:2.

Krátko nato Slováci tŕpli, keď Vavro zahral v pokutovom území rukou, jedenástka sa však nepískala. Hralo sa hore-dole, sľubný prienik predviedol na opačnej strane Hancko, no v zakončení už nemal dostatok síl.

Zahrmelo tak na opačnej strane, keď Muslija z priameho kopu obstrelil slovenský múr a Dúbravku vystavil do role štatistu - 2:3.

Hostia sa dostali na koňa a využili momentum gólom Hajriziho, ktorý Dúbravkom vyrazenú loptu poľahky poslal do brány - 2:4. Na Slovákov padla „deka“, z ktorej sa už do konca zápasu nevyhrabali.

Hancko síce hlavičkou zazvonil po rohu o brvno, no gól Strelca v nadstavenom čase už prišiel neskoro. Kosovo tak zabojuje o svoju prvú účasť na veľkom turnaji.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

