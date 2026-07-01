Haaland strieľa góly, ale Nóri môžu ďakovať inému. Strojca úspechu bol sedem minút mŕtvy

Nórsko, len zopár týždňov po tom, ako krajinu pobláznili historickou bronzovou medailou hokejisti, píše ďalší unikátny príbeh. Tentoraz na MS vo futbale 2026.
V skupine I, ktorú mnohí experti označovali za „skupinu smrti", vyhrali dva zápasy: s Irakom 4:1, so Senegalom 3:2. Prehrali len s Francúzskom 1:4.
V utorok večer prešli cez ďalšiu prekážku, v šestnásťfinále Nóri zdolali Pobrežie Slonoviny 2:1.
Vyhrali prvý zápas vyraďovacej časti na svetovom šampionáte. V osemfinále sa stretnú s Brazíliou (5. júl, 22:00).
O výhre severského tímu rozhodol gólom v 86. minúte Erling Haaland. Na šampionáte vsietil už päť gólov a spolu s kapitánom Martinom Ødegaardom je najväčšou hviezdou tímu.
Nórsko však už za samotný postup na MS, ktorý si krajina zopakovala po 28 rokoch, môže ďakovať inému mužovi - trénerovi Stalemu Solbakkenovi.
Ten sa predstavil ako hráč aj na šampionáte v roku 1998 a teraz je hlavným strojcom úspechu aj na MS 2026.
Všetko ale mohlo byť inak.
Zázrak, hovoril lekár
Písal sa 13. marec 2001 a Solbakken bol vtedy ešte aktívnym futbalistom. Patril medzi stabilných reprezentantov Nórska, v najcennejšom drese odohral 58 zápasov. V tom čase hrával za dánsky klub FC Kodaň.
Hoci niekoľko dní skôr odohral celý zápas dánskej najvyššej súťaže, počas jedného z tréningov sa z ničoho nič zrútil na zem. Jeho srdce prestalo biť na dlhých sedem minút. Sedem minút bol mŕtvy.
Obrovské šťastie mal v tom, že priamo na tréningu bol klubový lekár Frank Odgaard. Okamžite začal s masážou srdca a vďaka defibrilátoru sa mu podarilo obnoviť činnosť Solbakkenovho srdca.
Lekár neskôr priznal, že išlo o zázrak.
Podľa Solbakkenových spomienok sedem minút vôbec nedýchal a na samotný deň kolapsu si nepamätá vôbec nič.
Prebral sa až o niekoľko dní neskôr na jednotke intenzívnej starostlivosti v kodanskej nemocnici, kde mu lekári vysvetlili, čo sa vlastne stalo.
„Bolo to jednoducho, akoby zhasli svetlá," povedal.
Kým lekári bojovali o jeho život, rodina doma prežívala obrovské utrpenie. Manželka Anniken zostala sama s dvoma malými deťmi.
Keď Nórsko vyhralo druhý zápas v skupine nad Senegalom, práve za manželkou, ktorá je po jeho boku už viac ako 30 rokov, sa utekal radovať Solbakken.
Neskôr priznal, že ak by sa vtedy zastavil a racionálne premyslel, čo vlastne robí, zrejme by do toho nešiel. V tom momente to však bolo dokonalé zosobnenie totálnej eufórie a úľavy. A zároveň poďakovania.
„Dodnes o tom (infarkte) nedokáže hovoriť, hoci odvtedy uplynulo veľa rokov. Zostala sama s dvoma deťmi. Mala len 23 alebo 24 rokov a dodnes obdivujem, ako to v takom mladom veku zvládla,“ hovoril v minulosti Solbakken.
Jeho rodičia okaamžite po infarkte cestovali do Dánska s vedomím, že možno prídu neskoro.
„Mama už počas letu začala organizovať môj pohreb. Najprv sa báli, či vôbec prežijem. Potom, či nebudem mať poškodený mozog. To boli myšlienky, ktoré trápili moju rodinu aj mojich spoluhráčov. Videli, ako som skolaboval, zomrel a potom sa vrátil späť.“
Solbakken takmer okamžite po kolapse ukončil hráčsku kariéru, no pri futbale zostal.
Stal sa z neho úspešný tréner, vďaka ktorému dnes Nórsko patrí medzi nenápadných favoritov svetového šampionátu.
Brazília v New Yorku…
Solbakken dnes hovorí, že práve infarkt a následná záchrana úplne zmenili jeho hodnoty.
„Táto udalosť našu rodinu ešte viac spojila. Naučila ma pozerať sa na život úplne inak. Dnes viem, na čom naozaj záleží. Povrchné veci beriem s oveľa väčším nadhľadom. Už ma len tak niečo nevyvedie z miery," vysvetlil.
Na lavičke pôsobí pokojne a rovnako tak pristupuje aj k svojim zverencom. S pokojom prijal aj kritiku, ktorá sa na neho zniesla po zápase s Francúzskom.
V poslednom stretnutí skupiny vynechal zo zostavy niekoľko dôležitých mien vrátane Haalanda či Ødegaarda a Nóri vysoko prehrali.
Za svojim rozhodnutím si však stojí. „Mojou úlohou je robiť to, čo podľa mňa posunie Nórsko čo najďalej na majstrovstvách sveta,“ vyhlásil reprezentačný tréner, ktorý však plne chápe nahnevaných fanúšikov, ktorí nevideli najväčšie hviezdy tímu v akcii.
Keď Solbakken v roku 2020 prebreral reprezentáciu Nórska, cieľom bolo využiť potenciál silnej generácie a dostať krajinu na veľký turnaj. Teraz môže snívať o väčších cieľoch.
Po mimoriadne vydretom postupe cez Pobrežie Slonoviny bol tréner šťastný, ale aj nesmierne unavený.
„Ak prežijem toto, tak prežijem už všetko,“ povedal pre televíziu TV 2 viditeľne dojatý Solbakken „So silami som bol úplne na dne,“ pokračoval.
Jeho emócie neunikli ani televíznym komentátorom.
„Nikdy som nevidel Solbakkena takého dojatého,“ povedal komentátor TV 2 Marius Skjelbæk. Jeho kolega Jesper Mathisen ho doplnil slovami, že „ho ešte nikdy nevidel takto úplne vyčerpaného“.
V osemfinále čaká Nórov a ich „veslársky fanklub" Brazília. Hoci miernym favoritom budú Juhoameričania, Solbakkenova družina nebude bez šance.
„Na to teraz nebudem myslieť. Dnes si to chcem užiť. Dnes musíme nechať chalanov, nech si vychutnajú tento okamih. Nebudem ich otravovať. Ale Brazília v New Yorku...,“ nedokončil myšlienku Solbakken.