Fanúšikovia, pozor. Čo robiť, aby vám počas MS vo futbale nepuklo srdce

Autor je známy športový lekár
V priebehu vrcholných podujatí futbalovej sezóny (majstrovstvá sveta medzi ne nepochybne patria) zaznamenávame takmer vždy zvláštne exponované druhy emočného a fyzického stresu – či už u priamych aktérov (hráči, rozhodcovia, tréneri) alebo u zďaleka nie citovo pasívnych pozorovateľov – futbalových divákov.
Lebo, hoci sa to nezdá, sledovať niektoré „hraničné“ zápasy svojho milovaného tímu často predstavuje pre fanúšikov neskutočné vypätie a s ním spojené až neuveriteľné zdravotné riziká. Najmä ak ide o televízne prenosy...
Hromadiť v sebe napätie je horšie
Divákov sa zmocňuje určitý druh psychickej úzkosti už dávno pred jednotlivými stretnutiami. Dva až tri dni pred výkopom môžu pociťovať „kameň“ v žalúdku a rozličné nepochopiteľné typy bolestí celého tela, tlaky v hlave, bruchu aj na hrudi.
Občas cítia mravčenie a tŕpnutie rúk, majú stavy spojené s krátkodobým hmlistým videním, je im „na omdletie“.
Pred zápasom a po ňom takmer nespia. Lekári potvrdzujú, že ten fanúšik, ktorý v sebe hromadí napätie, je na tom ešte horšie ako ten, ktorý vybuchuje ako islandská sopka. To sú však zasa rizikovejšie prípady pre svoje okolie.
Vypäté nervy si totiž skúšajú uvoľniť rozličným spôsobom. Fajčia, kričia, poskakujú pred televízorom, hrešia, hádajú sa, nadávajú, rozbíjajú, čo je po ruke alebo nemo stláčajú talizmany vo vreckách.
Niekedy užívajú tabletky na upokojenie, často konzumujú rôzne druhy alkoholu v nadmerných množstvách alebo sa prejedajú „krížom – krážom“ rozličnými sladkými či slanými pochutinami.
U niekoho sa prejaví stresová neuróza z futbalu viacej psychickými príznakmi v podobe úzkostne - depresívnych stavov.
U iných prevažujú prejavy porúch orgánových funkcií – bolí žalúdok, hlava, žlčník, ďalší má ťažkosti s močením, ale najčastejšie prevažujú príznaky týkajúce sa srdca – objavuje sa jeho nadmerné búšenie, bodanie v oblasti srdcového hrotu, nemožnosť „dodýchnuť“ (či úplne vydýchnuť) alebo nadýchnuť, rozličné tlaky, pichanie a pálenie na rôznych miestach hrudníka a podobne.
Objavuje sa postihnutie výstieľky (sliznice) steny žalúdka alebo dvanástniku spôsobené agresívnym pôsobením tráviacich štiav.
Mužov takéto ochorenie, často spôsobené zvýšeným vylučovaním alebo zvýraznenou kyslosťou žalúdočnej šťavy, postihuje štyrikrát častejšie ako ženy.
Čo robiť pri záchvate žlčníka
Porušenie diétneho režimu, tak chronicky obvyklé práve v priebehu majstrovstiev sveta, môže aj u relatívne zdravých divákov vyvolať intenzívnu kolikovú (kŕčovitú) alebo tupú bolesť v pravom podrebrí, často vyžarujúcu hore k pravej kľúčnej kosti. Žlčník!
Bolesť sa zhoršuje pri hlbokom nádychu, predklone alebo tlaku na bolestivé miesto. Niekedy sa objaví aj nevoľnosť, zvracanie, mierne zvýšená teplota s potením i akusticky nevhodné odchádzanie plynov otvormi tela.
Najčastejším pôvodom takýchto problémov býva uviaznutie jedného alebo viacerých kamienkov v žlčových cestách. Záchvat obvykle vyvoláva výdatné mastné jedlo a ťažkosti trvajú kým kamienok neprejde cez žlčovod a prechodné uzavretie (obštrukcia) sa neuvoľní.
Pri uviaznutí kamienka v žlčových cestách bolesť pretrváva a zhoršuje sa. Pokiaľ kolika neustúpi a záchvat trvá niekoľko dní, vznikajú nežiaduce komplikácie. V priebehu záchvatu treba prestať konzumovať potravu i nápoje a odporúča sa kľud na lôžku v teple.
V samoliečbe dostupné lieky proti bolesti málokedy účinkujú, väčšinou sú nevyhnutné silné analgetiká a uvoľňujúce lieky (spazmolytiká), ktoré by mal po čo najrýchlejšom vyšetrení ordinovať lekár.
Dlhšie ako dva dni trvajúci žlčníkový záchvat, sprevádzaný horúčkou a zažltnutím, vyžaduje okamžité vyšetrenie. Hrozia totiž vážnejšie komplikácie – prasknutie žlčovodu či žlčníka, zápal pečene alebo pankreasu.
Čo je syndróm puknutého srdca
Aj doposiaľ „zdravé“ fanúšikove srdce môže zlyhávať z psychického preťaženia.
Je to vtedy, ak sa likviduje prirodzená brzda organizmu nevhodnými kombináciami liekov alebo ich alternatívnych variant, ktoré odstránia všetky varovné signály srdcového zlyhávania (tlak a bolesti za hrudnou kosťou, nedostatok dychu) a núti vyčerpávajúco pracovať srdce „na dlh“.
Problémom je však tiež nadmerné užívanie a nesprávne kombinácie kávy, alkoholu a energetických nápojov s obsahom taurínu aj kofeínu, po ktorých dochádza k úniku mnohých minerálov (alebo k ich nadmerným hladinám), čo môže mať tiež vplyv na zlyhanie srdca – najmä pri kombinácii so súčasným psychickým prepätím organizmu, predovšetkým ku koncu stretnutia alebo v jeho predĺžení.
V takýchto situáciách srdce pod náporom emócií doslova zmení svoj tvar a začína zlyhávať. Lekári tento stav nazývajú takotsubo syndróm, hovorovo povedané syndróm zlomeného/puknutého srdca.
O čo ide?
Jedná sa o neprimeranú (neadekvátnu) reakciu srdcových „snímačov“ (receptorov) na náhly príliv adrenalínu. Spúšťačom je nakopený (akumulovaný) psychický stres očakávania víťazstva, prípadne radosti z nečakaných alebo rozhodujúcich gólov počas celého priebehu zápasu.
Názov poškodenia srdca znie exoticky a raritne, ale jeho pôvod je naozaj funkčný - podľa prvého popísania japonskými lekármi.
Tí si všimli, že ľavá komora srdca sa pod vplyvom extrémneho stresu zvláštne vyduje a jej „hrdlo“ sa zúži.
Srdce potom pri ultrazvukovom vyšetrení vyzerá ako keramická nádoba s úzkym hrdlom, ktorú japonskí rybári požívajú na lov chobotníc. Tejto pasci sa v japončine hovorí tako tsubo (chobotnicový hrniec).
U žien, ktorým srdce chráni až do menopauzy (prechodu) hormón estrogén, je úmrtnosť na takotsubo asi 5 percent, zatiaľ čo u mužov, ktorým takáto ochrana chýba po celý život, je to viacnásobne viac.
Predpokladá sa, že príčinou je vyššia citlivosť mužského srdca na stresovú búrku v podobe „adrenalínového šoku“.
Pokiaľ syndróm zlomeného/puknutého srdca niekoho postihne, dochádza k akútnemu srdcovému zlyhaniu. Stav imituje srdcový infarkt a to, že ide o syndróm takotsubo sa zistí až pri vyšetrení kontrastnou látkou.
Preventívnymi záťažovými vyšetreniami u svojho lekára ešte pred majstrovstvami sveta, ale aj sebakontrolou pravidelnými meraniami krvného tlaku sa dajú niektoré rizikové problémy odhaliť.
Ako predísť komplikáciám?
Najmä vtedy, ak sa viac krát objavili poruchy srdcového rytmu a zvýšenie tlaku krvi, treba brať situáciu vážne. Pravidelným kontrolným meraním sa dá predísť komplikáciám.
Meranie digitálnym a ľahko prenosným tlakomerom sa dá uskutočniť prakticky všade – teda aj pri televízore („štartovná horúčka“ pred či situácie počas zápasu, tipovanie), dôležité sú intervaly, v ktorých sa tlak kontroluje.
To je ideálne pred spaním, potom ráno a cez deň pred a počas sledovania zápasov. Ak tlak dosiahne hodnoty, ktoré by mohli byť pre diváka nebezpečné, dá sa účinne zasiahnuť.
Ani pri signáloch poruchy srdcového rytmu, ani pri dôkazoch zvyšovania krvného tlaku nesmie fanúšik čakať až na typické ťažkosti ako nevoľnosť, závrate alebo búšenie srdca! Tie sa prejavia zvyčajne až keď je neskoro.
Existuje množstvo psychorelaxačných techník (napríklad autogénny tréning, rôzne druhy špecifického hlbokého dýchania), ktoré narušenú situáciu vedia riešiť – len sa ich treba naučiť.
Veľmi pomáha pohybová aktivita – stačí sa v prestávkach medzi zápasmi poriadne poprechádzať alebo si zajazdiť na bicykli a „vydýchať“ stres.
Racionálna výživa kombinovaná s najrozličnejšími bylinnými čajmi podľa „zelených“ receptov znižuje stresové riziko taktiež.