Trasa a mapa - Tour de France 2026

Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France sa v roku 2026 uskutočnia od 4. do 26. júla.
Pôjde už o 113. ročník legendárnych pretekov, ktoré odštartujú v španielskej Barcelone a po troch týždňoch vyvrcholia tradične na Elyzejských poliach v Paríži.
Barcelona bude hostiť už 27. zahraničný Grand Départ v histórii Tour de France a zároveň tretí na území Španielska po San Sebastiáne (1992) a Bilbau (2023).
Úvod pretekov obstará tímová časovka dlhá 19 kilometrov. Tour sa ňou začne prvýkrát od roku 1971.
Po úvodných troch etapách v Španielsku sa pelotón presunie do Francúzska, kde počas troch týždňov navštívi sedem regiónov a 29 departmentov. Organizátori opäť pripravili trasu, ktorá kombinuje šance pre šprintérov, klasikárov, vrchárov aj časovkárov.
Trasa TdF 2026 v skratke
- 7 rovinatých etáp
- 4 kopcovité etapy
- 8 horských etáp a 5 vrcholových dojazdov
- 1 individuálna a 1 tímová časovka
V itinerári je 21 etáp – sedem rovinatých, štyri kopcovité, osem horských, jedna tímová časovka a jedna individuálna časovka. Jazdcov čakajú opäť aj dva voľné dni.
Rozhodujúce momenty celkového poradia prídu tradične v horách. Pelotón postupne zavíta do Pyrenejí, Centrálného masívu, Vogéz, Jury aj Álp.
Organizátori pripravili až päť horských dojazdov – na Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette a dvakrát na legendárne Alpe d'Huez.
Na trase sa objaví aj niekoľko úplne nových stúpaní. Premiéru na Tour zažijú Côte de Begues, Montée de Gavarnie-Gèdre, Col de la Griffoul, Col du Page, Col du Haag, Plateau de Solaison či južná strana Col de la Sarenne.
Najvyšším bodom celých pretekov bude tradične Col du Galibier vo výške 2642 metrov nad morom.
Organizátori pripravili aj druhú časovku. Po úvodnej tímovej príde v 16. etape 26-kilometrová individuálna časovka na brehoch Ženevského jazera, ktorá môže výrazne zamiešať poradím pred rozhodujúcimi alpskými etapami.
Celkovo pelotón počas troch týždňov prejde 3333 kilometrov a nastúpa 54 450 výškových metrov, čo robí z ročníka 2026 jeden z najnáročnejších za posledné roky.
Na Tour de France 2026 sa predstaví 184 cyklistov z 23 tímov. Oproti minulým ročníkom sa diváci dočkajú aj viacerých nových dejísk. Premiéru na trase zažije desať štartových alebo cieľových miest.
Ani záver pretekov neprinesie tradičnú šprintérsku exhibíciu. Podobne ako vlani bude súčasťou parížskeho okruhu aj výjazd na Montmartre (1,1 km/5,9 %), ktorý sa pôjde trikrát.
Práve tento kopec vlani rozbil pelotón a pripravil fanúšikom dramatické finále namiesto očakávaného hromadného šprintu.
Pozrite si, ako vyzerá mapa a trasa Tour de France 2026.