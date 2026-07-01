    Trasa a mapa - Tour de France 2026

    Pelotón na Tour de France, v popredí v žltom drese Tadej Pogačar.
    Pelotón na Tour de France, v popredí v žltom drese Tadej Pogačar. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|1. júl 2026 o 15:10
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    113. ročník Tour de France sa pôjde od 4. do 26. júla 2026. Pozrite si, ako vyzerá trasa a mapa.

    Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France sa v roku 2026 uskutočnia od 4. do 26. júla.

    Pôjde už o 113. ročník legendárnych pretekov, ktoré odštartujú v španielskej Barcelone a po troch týždňoch vyvrcholia tradične na Elyzejských poliach v Paríži.

    Barcelona bude hostiť už 27. zahraničný Grand Départ v histórii Tour de France a zároveň tretí na území Španielska po San Sebastiáne (1992) a Bilbau (2023).

    Úvod pretekov obstará tímová časovka dlhá 19 kilometrov. Tour sa ňou začne prvýkrát od roku 1971.

    Po úvodných troch etapách v Španielsku sa pelotón presunie do Francúzska, kde počas troch týždňov navštívi sedem regiónov a 29 departmentov. Organizátori opäť pripravili trasu, ktorá kombinuje šance pre šprintérov, klasikárov, vrchárov aj časovkárov.

    Trasa TdF 2026 v skratke

    • 7 rovinatých etáp
    • 4 kopcovité etapy
    • 8 horských etáp a 5 vrcholových dojazdov
    • 1 individuálna a 1 tímová časovka

    V itinerári je 21 etáp – sedem rovinatých, štyri kopcovité, osem horských, jedna tímová časovka a jedna individuálna časovka. Jazdcov čakajú opäť aj dva voľné dni.

    Rozhodujúce momenty celkového poradia prídu tradične v horách. Pelotón postupne zavíta do Pyrenejí, Centrálného masívu, Vogéz, Jury aj Álp.

    Organizátori pripravili až päť horských dojazdov – na Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette a dvakrát na legendárne Alpe d'Huez.

    Na trase sa objaví aj niekoľko úplne nových stúpaní. Premiéru na Tour zažijú Côte de Begues, Montée de Gavarnie-Gèdre, Col de la Griffoul, Col du Page, Col du Haag, Plateau de Solaison či južná strana Col de la Sarenne.

    Najvyšším bodom celých pretekov bude tradične Col du Galibier vo výške 2642 metrov nad morom.

    Organizátori pripravili aj druhú časovku. Po úvodnej tímovej príde v 16. etape 26-kilometrová individuálna časovka na brehoch Ženevského jazera, ktorá môže výrazne zamiešať poradím pred rozhodujúcimi alpskými etapami.

    Celkovo pelotón počas troch týždňov prejde 3333 kilometrov a nastúpa 54 450 výškových metrov, čo robí z ročníka 2026 jeden z najnáročnejších za posledné roky.

    Na Tour de France 2026 sa predstaví 184 cyklistov z 23 tímov. Oproti minulým ročníkom sa diváci dočkajú aj viacerých nových dejísk. Premiéru na trase zažije desať štartových alebo cieľových miest.

    Ani záver pretekov neprinesie tradičnú šprintérsku exhibíciu. Podobne ako vlani bude súčasťou parížskeho okruhu aj výjazd na Montmartre (1,1 km/5,9 %), ktorý sa pôjde trikrát.

    Práve tento kopec vlani rozbil pelotón a pripravil fanúšikom dramatické finále namiesto očakávaného hromadného šprintu.

    Pozrite si, ako vyzerá mapa a trasa Tour de France 2026.

    Trasa a mapa Tour de France 2026

    Etapy na Tour de France 2026

    04.07.2026
    17:05
    1. etapa
    Barcelona > Barcelona
    19,6 km
    Tímová časovka
    05.07.2026
    13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Mapa Tour de France 2026

    Mapa Tour de France 2026.
    Mapa Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Pelotón na Tour de France, v popredí v žltom drese Tadej Pogačar.
    Pelotón na Tour de France, v popredí v žltom drese Tadej Pogačar.
    Trasa a mapa - Tour de France 2026
    dnes 15:10
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