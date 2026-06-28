    Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF

    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026 (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|28. jún 2026 o 12:25
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    Takúto cestu nám naplánoval samotný Lucifer, tvrdia Chorváti.

    Prognóza zápasu Rakúsko - Alžírsko na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale bola jasná. Nerozhodný výsledok vyhovoval obom, posúval súperov do vyraďovacej fázy.

    Preto sa očakával opatrný, defenzívne ladený súboj s minimom šancí a vzrušujúcich momentov. Ako to dopadlo? Remíza. Skóre? 3:3.

    Po záverečnom hvizde na Kansas City Stadium fanúšikovia tlieskali a kto sledoval toto predstavenie pred televíznou obrazovkou, neľutoval. Bol to futbalový thriller s pointou, akú by nevymysleli ani v Hollywoode. 

    Keď oslavujú obaja

    Pred zápasom sa v médiách často spomínala „Hanba z Gijónu“, neslávne známy zápas na majstrovstvách sveta 1982 v Španielsku, označovaný aj za futbalový podvod storočia.

    Víťazstvo Západného Nemecka nad Rakúskom 1:0 poslalo oba tímy do ďalšieho kola, kým Alžírsko na turnaji skončilo a cítilo sa podvedené. Rakúsko a Alžírsko...

    Slovenskí fanúšikovia si zasa spomenú na majstrovstvá Európy do 21 rokov 2017 v Poľsku, kde zverenci Pavla Hapala zdolali v skupine Poliakov aj Švédov, ale nestačilo im to na postup z druhého miesta, lebo do semifinále šli po remíze 0:0 vo vzájomnom zápase v poslednom kole dva tímy z C-skupiny - Nemecko a Taliansko.

    VIDEO: Hanba v Gijóne 1982 alebo futbalový podvod storočia

    Alebo na iný prípad. Na EURO 2024 postupová matematika posúvala pred posledným zápasom v skupine do osemfinále v prípade remízy Slovensko aj Rumunsko. Na konci sa po výsledku 1:1 tešili všetci.

    Čo sa stalo v Gijóne

    V tých časoch sa ešte posledné zápasy v skupine nemuseli hrať súčasne. Alžírsko malo po troch zápasoch štyri body za senzačnú výhru nad NSR a ďalšiu nad Čile, štyri body mali aj Rakúšania (vyhrali nad Alžírskom aj Čile) a dvojbodoví Západní Nemci potrebovali na postup vyhrať.

    Ale výsledok 1:0 vyhovoval obom. Bol to jediný scenár, pri naplnení ktorého by Alžírsko zostalo mimo hry.  

    Keď Horst Hrubesch strelil už v 11. minúte úvodný gól, zdalo sa, že obavy z dohody sa nenaplnia. To, čo nasledovalo, však znechutilo všetkých nezainteresovaných fanúšikov a alžírskych rozzúrilo.

    „Občas sa vyskytli fauly, ale väčšinu času si hráči iba posúvali loptu krátkymi prihrávkami, potom ju mal chvíľu súper. Nikto nebehal. Lopta sa len sporadicky dostávala do šestnástky. Pozrite si záznam na internete,“ spomínal po rokoch pre The Athletic škótsky rozhodca Bob Valentine. 

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

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    V hľadisku bolo vyše 40-tisíc fanúšikov, medzi nimi mnoho alžírskych. Diváci pískali a na protest mávali bielymi vreckovkami. Ozývali sa pokriky „fuera, fuera“ (preč, preč). Jeden nemecký fanúšik spálil svoju vlajku.

    Aktéri zápasu sa vôbec nekajali. „Zachránil som všetko, čo sa dalo. Dostali sa ku mne dve lopty, jedna malá domov a jedno vhadzovanie. Čo som mal urobiť? Rozbehnúť sa dopredu a streliť gól?“ reagoval s dávkou sarkazmu nemecký brankár Harald Schumacher.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF
    Boris Vanyadnes 12:25
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    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF