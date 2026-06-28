Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF

Prognóza zápasu Rakúsko - Alžírsko na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale bola jasná. Nerozhodný výsledok vyhovoval obom, posúval súperov do vyraďovacej fázy.
Preto sa očakával opatrný, defenzívne ladený súboj s minimom šancí a vzrušujúcich momentov. Ako to dopadlo? Remíza. Skóre? 3:3.
Po záverečnom hvizde na Kansas City Stadium fanúšikovia tlieskali a kto sledoval toto predstavenie pred televíznou obrazovkou, neľutoval. Bol to futbalový thriller s pointou, akú by nevymysleli ani v Hollywoode.
Keď oslavujú obaja
Pred zápasom sa v médiách často spomínala „Hanba z Gijónu“, neslávne známy zápas na majstrovstvách sveta 1982 v Španielsku, označovaný aj za futbalový podvod storočia.
Víťazstvo Západného Nemecka nad Rakúskom 1:0 poslalo oba tímy do ďalšieho kola, kým Alžírsko na turnaji skončilo a cítilo sa podvedené. Rakúsko a Alžírsko...
Slovenskí fanúšikovia si zasa spomenú na majstrovstvá Európy do 21 rokov 2017 v Poľsku, kde zverenci Pavla Hapala zdolali v skupine Poliakov aj Švédov, ale nestačilo im to na postup z druhého miesta, lebo do semifinále šli po remíze 0:0 vo vzájomnom zápase v poslednom kole dva tímy z C-skupiny - Nemecko a Taliansko.
VIDEO: Hanba v Gijóne 1982 alebo futbalový podvod storočia
Alebo na iný prípad. Na EURO 2024 postupová matematika posúvala pred posledným zápasom v skupine do osemfinále v prípade remízy Slovensko aj Rumunsko. Na konci sa po výsledku 1:1 tešili všetci.
Čo sa stalo v Gijóne
V tých časoch sa ešte posledné zápasy v skupine nemuseli hrať súčasne. Alžírsko malo po troch zápasoch štyri body za senzačnú výhru nad NSR a ďalšiu nad Čile, štyri body mali aj Rakúšania (vyhrali nad Alžírskom aj Čile) a dvojbodoví Západní Nemci potrebovali na postup vyhrať.
Ale výsledok 1:0 vyhovoval obom. Bol to jediný scenár, pri naplnení ktorého by Alžírsko zostalo mimo hry.
Keď Horst Hrubesch strelil už v 11. minúte úvodný gól, zdalo sa, že obavy z dohody sa nenaplnia. To, čo nasledovalo, však znechutilo všetkých nezainteresovaných fanúšikov a alžírskych rozzúrilo.
„Občas sa vyskytli fauly, ale väčšinu času si hráči iba posúvali loptu krátkymi prihrávkami, potom ju mal chvíľu súper. Nikto nebehal. Lopta sa len sporadicky dostávala do šestnástky. Pozrite si záznam na internete,“ spomínal po rokoch pre The Athletic škótsky rozhodca Bob Valentine.
V hľadisku bolo vyše 40-tisíc fanúšikov, medzi nimi mnoho alžírskych. Diváci pískali a na protest mávali bielymi vreckovkami. Ozývali sa pokriky „fuera, fuera“ (preč, preč). Jeden nemecký fanúšik spálil svoju vlajku.
Aktéri zápasu sa vôbec nekajali. „Zachránil som všetko, čo sa dalo. Dostali sa ku mne dve lopty, jedna malá domov a jedno vhadzovanie. Čo som mal urobiť? Rozbehnúť sa dopredu a streliť gól?“ reagoval s dávkou sarkazmu nemecký brankár Harald Schumacher.
„Prirodzene, že zápas sa hral takticky. Ale ak chce 10 000 „synov púšte“ na štadióne preto vyvolať škandál, ukazuje to, že nemajú možnosť na kvalitné vzdelanie. Nejaký šejk vyjde z oázy, po tristo rokoch sa nadýchne vzduchu z majstrovstiev sveta a myslí si, že má právo otvoriť si ústa,“ tvrdil domácim médiám vedúci rakúskej výpravy Hans Tschak.
Pol hodinu pokoj a potom šok
Súboj Rakúšanov proti Alžírčanom v Kansas City však v ničom nepripomínal duel z MS v Španielsku. Nebola v ňom núdza o pekné góly ani napínavé momenty. A gól Belghaliho na 1:1 bola aj kuriózny.
Zdalo sa, že lopta sa odkotúľa mimo ihriska, ale odrazila sa od rohovej zástavky, alžírsky hráč sa jej zmocnil, prenikol do šestnástky a skóroval.
VIDEO: Gól Belghaliho
V prvej hodine zaznamenali štatistiky 17 striel (Alžírsko 11, Rakúsko 6). Rakúšania viedli 1:0, aj 2:1, až po góle Mahriza na 2:2 v 60. minúte tempo hry výrazne opadlo.
Už sa iba dohrávalo. Kto by za takého stavu riskoval? Lenže v tretej minúte pridaného času z ničoho nič strelil Mahriz svoj druhý gól a šokoval našich juhozápadných susedov.
V tej chvíli sa Rakúšania ocitli na pokraji vyradenia a v uliciach Teheránu možno vypukli oslavy. Ale ešte nebol koniec. O tri minúty neskôr prudká a presná hlavička KaIajdžiča priniesla vyrovnanie na 3:3 a rakúsku eufóriu.
Tabuľka tretích tímov na MS 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
„Zbláznili ste sa?“ kričal v tranze komentátor rakúskej ORF Daniel Warmuth. Doma ho v posledných rokoch preslávili zápasy majstrovstiev sveta a najmä spôsob, akým reportoval senzačnú výhru Rakúšanov nad Fínmi na MS 2024 v Prahe.
VIDEO: Komentátor ORF Daniel Warmuth po góle na 3:3
Iránci, ktorí potrebovali na postup v tomto zápase akýkoľvek iný výsledok než remízu, museli mať pocit, že sa s nimi osud nepekne zahral. Ak by Rakúšania už nevyrovnali, Irán by prvý raz v histórii postúpil do vyraďovacej fázy.
Chorváti: Túto cestu naplánoval Lucifer
Zvláštny zápas zažili Chorváti.
Pred zápasom proti Ghane boli v tabuľke L-skupiny tretí. Počas sobotňajšieho večera sa na trištvrte hodiny stali lídrami skupiny, po anglickom góle v zápase proti Paname klesli na druhé miesto a po vyrovnávajúcom góle Ghany zasa na tretie.
Všetko zmenil gól Nikolu Vlašiča po prvom chorvátskom rohu v 83. minúte. Zverenci tréneri Zlatka Daliča postúpili z druhého miesta, skupinu vyhrali Angličania, smútiť nemusí ani Ghana.
Výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Chorváti nastúpia v šlágri prvého kola play-off proti Portugalcom. Luka Modrič proti Cristianovi Ronaldovi.
„Zdá sa, že túto cestu pre nás naplánoval sám Lucifer!“ napísali Sportske Novosti. Chorváti nikdy Portugalcov v súťažnom zápase nezdolali. Dvakrát s nimi prehrali na EURO.
„Ale toto sú majstrovstvá sveta a to je naša parketa. Psychika zohráva veľkú úlohu. Niekedy väčšiu, ako si myslíte. Chorvátsko sa na majstrovstvách sveta cíti sebavedomejšie a Portugalsko je nervóznejšie,“ dodali Sportske Novosti.
Šampionát má ďalšiu trénerskú obeť. Steve Clarke skončil na lavičke Škótska, hoci len pred mesiacom podpísal novú štvorročnú zmluvu.
Škóti boli v pozícii čakateľov v tabuľke tretích, ale mali mizernú pozíciu a len teoretickú šancu na postup.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body