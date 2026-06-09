Najskôr rodeo, potom futbal. V Dallase majú americké Wembley (štadióny, 2. časť)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 budú najväčším šampionátom v histórii.
Turnaj, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada, sa prvýkrát odohrá za účasti 48 reprezentácií a na rekordnom počte 16 štadiónov. Dva sa nachádzajú v Kanade, tri v Mexiku a jedenásť v Spojených štátoch.
Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť ani jeden nový štadión. Využijú existujúce arény, ktoré slúžia najmä pre zápasy NFL a MLS, pričom väčšina z nich prešla modernizáciou.
Na ôsmich štadiónoch položili prírodný trávnik, v Los Angeles rozšírili hraciu plochu odstránením spodných radov sedadiel a v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc na 45-tisíc miest.
Najväčším dejiskom bude Dallas Stadium v Arlingtone s kapacitou 94-tisíc divákov, najstarším zase Mexico City Stadium, známy aj ako Aztécky štadión, ktorý hostil zápasy MS 1970 aj MS 1986.
Sportnet pripravil prehľad všetkých štadiónov MS v troch častiach.
Prvá časť je venovaná piatim štadiónom v Kanade a Mexiku, druhá a tretia časť jedenástim štadiónom v Spojených štátoch amerických.
Atlanta Stadium
Mesto: Atlanta, Georgia
Kapacita: 75-tisíc
Otvorenie: 2017
Čo sa tu hrá: Španielsko - Kapverdy (H-skupina, 15. jún), Česko - JAR (A-skupina, 18. jún), Španielsko - Saudská Arábia (H-skupina, 21. jún), Maroko - Haiti (C-skupina, 25. jún), DR Kongo - Uzbekistan (K-skupina, 28. jún), šestnásťfinále (1. júl), osemfinále (7. júl), semifinále (15. júl)
Mercedes-Benz Stadium v Atlante zaujme už na prvý pohľad svojím tvarom, veľkým logom nemeckej automobilky na vonkajšom plášti a tiež netradičnou zaťahovacou strechou v tvare veterníka, ktorá patrí k jeho najvýraznejším architektonickým prvkom.
Súčasťou arény je aj mohutná presklená stena, ktorá ponúka výhľad na okolie štadióna. Od začiatku bol navrhnutý pre americký futbal aj soccer, ako volajú futbal v zámorí, pričom domov v ňom majú tímy NFL Atlanta Falcons a MLS Atlanta United.
Medzi jeho špecifiká patrí aj cenová politika. Občerstvenie stojí približne rovnako ako mimo štadióna. Majiteľ Arthur Blank to považuje za dôležitú súčasť fanúšikovského zážitku.
Boston Stadium
Mesto: Foxborough, Massachusetts
Kapacita: 65-tisíc
Otvorenie: 2002
Čo sa tu hrá: Haiti - Škótsko (C-skupina, 14. jún), Irak - Nórsko (I-skupina, 17. jún), Škótsko - Maroko (C-skupina, 20. jún), Anglicko - Ghana (L-skupina, 23. jún), Nórsko - Francúzsko (I-skupina, 26. jún), šestnásťfinále (29. jún), štvrťfinále (9. júl)
Štadión v Bostone, známy aj ako Gillete Stadium, vznikol ako náhrada za starý Foxboro Stadium, ktorý hostil zápasy Majstrovstiev sveta vo futbale 1994. Pôvodný štadión stál hneď vedľa súčasnej arény, na mieste dnešného parkoviska.
Charakteristickým prvkom nového štadióna je maják, ktorý stojí priamo pred arónou. Návštevníkom ponúka panoramatický výhľad na celý štadión aj priľahlú zónu Patriot Place.
Domov tu majú americkí futbalisti New England Patriots, držitelia šiestich majstrovských trofejí v NFL.
Dallas Stadium
Mesto: Arlington, Texas
Kapacita: 94-tisíc
Otvorenie: 2009
Čo sa tu hrá: Holandsko - Japonsko (F-skupina, 14. jún), Anglicko - Chorvátsko (L-skupina, 17. jún), Argentína - Rakúsko (J-skupina, 22. jún), Japonsko - Švédsko (F-skupina, 26. jún), Jordánsko - Argentína (J-skupina, 28. jún), šestnásťfinále (30. jún), šestnásťfinále (3. júl), osemfinále (6. júl), semifinále (14. júl)
Dallas Stadium v Arlingtone je najväčším dejiskom Majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
Domovský stánok tímu Dallas Cowboys, jedného z najznámejších a najhodnotnejších klubov NFL, pojme až 94-tisíc divákov a odohrá sa na ňom najväčší počet zápasov - deväť.