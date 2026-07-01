    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:1
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Dvojgólový Kane zažehnal infarkt Anglicka. Kongo nebolo ďaleko od senzácie

    Harry Kane oslavuje gól
    Fotogaléria (52)
    Harry Kane oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|1. júl 2026 o 20:01
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    Anglicko dnes zdolalo DR Kongo v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)

    Góly: 75. a 87. Kane - 7. Cipenga

    Rozhodcovia: Makhadmeh – Alkalaf, Alroalle (všetci Jord.), ŽK: Bellingham - Sadiki

    Diváci: 68 239

    Anglicko: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (91. Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. A. Gordon) – Kane

    DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe) – Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)

    Futbalisti Anglicka postúpili do osemfinále na MS 2026. V zápase šestnásťfinále zdolali DR Kongo 2:1.

    Angličanom nevyšiel prvý polčas, ktorý prehrali 0:1. Vyrovnanie zariadil v 75. minúte Harry Kane a o dvanásť minút neskôr dokonal obrat druhým gólom v zápase.

    Albion sa v ďalšej fáze stretne s domácim Mexikom, duel je na programe v pondelok 6. júla od 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne.

    Fotogaléria zo zápasu Anglicko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Anglicka oslavujú postup do osemfinále MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    52 fotografií
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane gestures during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves from England's Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) punches the ball away during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland fans sing the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Bukayo Saka (7) and Congo's Nathanael Mbuku (7) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel leaves the field at half time of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) reacts to referee Adham Mohammad Tumah Makhadmeh's decision not to award a penalty during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) and Congo's Ngalayel Mukau clash during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Yoane Wissa reacts during the World Cup round of 32 soccer match against England in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Elliot Anderson (8) passes the ball ahead of Congo's Yoane Wissa (20) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice controls the ball during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) makes an attempt to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Noni Madueke (20) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts after failed to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Adham Makhadmeh, of Jordan, shows a yellow card to England's Jude Bellingham (10)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Nico O'Reilly (3) controls the ball as Congo's Nathanael Mbuku (7) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Ezri Konsa (25) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice (4) takes a shot during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) scores during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9), centre, celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford lies on the field as Congo's Brian Cipenga scores his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 32 Atlanta - Na snímke hráči Anglicka reagujú po inkasovaní gólu, ktorý strelil hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (nie je na snímke) počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England players react after Congo's Brian Cipenga (9) opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 29 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 31 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoCongo's Yoane Wissa heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGongo's fans listen the national anthem ahead the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marcus Rashford (11) controls the ball as Congo's Aaron Wan-Bissaka (2) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland team pose before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo team pose for a group photo prior to the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of England cheer prior the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 25 Atlanta - Na snímke veľkoplošná obrazovka, na ktorej je kapitán Anglicka Harry Kane pred šestnásťfinálovým zápasom Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) is shown on the big screen during teams presentation before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoA fan from Congo waits for the start of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel celebrates with his players after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones (5) embraces Marc Guehi after England's victory over Congo in a World Cup Round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates scoring his side's second goal against Congo during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 51 Atlanta - Na snímke kapitán Anglicka Harry Kanne (9) sa teší z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - Kongo

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    Priebeh zápasu Anglicko - DR Kongo

    I. polčas:

    Po vyrovnanom úvode prišiel šok pre Angličanov v 7. minúte. Hráči DR Kongo gólovo udreli po centri Mbembu a zakončení Cipengu - 0:1.

    Hre nechýbalo nasadenie, no dlho sa hralo najmä medzi šestnástkami. Dominovali pozorné defenzívy, no po občerstvovacej prestávke v polovici prvého polčasu pribudlo gólových príležitostí.

    V 30. minúte mohol vyrovnať Bellingham, ale jeho hlavičku zneškodnil pohotovým zákrokom brankár Mpasi. Neskóroval ani Rashford, ktorému v presnejšom zakončení zabránil Wan-Bissaka. Hlavička Bellinghama neviedla ku gólu ani v závere prvého polčasu.

    II. polčas:

    Angličania v druhom polčase výraznejšie prevzali iniciatívu. Súpera viackrát donútili k pozičným chybám a na hráčoch Konga už bol postupne viditeľný aj úbytok síl.

    Dôležitý moment priniesla 75. minúta. Gordon odcentroval na hlavu Kanea, na ktorého zakončenie Mpasi nedosiahol - 1:1.

    Tento gól zvýšil sebaistotu Angličanov a Kongu príliš nepomohli ani následné striedania.

    Kane dokonal obrat v 87. minúte, keď sa uvoľnil v šestnástke a defenzíva súpera mu nezabránila v strele k bližšej žrdi - 2:1.

    Kongo sa dostalo k príležitosti vyrovnať až v nadstavenom čase, ale Wissov priamy kop skončil nad Pickfordovou bránou.

    Hlasy po zápase

    Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Náš postup do osemfinále je zaslúžený, aj keď sme sa naň nadreli. Vôbec nám nevyšiel začiatok zápasu, z prvej strely sme inkasovali gól, no verili sme, že dokážeme otočiť nepriaznivý vývoj. Veľmi dobre naskočili do zápasu striedajúci hráči. Brankár DR Konga Lionel Mpasi podal neuveriteľný výkon, predviedol skvelé zákroky."

    Harry Kane, strelec dvoch gólov Anglicka: „Streliť dva góly znamenajúce postup Anglicka do osemfinále MS je nádherný pocit. Bol to bláznivý zápas. DR Kongo je húževnatý súper, myslím si však, že po prvej občerstvovacej prestávke sme boli lepším tímom. Verili sme, že sa nájde niekto, kto dopraví loptu do siete. Dnes to vyšlo mne. Sú ešte veci, na ktorých musíme popracovať, no najdôležitejšie je, že sme medzi elitnou šestnástkou."

    Fiston Mayele, útočník DR Kongo: „Pred zápasom sme si povedali, že aj keby sme mali vypadnúť, budeme bojovať až do konca. V prvom polčase sme proti veľkému Anglicku hrali veľmi dobre. Vedeli sme, že druhé dejstvo bude náročné. Harry Kane ukázal, že je extratrieda. Na výkony DR Kongo na tomto turnaji som však hrdý."

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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