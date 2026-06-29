Obor z Moldavska chodil za hokejom hodiny autom, sedel za bežné hity a môže ohroziť rekord Cháru

Má 123 kilogramov, 216 centimetrov, je z Moldavska a je hokejista.
18-ročný obranca Alexander Karmanov je v hokejovom svete jedinečný.
Práve jeho meno je v posledných dňoch vôbec najvyhľadávanejšie na hokejovom portáli EliteProspects.
Až za ním je jednotka draftu Gavin McKenna, dvojka Ivar Stenberg a ďalší.
Karmanov sa do povedomia fanúšikov dostal počas draftového víkendu. Na svoje meno čakal až do siedmeho kola, v ktorom si ho z 201. miesta vybralo San Jose ako najvyššieho hráča v histórii, ktorý prešiel draftom.
216 centimetrov by bolo vysokým nadpriemerom aj pre basketbalistu v NBA. O to viac to platí pre hokejistu.
Najvyšší hráči histórie NHL - Zdeno Chára, Matt Rempe a Viktor Svedberg – merali 206 centimetrov. Ak by si Karmanov zahral v profilige, poľahky by ich prekonal.
„Vždy som bol najvyšší. V škôlke, v škole, v každom tíme, kde som hral,“ hovoril o svojej postave.
Na kempy cestoval autom aj 20 hodín
Okrem výšky púta pozornosť aj jeho pôvod. Moldavsko nie je vôbec hokejovou krajinou a Karmanov sa stal prvým Moldavčanom, ktorý prešiel draftom NHL.
Malá východoeurópska krajina nemá reprezentáciu ani domácu súťaž a v roku 2023 jej zaniklo aj členstvo v IIHF. Krajina nemá dokonca ani žiaden registrovaný štadión.
Mladý Alexander sa však aj napriek tomu do tohto športu zaľúbil.
„Keď som mal tri roky, videl som v zime ľudí, ktorí hrali hokej na zamrznutom jazere. Odvtedy som začal stále hovoriť o hokeji. Trvalo to dva roky a keď som mal päť, konečne som ho aj začal hrať,“ hovoril Karmanov o svojich začiatkoch, ktoré zažil v podmienkach, kde o hokeji nikto nič nevie.
„Polovicu roka som sa snažil nájsť ľad niekde inde v Európe. V piatky som jazdil šesť hodín autom na Ukrajinu, v sobotu ráno som zase išiel do Rumunska, čo bolo ďalších šesť hodín. Pamätám si jeden letný kemp, na ktorý ma môj otec viezol 20 hodín.“
Karmanov chodil na kempy aj na Slovensko, kde sa učil od Mariána Gáboríka.
„Bolo to veľmi náročné,“ opisoval nekonečné cestovanie jeho otec Igor vlani pre TheAthletic. „Niekedy sa pozriem späť a nerozumiem, prečo sme to robili. Ale robili sme to.“
Potenciál byť hráč, akého svet nevidel
Od kedy vybehol na zamrznuté jazero v Moldavsku, ubehlo niekoľko rokov a z malého nadšenca hokeja sa stal draftovaný hokejista.
Väčšina skautov ho však ani nemala vo svojich rebríčkoch a v tom od Central Scoutingu NHL bol až na 214. mieste medzi severoamerickými korčuliarmi.
„Rozumieme, že je to dlhodobý projekt, ale je to skvelý chalan a chce na sebe pracovať. Mali sme na neho veľmi pozitívnu spätnú väzbu od jeho bývalých trénerov, takže sa tešíme na to, ako začne pracovať s našimi trénermi a na to, čo s ním dokážeme spraviť,“ povedal riaditeľ skautingu San Jose, Chris Morehouse.
Jeho výška môže byť v defenzíve výhodou a v kombinácii s fyzickou hrou môže zastavovať šance súperov. Stále však potrebuje pracovať na korčuľovaní, strieľaní, či práci s pukom.
„Keď vidíte na ľade niekoho tak vysokého, kto zároveň dokáže hrať hokej, upúta to vašu pozornosť. Je veľmi jedinečný športovec,“ dodal Morehouse.
Mladý obranca môže pripomínať Zdena Cháru. Slovenský bek, ktorého niektorí tiež posielali na basketbalové kurty, sa stal jedným z najlepších obrancov svojej doby a v NHL bol postrachom súperov.
Chárova cesta na vrchol bola tiež dlhšia a kľukatá. Do zámorskej juniorky sa dostal ako 19-ročný a aj po začiatkoch v NHL bol skôr defenzívnym obrancom. Hviezdou sa stal až po niekoľkých rokoch.
Od jeho kvalít ma Karmanov ešte veľmi ďaleko a jeho akvizícia na drafte bola viac o potenciále ako o súčasnej kvalite.
„Veľkosť sa nedá naučiť. Má potenciál byť jedinečný hráč, akého hokejový svet ešte nevidel. Môže brániť, byť výraznou prekážkou v obrannom pásme a dôležitou súčasťou v bránení gólom, čo je skoro tak dôležité, ako strieľanie gólov,“ hovoril o ňom editor nhl.com Adam Kimelman.
„Obranca musí útočníkov dostať mimo ich komfortnej zóny a vytlačiť ich na okraj. Jeho výška spolu s hokejkou zaberajú veľkú časť pásma.“
Dres mu šili z brankárskeho
Vysoká výška má svoje výhody, ale aj mnoho nevýhod. Okrem toho, že si Karmanov musel dávať pozor, aby si nebuchol hlavu, mal viackrát problémy aj v hokejovom svete.
Všetky hokejky mu boli krátke a museli mu ich predlžovať. To neraz spôsobilo, že stačil menší krosček a hokejku zlomil.
Problém má aj so zvyšnými časťami výstroja. Ten v jeho veľkosti prakticky neexistuje.
Keď jeho juniorský tím požiadal výrobcu dresov - Under Armour - o dres pre Karmanovova, odpovedali, že nemajú takú veľkú vzorku. Museli tak upraviť brankársky dres a vyrobiť ho na mieru.
Problémy mal aj s vestou, na ktorú mu museli došiť ďalšiu časť, aby ju zväčšili. Rovnako to musel spraviť aj s chráničmi lakťov. Komplikácie mal počas svojej doterajšej kariéry aj s korčuľami, keďže nosí veľkosť 49.
Vylučovali ho za bežné hity
Vysoký obranca je odchovancom rumunského mužstva Dunarea Galati. Neskôr sa však presunul do Ruska, kde dostal ponuku z Víťazu Podolsk. Ako chlapec sa tam sťahoval aj s mamou Tatianou.
Zahral si aj v Bielorusku, ale ako 16-ročný sa vydal na zámorskú cestu.
Začal v USA v mužstve Wilkes-Barre/Scranton Knights do 16 rokov, kde sa mu darilo. V lige mal viac ako bod na zápas a začal využívať aj svoju fyzickú hru. To však nie vždy prinášalo očakávané ovocie:
„Keď som hral v kategórii do 16 rokov, len čo som uštedril niekomu hit, vylúčili ma. Nemusel som sa pritom ani snažiť hrať tvrdo,“ vravel a dodal, že rozhodca to často vysvetlil tým, že išlo o hit do hlavy.
Svoju preddraftovú sezónu odohral najmä v málo známej kanadskej lige GOJHL za Brantford Titans.
Dôvod? Nedostal sa do zostavy Brantford Bulldogs z OHL.
Šance v prestížnej juniorskej lige sa však nakoniec dočkal. V drese North Bay Battalion získal dve asistencie v 20 zápasoch.
Plán do budúcna pre Karmanova je ostať v North Bay, odohrať ďalšiu sezónu v OHL a potom ísť na univerzitu Penn State.
Od štartu v NHL, ktorý by prepísal viaceré historické tabuľky, je stále veľmi ďaleko.
Jeho debut v profilige by zosadil Zdena Cháru z pozície najvyššieho hráča, aký kedy hral v NHL a zároveň by priniesol do profiligy nový národ – Moldavsko.
Bez ohľadu na to, kde to Karmanov dotiahne, jeho ciele sú ešte väčšie.
Mladý bek chce hokej predstaviť vo svojej domovine. Raz by tam chcel postaviť prvú hokejovú arénu, aby prispel k tomu, aby mladí Moldavčania hrali hokej.
On sa stal prvým hráčom z tejto krajiny, ktorý prešiel draftom NHL. Nechce však byť posledným.