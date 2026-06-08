    Fanúšikovia budú vchádzať do sopky, v Mexiku bude problém nadmorská výška (štadióny, 1. časť)

    Mexico City Stadium, jedno z dejísk MS vo futbale 2026.
    Mexico City Stadium, jedno z dejísk MS vo futbale 2026. (Autor: REUTERS)
    Martin Turčin, Samuel Grega|8. jún 2026 o 07:00
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    Prehľad štadiónov na MS vo futbale 2026 - Kanada a Mexiko.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 budú najväčším šampionátom v histórii. 

    Turnaj, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada, sa prvýkrát odohrá za účasti 48 reprezentácií a na rekordnom počte 16 štadiónov. Dva sa nachádzajú v Kanade, tri v Mexiku a jedenásť v Spojených štátoch.

    Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť ani jeden nový štadión. Využijú existujúce arény, ktoré slúžia najmä pre zápasy NFL a MLS, pričom väčšina z nich prešla modernizáciou. 

    Na ôsmich štadiónoch položili prírodný trávnik, v Los Angeles rozšírili hraciu plochu odstránením spodných radov sedadiel a v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc na 45-tisíc miest. 

    Najväčším dejiskom bude Dallas Stadium v Arlingtone s kapacitou 94-tisíc divákov, najstarším zase Mexico City Stadium, známy aj ako Aztécky štadión, ktorý hostil zápasy MS 1970 aj MS 1986.

    Sportnet pripravil prehľad všetkých štadiónov MS v troch častiach.

    Prvá časť je venovaná piatim štadiónom v Kanade a Mexiku, druhá a tretia časť jedenástim štadiónom v Spojených štátoch amerických. 

    Toronto Stadium

    Toronto Stadium.
    Toronto Stadium. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

    Mesto: Toronto, Kanada

    Kapacita: 45-tisíc

    Otvorenie: 2007

    Čo sa tu hrá: Kanada - Bosna a Hercegovina (B-skupina, 12. jún), Ghana - Panama (L-skupina, 18. jún), Nemecko - Pobrežie Slonoviny (E-skupina, 20. jún), Panama - Chorvátsko (L-skupina, 24. jún), Senegal - Irak (I-skupina, 26. jún), šestnásťfinále (3. júl) 

    Štadión v Toronte vznikol v roku 2007 pri príležitosti futbalových MS do 20 rokov. Hostil aj finále turnaja, v ktorom zvíťazila Argentína nad Českom 2:1 a útočník Sergio Agüero získal ocenenia Zlatá lopta aj Zlatá kopačka. 

    Na BMO Field, čo je reklamný názov štadióna, bežne hrajú Toronto FC z futbalovej Major League Soccer (MLS) a Toronto Argonauts z Canadian Football League (CFL), čo je kanadská liga amerického futbalu. 

    Štadión je postavený na štýl anglickej Premier League s vysunutými strechami a strmými tribúnami.

    Hoci sa kapacita Toronto Stadium pred šampionátom zvýšila z 30-tisíc na 45-tisíc, stále bude arénou s najmenším hľadiskom. 

    BC Place Vancouver

    BC Place vo Vancouveri.
    BC Place vo Vancouveri. (Autor: REUTERS)

    Mesto: Vancouver, Kanada

    Kapacita: 54-tisíc

    Otvorenie: 1983

    Čo sa tu hrá: Austrália - Turecko (D-skupina, 14. jún), Kanada - Qatar (B-skupina, 19. jún), Nový Zéland - Egypt (G-skupina, 22. jún), Švajčiarsko - Kanada (B-skupina, 24. jún), Nový Zéland - Belgicko (G-skupina, 27. jún), šestnásťfinále (3. júl), osemfinále (7. júl)

    BC Place je domovským štadiónom dvoch klubov – futbal tu hrajú Vancouver Whitecaps z MLS a americký futbal zase BC Lions z CFL.

    Architektonicky jedinečný štadión sa môže pochváliť unikátnou zaťahovacou strechou. Tá je prichytená na špeciálnych lanách a je najväčšou svojho druhu na svete.

    Počas majstrovstiev sveta by mala zostať zatvorená, aby nerovnomerné slnečné žiarenie neovplyvnilo rast prírodného trávnika. V prípade potreby ju však možno otvoriť približne za 20 minút.

    Štadión na západnom brehu Kanady hostil aj slávnostné ceremoniály počas ZOH 2010, kde bol jedným z nositeľov ohňa legendárny hokejista Wayne Gretzky.

    Jedným z najpamätnejších zápasov na BC Place bolo finále ženských MS vo futbale 2015 pri vtedy rekordnej účasti 53 341 fanúšikov. Hráčky Spojených štátov triumfovali nad Japonskom 5:2.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Futbalista Curacaa Tahiti Chong (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu.
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