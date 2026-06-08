Fanúšikovia budú vchádzať do sopky, v Mexiku bude problém nadmorská výška (štadióny, 1. časť)

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 budú najväčším šampionátom v histórii.
Turnaj, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada, sa prvýkrát odohrá za účasti 48 reprezentácií a na rekordnom počte 16 štadiónov. Dva sa nachádzajú v Kanade, tri v Mexiku a jedenásť v Spojených štátoch.
Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť ani jeden nový štadión. Využijú existujúce arény, ktoré slúžia najmä pre zápasy NFL a MLS, pričom väčšina z nich prešla modernizáciou.
Na ôsmich štadiónoch položili prírodný trávnik, v Los Angeles rozšírili hraciu plochu odstránením spodných radov sedadiel a v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc na 45-tisíc miest.
Najväčším dejiskom bude Dallas Stadium v Arlingtone s kapacitou 94-tisíc divákov, najstarším zase Mexico City Stadium, známy aj ako Aztécky štadión, ktorý hostil zápasy MS 1970 aj MS 1986.
Sportnet pripravil prehľad všetkých štadiónov MS v troch častiach.
Prvá časť je venovaná piatim štadiónom v Kanade a Mexiku, druhá a tretia časť jedenástim štadiónom v Spojených štátoch amerických.
Toronto Stadium
Mesto: Toronto, Kanada
Kapacita: 45-tisíc
Otvorenie: 2007
Čo sa tu hrá: Kanada - Bosna a Hercegovina (B-skupina, 12. jún), Ghana - Panama (L-skupina, 18. jún), Nemecko - Pobrežie Slonoviny (E-skupina, 20. jún), Panama - Chorvátsko (L-skupina, 24. jún), Senegal - Irak (I-skupina, 26. jún), šestnásťfinále (3. júl)
Štadión v Toronte vznikol v roku 2007 pri príležitosti futbalových MS do 20 rokov. Hostil aj finále turnaja, v ktorom zvíťazila Argentína nad Českom 2:1 a útočník Sergio Agüero získal ocenenia Zlatá lopta aj Zlatá kopačka.
Na BMO Field, čo je reklamný názov štadióna, bežne hrajú Toronto FC z futbalovej Major League Soccer (MLS) a Toronto Argonauts z Canadian Football League (CFL), čo je kanadská liga amerického futbalu.
Štadión je postavený na štýl anglickej Premier League s vysunutými strechami a strmými tribúnami.
Hoci sa kapacita Toronto Stadium pred šampionátom zvýšila z 30-tisíc na 45-tisíc, stále bude arénou s najmenším hľadiskom.
BC Place Vancouver
Mesto: Vancouver, Kanada
Kapacita: 54-tisíc
Otvorenie: 1983
Čo sa tu hrá: Austrália - Turecko (D-skupina, 14. jún), Kanada - Qatar (B-skupina, 19. jún), Nový Zéland - Egypt (G-skupina, 22. jún), Švajčiarsko - Kanada (B-skupina, 24. jún), Nový Zéland - Belgicko (G-skupina, 27. jún), šestnásťfinále (3. júl), osemfinále (7. júl)
BC Place je domovským štadiónom dvoch klubov – futbal tu hrajú Vancouver Whitecaps z MLS a americký futbal zase BC Lions z CFL.
Architektonicky jedinečný štadión sa môže pochváliť unikátnou zaťahovacou strechou. Tá je prichytená na špeciálnych lanách a je najväčšou svojho druhu na svete.
Počas majstrovstiev sveta by mala zostať zatvorená, aby nerovnomerné slnečné žiarenie neovplyvnilo rast prírodného trávnika. V prípade potreby ju však možno otvoriť približne za 20 minút.
Štadión na západnom brehu Kanady hostil aj slávnostné ceremoniály počas ZOH 2010, kde bol jedným z nositeľov ohňa legendárny hokejista Wayne Gretzky.
Jedným z najpamätnejších zápasov na BC Place bolo finále ženských MS vo futbale 2015 pri vtedy rekordnej účasti 53 341 fanúšikov. Hráčky Spojených štátov triumfovali nad Japonskom 5:2.