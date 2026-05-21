Namiesto korunovácie potupa. Futbalovú veľmoc zdolala banda beznádejných prípadov

    Momentka zo zápasu USA - Anglicko na MS vo futbale 1950. (Autor: US SOCCER HALL OF FAME)
    Momentka zo zápasu USA - Anglicko na MS vo futbale 1950. (Autor: US SOCCER HALL OF FAME)
    Boris Vanya|21. máj 2026 o 07:00
    Bola to jedna z najväčších senzácií v histórii futbalu.

    Keď v roku 1980 americkí hokejisti, prevažne hráči z univerzitných tímov, zdolali v Lake Placid veľkého favorita zo Sovietskeho zväzu a získali olympijské zlato, vošiel tento moment do histórie ako Miracle On Ice - Zázrak na ľade.

    Američania však majú aj Miracle On Grass, Zázrak na tráve. Odohral sa o tridsať rokov skôr ako ten ľadový v brazílskom Belo Horizonte a mnohí ho považujú dodnes za najväčšiu senzáciu v histórii majstrovstiev sveta vo futbale.

    V texte sa dozviete aj...

    • Prečo sa víťazstvo USA nad Anglickom na MS 1950 považované za jednu z najväčších senzácií futbalovej histórie?
    • Akým povolaniam sa venovali hráči amerického tímu?
    • Čo prispelo k šokujúcej prehre Anglicka proti USA v Belo Horizonte?
    • Aký bol tragický osud hrdinu zápasu Joea Gaetjensa?

    Králi prišli na svoju korunováciu

    Anglicko, považované za kolísku futbalu, tri predvojnové majstrovstvá sveta ignorovalo. V roku 1928 britské futbalové asociácie vystúpili z Medzinárodnej futbalovej federácie pre spor o finančnú kompenzáciu pre amatérskych hráčov, ktorú FIFA povolila.

    Napriek tomu dostali Angličania pozvánku zúčastniť sa na MS 1930 aj 1934 a v roku 1938 im dokonca ponúkli, aby na turnaji zaujali miesto Rakúsko, ktoré už neexistovalo, lebo ho anektovala Hitlerova Tretia ríša.

    Angličania odmietli. Aj z pocitu akejsi nadradenosti. Na ostrovoch panoval názor, že Anglicko je vo futbale také dominantné, že sa nepotrebuje konfrontovať so zvyškom sveta. 

    Príbehy MS vo futbale

    Od 11. júna do 19. júla sa v USA, Kanade a Mexiku uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale. Pamätné okamihy, slávne zápasy svetových šampionátov a osudy legendárnych hráčov mapuje Sportnet v seriáli Príbehy MS vo futbale.

    Príchod Angličanov na MS 1950, prvé po druhej svetovej vojne, preto vzbudzoval veľké očakávania.

    Ešte väčšie azda v Brazílii, kde sa šampionát uskutočnil, než v Anglicku. Králi futbalu pricestovali na svoju korunováciu.

    Do Južnej Ameriky priviezol Albión výber na čele so Stanleym Matthewsom, futbalovou ikonou s prezývkou Čarodejník.

    V tíme bol aj jeho spoluhráč z Blackpoolu Stan Mortensen, ďalší vynikajúci útočník z Prestonu North End Tom Finney (neskôr dvakrát Futbalista roka v Anglicku), legenda Portsmouthu Jimmy Dickinson alebo obranca s výborným prehľadom Alf Ramsey prezývaný Generál. 

    Anglický futbalista Stanley Matthews v drese Blackpoolu v zápase proti Chelsea v roku 1951. (Autor: REUTERS)

    Keď Angličania nastupovali 29. júna 1950 na Estádio Independência v Belo Horizonte na zápas proti Američanom, o víťazovi zápasu nikto nepochyboval. Na triumf Anglicka na MS vypísali bookmakeri kurz 3:1. Na víťazstvo USA bol kurz 500:1.

    Vo svojom prvom zápase na turnaji Angličania zdolali Čile 2:0 a Američania prehrali so Španielmi 1:3, keď ešte do 81. minúty viedli.

    Anglický tím mal v povojnovej ére bilanciu 23 víťazstiev (o. i. 8:2 nad Holandskom, 10:0 nad Portugalskom, či 9:2 nad Írskom), 3 remízy a 4 prehry.

    Američania svojich posledných sedem zápasov pred MS prehrali. Britská tlač sa o súperovi anglických futbalistov vyjadrovala s dešpektom. Belfast Telegram ho charakterizoval ako „bandu beznádejných prípadov z mnohých krajín“, čím naznačoval, že mužstvo USA tvoria prevažne prisťahovalci.

    Daily Express napísal, že Američania by museli ísť do zápasu s náskokom 3:0, aby mali šancu na solídny výsledok. Aj tréner tímu USA Bill Jeffrey (rodák z Edinburghu) bol veľmi skeptický.

    „Nemáme žiadnu šancu,“ vravel pred zápasom reportérom a svojich zverencov prirovnal k ovciam pripraveným na porážku.

    Brankára označili za hrobára

    Futbal nebol v Spojených štátoch amerických nikdy taký populárny, ako bejzbal, americký futbal, či basketbal. Vnímali ho ako šport pre imigrantov, ktorý hrajú prevažne imigranti.

    Keď sa blížili MS 1950, Americká futbalová asociácia mala podľa športového historika Stevea Holroyda iba jedného stáleho zamestnanca.

    Mal náročnú úlohu - zostaviť reprezentačný tím, ktorý bude súťažiť proti futbalovým veľmociam z Európy a Južnej Ameriky.

    Väčšina hráčov amerického tímu sa nikdy predtým nestretla, s výnimkou štyroch futbalistov zo St. Louis. Na šampionát sa USA prebojovali zo severoamerickej kvalifikácie, ktorú ovládlo Mexiko. Američania skončili na druhom postupovom mieste pred Kubou (vonku 1:1, doma 5:2).

