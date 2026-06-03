Ronaldo má skvelú formu, môže byť ťahúň Portugalska na MS, ale zvládne to?

V bohatej kariére vyhral všetko. Teda takmer všetko. Jediné, čo mu chýba, je najcennejšia trofej vo svete futbalu. Trofej pre svetových šampiónov.
Cristiano Ronaldo sa čoskoro predstaví na svojich šiestych majstrovstvách sveta. Žiadny iný futbalista ich v histórii toľko neodohral.
Je jediný muž, ktorý strelil gól na piatich svetových šampionátoch (2006, 2010, 2014, 2018 a 2022). Teraz verí, že v Severnej Amerike skóruje aj na šiestom prestížnom turnaji.
Ronaldo má 41 rokov a pred sebou posledné majstrovstvá sveta v kariére. Otázka, ktorou sa zaoberá celý svet, znie: „Akú bude mať úlohu v portugalskom mužstve?"
Najlepší strelec histórie
„Je ťažké prehliadnuť Ronalda, ktorý takmer určite povedie tím vo veku 41 rokov a ktorého forma bude kľúčový faktor pre úspech Portugalska," píše The Athletic.
Ronaldo odohral v profesionálnej kariére 1323 zápasov — 31 v drese Sportingu Lidabon, 346 v Manchestri United, 438 za Real Madrid, 134 v Juventuse Turín, 148 v Al-Nassr a 226 za portugalskú reprezentáciu.
Počas tohto obdobia strelil už 973 gólov, z ktorých 143 dosiahol v drese Portugalska. Ide o najväčší počet reprezentačných gólov jedného hráča v histórii tohto športu.
Patrí medzi najlepších futbalistov všetkých čias. Potvrdzujú to nielen individuálne ocenenia (5x Zlatá lopta), ale aj tímové úspechy (5x Liga majstrov, 3x Premier League, 2x La Liga, 2x Serie A).
V akej forme príde na MS?
V závere roka 2022 podpísal zmluvu so saudskoarabským Al-Nassr. Bolo krátko po svetovom šampionáte v Katare. Po necelých štyroch rokoch konečne ovládol tamojšiu ligovú súťaž.
Ronaldo v tejto sezóne kraľuje v saudskoarabskej Pro League strelám (150), z toho 62 na bránku, čo je takisto najviac v celej lige.
Zaujímavosťou je, že žiadny profesionálny futbalista na svete nemá v tejto sezóne v ligovej súťaži viac striel.
S 28 ligovými gólmi je tretí najlepší strelec tamojšej súťaže. Lepšie sú na tom Mexičan Julian Quinones (33 gólov) a Angličan Ivan Toney (32 gólov).
„Pre mňa bolo ľahšie skórovať v Španielsku ako v Saudskej Arábii,“ povedal dlhoročný útočník Realu Madrid vlani v novembri.
Nikdy neskóroval v kľúčových momentoch
Jeho čísla ukazujú, že je vo forme. Otázna je však náročnosť súťaže. Bude stačiť, že dominuje v Saudskej Arábii, na skvelú výkonnosť na najvyššej medzinárodnej úrovni?
Na svojich posledných majstrovstvách sveta (2022) a európskom šampionáte (2024) strelil jediný gól v desiatich zápasoch (navyše z penalty).
Ronaldovi sa dokonca nikdy nepodarilo skórovať vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Odohral v nej v minulosti dovedna osem zápasov a celkovo 569 minút.
Vlani však strelil víťazný gól v semifinále Ligy národov proti Nemecku. Následne sa presadil aj vo finále proti Španielom.
V kvalifikácii na blížiaci sa svetový šampionát zaznamenal päť gólov v šiestich stretnutiach. Aj na medzinárodnej úrovni dokáže byť gólový.
Vždy prijal svoju úlohu, tvrdí kouč
Kto je v súčasnosti kľúčový hráč Portugalska? Pravdepodobne Bruno Fernandes, aktuálne najlepší hráč v anglickej Premier League.
Medzi ťahúňov by mali patriť aj stredopoliari Paríža St. Germain Vitinha a Joao Neves, takisto krídelníci Rafael Leao s Bernardom Silvom. Všetci Ronalda rešpektujú, a to na trávniku aj mimo neho.
Počas osemfinálového duelu v roku 2022 so Švajčiarskom sedel Ronaldo len na lavičke. Goncalo Ramos, jeho náhradník v základnej zostave, strelil v tomto stretnutí hetrik pri víťazstve 6:1.
„Existujú rôzne úlohy a Cristiano svoju rolu vždy prijal," priznal prednedávnom kouč národného tímu Portugalska Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo a Goncalo Ramos. (Autor: TASR/AP)
Otázna však zostáva forma Ramosa z Paríža Saint-Germain, ktorý nastúpil v tejto sezóne dohromady do štyridsiatich zápasov v Ligue 1 a Lige majstrov. Len v desiatich figuroval ako súčasť základnej zostavy. V priemere na duel odohrá len 44 minút.
Musí hrať rozumnejšie
„Čas je neporaziteľný. Ronaldo nie je taký fyzicky dominantný ako kedysi," napísal The Athletic. Ako príklad použil jeho nabehané kilometre.
Spomedzi jedenástich hráčov v poli, ktorí odohrali v Lige národov viac ako sedemsto minút, Ronaldo nabehal druhý najmenší počet kilometrov – 53,5 km v deviatich zápasoch.
Útočníci zvyčajne nabehajú menej zápasov ako stredopoliari a obrancovia, ale napríklad nórsky útočník Erling Haaland nabehal dvakrát viac ako Ronaldo, a to odohral o dvesto minút menej.
„Byť jeden z najstarších hráčov na ihrisku znamená hrať rozumnejšie. Súčasťou toho je aj zachovanie energie, načasovanie momentu, aby ste ovplyvnili hru," vysvetľuje The Athletic.
Cristiano Ronaldo. (Autor: SITA/AP)
Príklad z LeBrona Jamesa a Toma Bradyho
Či bude Ronaldo súčasťou základnej zostavy Portugalska alebo nie, pozornosť bude upriamená na neho. V záberoch kamier sa bude objavovať najčastejšie z portugalského družstva a je jedno, či to bude počas sedenia na lavičke alebo behania po trávniku.
Vo svete športu nájdeme osobnosti, ktoré hrali na najvyššej úrovni aj po štyridsiatke. Napríklad hráč amerického futbalu Tom Brady, ktorý vyhral svoj siedmy a posledný Super Bowl vo veku 43 rokov.
Takisto LeBron James, ktorý má 41 rokov (rovnako ako Ronaldo), pričom je stále hviezdou NBA.
Portugalsko bude čeliť v K-skupine postupne Demokratickej republike Kongo, Uzbekistanu a Kolumbii. Niet pochýb o tom, že je jej favoritom.
Od kvalifikácie v roku 2002 sa Portugalčania predstavili na každom svetovom šampionáte. V roku 2016 ovládli majstrovstvá Európy, zatiaľ čo v rokoch 2019 a 2025 Ligu národov.
Na majstrovstvách sveta bolo ich maximom v 21. storočí jediné semifinále, a to v roku 2006.
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