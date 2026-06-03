    Ronaldo má skvelú formu, môže byť ťahúň Portugalska na MS, ale zvládne to?

    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov.
    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov. (Autor: TASR/AP)
    Martin Kozinka|3. jún 2026 o 12:00
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    Cristiano Ronaldo už nie je kľúčový hráč Portugalska, no stále je dôležitý.

    V bohatej kariére vyhral všetko. Teda takmer všetko. Jediné, čo mu chýba, je najcennejšia trofej vo svete futbalu. Trofej pre svetových šampiónov.

    Cristiano Ronaldo sa čoskoro predstaví na svojich šiestych majstrovstvách sveta. Žiadny iný futbalista ich v histórii toľko neodohral. 

    Je jediný muž, ktorý strelil gól na piatich svetových šampionátoch (2006, 2010, 2014, 2018 a 2022). Teraz verí, že v Severnej Amerike skóruje aj na šiestom prestížnom turnaji.

    Ronaldo má 41 rokov a pred sebou posledné majstrovstvá sveta v kariére. Otázka, ktorou sa zaoberá celý svet, znie: „Akú bude mať úlohu v portugalskom mužstve?"

    Najlepší strelec histórie

    „Je ťažké prehliadnuť Ronalda, ktorý takmer určite povedie tím vo veku 41 rokov a ktorého forma bude kľúčový faktor pre úspech Portugalska," píše The Athletic.

    Ronaldo odohral v profesionálnej kariére 1323 zápasov — 31 v drese Sportingu Lidabon, 346 v Manchestri United, 438 za Real Madrid, 134 v Juventuse Turín, 148 v Al-Nassr a 226 za portugalskú reprezentáciu.

    Na snímke zľava Milan Škriniar (Slovensko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko) a Denis Vavro (Slovensko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko.
    Na snímke zľava Milan Škriniar (Slovensko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko) a Denis Vavro (Slovensko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko. (Autor: TASR)

    Počas tohto obdobia strelil už 973 gólov, z ktorých 143 dosiahol v drese Portugalska. Ide o najväčší počet reprezentačných gólov jedného hráča v histórii tohto športu.

    Patrí medzi najlepších futbalistov všetkých čias. Potvrdzujú to nielen individuálne ocenenia (5x Zlatá lopta), ale aj tímové úspechy (5x Liga majstrov, 3x Premier League, 2x La Liga, 2x Serie A).

    V akej forme príde na MS?

    V závere roka 2022 podpísal zmluvu so saudskoarabským Al-Nassr. Bolo krátko po svetovom šampionáte v Katare. Po necelých štyroch rokoch konečne ovládol tamojšiu ligovú súťaž. 

    Ronaldo v tejto sezóne kraľuje v saudskoarabskej Pro League strelám (150), z toho 62 na bránku, čo je takisto najviac v celej lige.

    Zaujímavosťou je, že žiadny profesionálny futbalista na svete nemá v tejto sezóne v ligovej súťaži viac striel.

    (Autor: SofaScore)

    S 28 ligovými gólmi je tretí najlepší strelec tamojšej súťaže. Lepšie sú na tom Mexičan Julian Quinones (33 gólov) a Angličan Ivan Toney (32 gólov).

    „Pre mňa bolo ľahšie skórovať v Španielsku ako v Saudskej Arábii,“ povedal dlhoročný útočník Realu Madrid vlani v novembri. 

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov.
    Cristiano Ronaldo s trofejou po víťazstve Portugalska v Lige národov.
    Ronaldo má skvelú formu, môže byť ťahúň Portugalska na MS, ale zvládne to?
    Martin Kozinka|dnes 12:00
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