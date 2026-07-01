Zarobí viac ako Slafkovský. Demidov podpísal dlhoročnú zmluvu s Montrealom

Ruský útočník Ivan Demidov podpísal s Montrealom Canadiens nový osemročný kontrakt s priemerným ročným platom 9,125 milióna dolárov.
Zmluva začne 20-ročnému krídelníkovi platiť od sezóny 2027/28. Dovtedy mu bude plynúť ešte nováčikovský kontrakt.
Demidov bol v uplynulej sezóne najproduktívnejším nováčikom NHL, keď v 82 zápasoch nazbieral 62 bodov. V play-off pridal ďalších deväť bodov v 19 stretnutiach.
Po skončení sezóny dal najavo, že chce novú zmluvu uzavrieť čo najskôr a svoju budúcnosť spojil s Montrealom na dlhé roky.
Canadiens si Demidova vybrali v drafte 2024 z piateho miesta. Do Montrealu prišiel ešte počas predchádzajúcej sezóny krátko pred štartom play-off z ruského klubu SKA Petrohrad, v ktorom pôsobil štyri ročníky.
Počas uplynulej sezóny nastupoval dlhšie obdobie v jednom útoku so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským.
Montreal si podpisom Demidova poistil ďalší z kľúčových pilierov mladého tímu.
Dlhodobé kontrakty majú v organizácii aj kapitán Nick Suzuki, Cole Caufield, Slafkovský, Lane Hutson či letná posila Noah Dobson, čo vedeniu poskytuje značnú flexibilitu pri ďalšom budovaní kádra.