Zarobí viac ako Slafkovský. Demidov podpísal dlhoročnú zmluvu s Montrealom

Ivan Demidov (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo) v drese Montrealu Canadiens.
Ivan Demidov (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo) v drese Montrealu Canadiens. (Autor: REUTERS)
Sportnet|1. júl 2026 o 18:26
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Ruský útočník spojil svoju budúcnosť s Canadiens.

Ruský útočník Ivan Demidov podpísal s Montrealom Canadiens nový osemročný kontrakt s priemerným ročným platom 9,125 milióna dolárov.

Zmluva začne 20-ročnému krídelníkovi platiť od sezóny 2027/28. Dovtedy mu bude plynúť ešte nováčikovský kontrakt.

Demidov bol v uplynulej sezóne najproduktívnejším nováčikom NHL, keď v 82 zápasoch nazbieral 62 bodov. V play-off pridal ďalších deväť bodov v 19 stretnutiach.

Po skončení sezóny dal najavo, že chce novú zmluvu uzavrieť čo najskôr a svoju budúcnosť spojil s Montrealom na dlhé roky.

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Canadiens si Demidova vybrali v drafte 2024 z piateho miesta. Do Montrealu prišiel ešte počas predchádzajúcej sezóny krátko pred štartom play-off z ruského klubu SKA Petrohrad, v ktorom pôsobil štyri ročníky.

Počas uplynulej sezóny nastupoval dlhšie obdobie v jednom útoku so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským.

Montreal si podpisom Demidova poistil ďalší z kľúčových pilierov mladého tímu.

Dlhodobé kontrakty majú v organizácii aj kapitán Nick Suzuki, Cole Caufield, Slafkovský, Lane Hutson či letná posila Noah Dobson, čo vedeniu poskytuje značnú flexibilitu pri ďalšom budovaní kádra.

NHL

Ivan Demidov (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo) v drese Montrealu Canadiens.
Ivan Demidov (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo) v drese Montrealu Canadiens.
Zarobí viac ako Slafkovský. Demidov podpísal dlhoročnú zmluvu s Montrealom
dnes 18:26
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