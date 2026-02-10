Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiť

Bývalý reprezentant BRANKO RADIVOJEVIČ sa teší na hokejový turnaj ZOH 2026, počas ktorého bude expertom Sportnetu.
V rozhovore odpovedal aj na to, aké má očakávania, akú rolu bude mať tíme Juraj Slafkovský a kto bude obranca číslo 1.
Radivojevič si zahral na dvoch olympijských turnajoch v rokoch 2010 a 2014: „Je to určite vrchol, s majstrovstvami sveta sa to nedá ani porovnať.“
Aké máte očakávania pred začiatkom hokejového turnaja na zimných olympijských hrách?
Všetci sa naň tešia, ja tiež. Po dlhom čase budú na olympiáde zase najlepší hráči. Myslím si, že to bude hokejový sviatok a každý fanúšik sa naň musí tešiť.
Slováci získali pred štyrmi rokmi na zimnej olympiáde bronz, ale získať cenný kov v tejto konkurencii by sa rovnalo zázraku. Aké dávate šance slovenskému tímu?
Bolo by prehnané očakávať, že ideme získať medailu. Treba si uvedomiť reálnu silu iných mužstiev. Sme ďaleko od favoritov, ale každý sa zápas začína od 0:0 a náš cieľ by mal byť dostať sa do štvrťfinále, teda medzi najlepších osem mužstiev.
Považovali by ste štvrťfinále za úspech?
Určite áno. V konfrontácii s celým svetom by to bol pre nás veľký úspech.
V základnej skupine nastúpia Slováci proti Fínsku, Taliansku a Švédsku. Ako prognózujete jednotlivé zápasy?
Páčilo sa mi vyjadrenie Šimona Nemca, ktorý povedal, že v každom zápase sa pôjdeme pobiť o víťazstvo. To je výborné nastavenie.
Samozrejme, v dvoch zápasoch bude favorit súper, v jednom my. Je to krátky turnaj. Ani jedno mužstvo neodohralo pred turnajom prípravný zápas a chalani sa zišli po dlhom čase. Tam môže rozhodovať súčasná forma a trochu aj šťastie.
Čo bude najsilnejšou stránkou slovenského mužstva?
Môžeme hrať tímový hokej. Možno nemáme toľko individualít ako kedysi, ale úspech môžeme dosiahnuť ako tím. Výkon podporený oporou v bránke nám môže dať šancu bodovať. Je dôležité, ako nám pôjdu špeciálne formácie, ktoré môžu rozhodnúť zápasy.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
Z čoho máte najväčšie obavy?
Nehovoril by som o obavách. Myslím si, že tím je dobré vyvážený. Skôr to bude o tímovom poňatí hry, kde každý pozná svoju rolu.
Je to krátky turnaj. Stále musíte prejsť nejakou základnou fázou, kde to viete vylepšovať, a potom je dôležité nastaviť systém na vyraďovaciu fázu. Je ťažké teraz hovoriť o obavách. Každé mužstvo má svoje problémy. Hráči spolu nehrali, nemali ani prípravné zápasy.
Čo očakávate od Juraja Slafkovského? Zvládne rolu lídra?
Juraj má jednu veľkú výhodu. V Montreale je pod tlakom už štvrtý rok za sebou. Pre neho to nebude nič nové, je na to zvyknutý. Avšak nehádzal by som to len naňho. Je to mladý chalan a navyše máme najmladšie mužstvo na turnaji.
Nehľadel by som len na jednotlivcov, ale skôr by som sa na to pozeral kolektívne. Určite aj on cíti, že potrebuje pomôcť tímu, veď formu má veľmi dobrú. Stále však potrebuje k sebe hráčov, ktorí mu pomôžu. To je tá tímovosť a o tom to celé bude.
Na prvom tréningu Slafkovský trénoval s Tatarom a Ružičkom. Ste spokojný s týmto zložením prvého útoku?
Myslím si, že to môže fungovať veľmi dobre. „Trto“ je skúsený hráč. Dlhé roky bol v NHL, teraz je prvý rok v Európe. Je to hokejista, ktorý si prešiel hádam všetkými rolami a situáciami v mužstve, má skúsenosti a vie sa v takýchto turnajoch pohybovať.
Ružička je silový hráč. V prvom útoku by tak boli dvaja veľkí hráči, čo pre nich môže byť veľká výhoda. Tatar je zase veľmi šikovný, vie hrať s pukom, dokáže prihrať na gól, aj ho dať Myslím si, že by to mohlo fungovať veľmi dobre.
V obrane New Jersey musel Šimon Nemec bojovať o svoje miesto. Bude podľa vás slovenský obranca číslo 1?
Keď sa na to pozriem komplexne, náš obranca číslo jeden je z môjho pohľadu skôr Martin Fehérváry. Má už skúsenosti a odohrané minúty.
Nechcel by som dávať tlak na Šimona, aby to nebral tak, že všetko stojí na ňom. Som však presvedčený o tom, že bude na ňom stáť prvá presilovka. Tam bude plávať vo svojej vode, v tom je veľmi silný.
Ja si však myslím, že „Fehy“ bude náš obranca číslo jeden. Má v sebe aj ofenzívnu hru. Možno vo Washingtone nedostáva až toľko priestoru, ale má dobré korčuľovanie, prihrávku a je veľmi dobrý v hre s pukom.
Vidieť to aj na jeho kanadských bodoch, zlepšuje sa každým rokom. Neviem, prečo sme si ho tu zaškatuľkovali ako defenzívneho obrancu. Postupom času mu pribúdajú body, rád podporuje útok a myslím si, že časom z neho bude veľmi dobrý obojsmerný obranca.
Potom je tam aj Černák, ktorý je víťaz Stanley Cupu a dlhé roky pôsobí v NHL. Aj v tej obrane sa však musím vrátiť k tímovosti, nie je to len o jednotlivcoch.
Podľa prvého tréningu Slovenska to vyzerá, že prvý obranný pár bude tvoriť Fehérváry s Nemcom.
Aby tam mal potom kto brániť (smiech).
Ale nie, určite sa dohodnú a bude im to dobre klapať.
Slovensko je jeden z troch tímov na turnaji, ktorý nemá brankára z NHL. Samuel Hlavaj má dobrú reprezentačnú históriu a viackrát mužstvo podržal, ale jeho klubová sezóna je slabšia. Stanislav Škorvánek má zase najlepšiu formu. Kto by mal byť jednotka v bránke?
Som rád, že toto nie je na mne. Jano Lašák to má určite premyslené. Predsa len, brankári sú trochu iná sorta ako my hráči. Sú trochu odlišní.
Bude to však zase o tom, aby tréneri videli, kto je v najlepšej forme a aby sa trafili. Turnaj je krátky, verím, že vyberú správne.
Martin Pospíšil vynechal väčšinu sezóny pre zranenie. Na prvom tréningu bol s Regendom a Kelemenom, s ktorými mu to v minulosti išlo. Ako vidíte jeho rolu v mužstve?
Títo hráči majú spolu nejakú históriu. Je to útok, ktorý dokáže hrať tvrdo, dokáže napádať a dokáže aj skórovať. Ťažko sa mi to však posudzuje, keďže väčšiu časť sezóny „Pospec“ nehral. Sám som zvedavý, ako to vystrelí.
Verím, že mal dosť času na to, aby sa do toho dostal fyzicky. Verím, že bude mať dobré prvé striedanie, pomôže mu to a bude sa cítiť lepšie a lepšie. Mohol by byť veľkým prínosom pre náš tím.
V prvom zápase po návrate do Calgary to vyzeralo, že zabudol na svoje zranenie. Mal najviac hitov z celého mužstva.
Sám povedal, že svoju hru nezmení a je to vidieť. Inak asi hrať nevie. Ten útok môže byť druhý aj tretí v poradí a veľmi prospešný pre tím. Verím tomu, že budú hrať fyzicky, budú dohrávať súboje a brať energiu súperom a dúfam, že budú hrať veľa v útočnom pásme.
Dalibor Dvorský sa už v NHL usadil. Aj vedenie St. Louis vníma, že už je hráč NHL. Kde by mal podľa vás nastupovať a čo si od neho sľubujete?
Chcem vidieť mladícku dravosť a hlad. Jeho potenciál je veľmi veľký a je silný hráč smerom na presilovku. Jeho strela je zrejme jeho najväčšia zbraň. Mal by hrať v prvej presilovkovej formácii, vie to tam poslať a vie aj nahrať. Verím tomu, že v Miláne naberie veľa skúseností. Trénoval s Hudáčkom a s Liškom, mohli by byť ofenzívnym útokom.
Na výkony ktorého hráča ste najviac zvedavý?
Som zvedavý na Adama Ružičku. Dlho som ho nevidel hrať. Idú na neho dobré referencie z Ruska, kde je veľmi produktívny a patrí k lídrom tímu. Sám sa vyjadril, že sa chce dostať zase do NHL a toto je jeho veľká šanca. Ak bude mať veľmi silný turnaj, toto by mohol byť krok k tomu. Som zvedavý, ako to vystrelí a ako im to bude sedieť v prvom útoku.
Ako vidíte zvyšok turnaja? Kto si odnesie medaily?
Favoriti sú jasní. Kanada, USA, Švédi, Fíni aj Česi majú veľmi silné mužstvá. Ťažko povedať, kto má najlepšiu formu. Určite by som na víťaza tipoval niekoho z týchto piatich mužstiev.
Kto by mohol byť čierny kôň turnaja?
Stále mám pocit, že Fíni majú tím, ktorý by to mohol dokázať. Majú tam zopár šikovných hráčov, ale je to ťažké povedať. Takýto kvalitný turnaj bol naposledy v Soči. Veľmi sa už na to teším a nechám sa prekvapiť, ako to dopadne.
Čo očakávate od Česka?
Keď sa pozerám na český tím, vidím, že stavili na veľa hráčov z víťazného mužstva z MS 2024. Viacerí sa im však zranili a najväčšie otázniky majú v obrane.
Zopár hráčov nemá najlepšiu sezónu, ale oni ich napriek tomu zobrali. Osobne ich nevidím ako adeptov na medailu, ale oni vedia prekvapiť. Majú niekoľko šikovných hráčov, ktorí by to v tom turnaji vedeli zobrať sami na seba. Ich najväčšia slabina však bude obrana.
Boli ste súčasťou olympijského mužstva v rokoch 2010 aj 2014. Boli to doteraz posledné dva turnaje s hráčmi NHL. Nakoľko je olympijský hokejový turnaj pre hráča výnimočný oproti ostatným turnajom?
Je to určite vrchol, s majstrovstvami sveta sa to nedá ani porovnať. Už len tým, že ste súčasťou otváracieho ceremoniálu, vidíte všetkých športovcov, ktorých nemáte inokedy šancu stretnúť, žijete v olympijskej dedine, stretávate sa. To je špecifické a jedinečné. Treba to zažiť. Je to pre športovca najviac. O to výnimočnejšie, ak prídu najsilnejšie zostavy z celého sveta. Som rád, že NHL pustila hráčov. Celý svet sa má na čo tešiť.
Ako si na spomínate na smolný turnaj vo Vancouveri 2010?
Vancouver bol super, od začiatku to klapalo. Na jednej strane to bolo perfektné, na druhej strane to bolo najväčšie sklamanie v hokejovej kariére. Myslím si, že nielen pre mňa, ale aj pre chalanov.
Boli sme 20 minút od bronzovej medaily v kolíske hokeja v Kanade. Ak by sa tam podarilo získať medailu, bolo by to neuveriteľné. Avšak tie spomienky sú krásne a zážitky boli veľkolepé. Nielen kvôli hokeju, ale aj kvôli ďalším športom a športovcom v tej skvelej atmosfére. Bolo to úžasné.
