ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú biatlonom. Na programe sú vytrvalostné preteky mužov na 20 km.
Na štart pretekov sa postaví iba jeden slovenský reprezentant Šimon Adamov, Jakub Borguľa sa z pretekov odhlásil kvôli chorobe.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vytrvalostné preteky mužov na 20 km (ZOH Miláno a Cortina 2026, biatlon, Šimon Adamov, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
10.02.2026 o 13:30
Muži - Vytrvalostné preteky (20 km)
Plánovaný
Prenos
Poradie Svetového pohára:
1. Eric Perrot (FRA) 834 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 668 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 630 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 503 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 501 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 500 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 474 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 429 b
10. Campbell Wright (USA) 414 b
19. Vítězslav Hornig (CZE) 257 b
22. Michal Krčmář (CZE) 232 b
52. Tomáš Mikyska (CZE) 50 b
54. Mikuláš Karlík (CZE) 47 b
70. Jonáš Mareček (CZE) 20 b
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
92. Jakub Štvrtecký (CZE) 4 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
Poradie disciplíny:
1. Eric Perrot (FRA) 121 b
2. Johan-Olav Botn (NOR) 119 b
3. Emilien Jacquelin (FRA) 105 b
4. Martin Uldal (NOR) 75 b
5. Tommaso Giacomel (ITA) 72 b
6. Lukas Hofer (ITA) 68 b
7. Sebastian Samuelsson (SWE) 65 b
8. Oscar Lombardot (FRA) 55 b
9. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 55 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 50 b
17. Vítězslav Hornig (CZE) 40 b
23. Michal Krčmář (CZE) 32 b
63. Jakub Borguľa (SVK) 2 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z vytrvalostných pretekov mužov na 20 km v biatlone na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Zlato z Pekingu bude obhajovať Francúz Quentin Fillon Maillet, ktorý bude opäť v úzkom kruhu favoritov.
Slovensko bude reprezentovať Šimon Adamov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
