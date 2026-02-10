Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa Vlhová

Bolo to čakanie, ktoré sa zdalo nekonečné. Od obrovského slalomu v Jasnej 2024 až po dnešok ubehlo presne 752 dní, počas ktorých Petra Vlhová nestála na štarte súťažných pretekov.
Návrat prišiel na mieste, ktoré má v lyžiarskom svete výnimočné postavenie – na olympijských hrách 2026.
„Dnes je veľmi emotívny deň. Po tom všetkom, čím som si prešla, som nesmierne šťastná, že tu môžem byť a že môžem robiť to, čo ma baví,“ povedala pre STVR po svojom prvom štarte po dvoch rokoch.
Práve tu sa v rámci tímovej kombinácie na ZOH 2026 definitívne skončila jej viac než dvojročná súťažná pauza. V pretekoch štartovala s Katarínou Šrobovou, ktorá v zjazde obsadila posledné 26. miesto.
Dvadsaťjedenročná reprezentantka ešte len zbiera skúsenosti a pomohlo jej, že ju skúsená kolegyňa upokojila.
„Bol to trochu iný tlak. Lyžovanie je individuálny šport a väčšinou sa nejazdí v tímoch. Včera sme si sadli s Peťou a vravela, že si z toho nemám nič robiť.
Povedala mi, že mám myslieť iba na seba a ako bude, tak bude. Peťa bola pripravená ísť aj neísť. Veľmi ma tým upokojila," uviedla Šrobová pre STVR.
Pomalšie reakcie
Vlhová štartovala ako prvá na upravenej trati a už samotná prítomnosť na štarte mala pre ňu silný význam. „Pocit bol úžasný. Som naozaj veľmi šťastná, že som mohla byť opäť na štarte. Už len to, že môžem stáť na štarte, je pre mňa víťazstvo. Dnes to teda nebolo o výsledku,“ priznala otvorene.
Jej jazda pôsobila plynulo, no jeden moment všetko zmenil. Vlhová sa nevyhla chybe, po ktorej vypadla.
Sama priznala, že situácia bola nešťastná. „Úprimne, ani sama presne neviem. Hovorili mi, že sa mi tam nejako spojili lyže a brána bola trošku bližšie, takže som už nestihla zareagovať.“
Dovtedy sa však cítila veľmi dobre. „Moje reakcie v slalome sú teraz trochu pomalšie, ako bývali, pretože nemám veľa najazdené. Dovtedy to však bolo super, išla som si svoje a bolo to pekné.“
Slalom určite pôjde
Najdôležitejšia otázka sa však týkala zdravia. Koleno, ktoré ju vyradilo zo súťažného kolotoča na dlhé mesiace, držalo.
„Áno, áno, všetko je v poriadku. Nebolelo ma,“ uistila. Aj preto brala tímovú kombináciu ako dôležitý test smerom k ďalším štartom. „Toto bol taký test a slalom pôjdem určite. Veľmi sa na to teším,“ dodala.
Najbližšie dni budú patriť tréningu a hľadaniu správneho rytmu.
„Musím sa porozprávať s Maťkom (pozn. trénerom) aj s tímom. Určite pôjdeme niekde na tréning, ale ešte sa rozhodneme, či ostaneme tu alebo pôjdeme niekam preč,“ vysvetlila.
Návrat však berie trpezlivo. „Môžem jazdiť naplno, ale dlho to nevydržím a potom potrebujem pauzu. Teraz dám dve jazdy naplno, potom musím oddychovať. Postupne sa to však zlepšuje. Chce to čas. Koleno je šéf a ono určuje, koľko môžem a ako môžem.“
Výsledok v cieli tentoraz nehral hlavnú rolu. Podstatné bolo, že Vlhová je po dvoch rokoch späť na štarte – a to na olympijskom svahu.
Súperky ju vítali
Návrat nebol len o pretekoch, ale aj o emóciách a stretnutiach. Po dvoch rokoch sa opäť ocitla medzi súperkami, ktoré ju privítali s viditeľnou radosťou.
S Michaelou Shiffrinovou sa síce v cieli nestretli, ale spoločne spolu sledovali prehliadku trate a trávili čas na lanovke.
„Stretli sme sa hore. Bolo to pekné. Dlho sme sa nevideli. Nechcela som ju veľmi zaťažovať, vedela som, že má pred štartom, takže sme sa len pozdravili. Verím, že bude priestor sa ešte porozprávať.
Veľa dievčat sa tešilo a je pekné, keď sa po dvoch rokoch vrátite a privítajú vás s takou radosťou, že vás vidia späť,“ opísala atmosféru.
Záujem médií ukázal, že na Vlhovú sa nezabudlo. Sama to vníma s pokorou. „Nerada o sebe takto hovorím, ale mám za sebou úspechy, na ktoré sa nezabúda. Meno Vlhová je stále vo Svetovom pohári,“ konštatovala.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara