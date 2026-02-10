Medaily na ZOH Miláno 2026: Šesť medailí za jeden deň, Nóri jasne vedú (10. február)

Športovci z Nórska sú po štvrtom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V utorok získali dovedna šesť medailí, z toho tri zlaté, jednu striebornú a dve bronzové. Na spoločnom druhom mieste sú Nemci a Švédi, ktorí majú na konte o šesť cenných kovov menej a spoločnú bilanciu 3-2-1.
Severania sa oproti pondelku posunuli o šesť miest dvoma zlatami, striebrom a bronzom.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 4 (utorok, 10. február)
