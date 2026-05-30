    Takýto súboj o zlato ešte nebol. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz na MS v hokeji 2026? (program)

    Hokejisti Švajčiarska oslavujú postup do finále. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|30. máj 2026 o 22:20
    Pozrite si program finále a zápasu o bronz na MS v hokeji 2026.

    Švajčiarski reprezentanti si na domácich MS v hokeji 2026 zahrajú o premiérové zlato. Rozhodol o tom semifinálový súboj s výberom Nórska, ktorý vyhrali 6:0.

    Druhým finalistom sa stalo Fínsko, ktoré zdolalo Kanadu 4:2.

    Švajčiari si zahrajú o historicky prvý titul. V doterajších štyroch finálových účastiach ťahali vždy za kratší koniec.

    Fíni zabojujú o prvý titul od roku 2022, keď sa tešili vo finále proti Kanade.

    V dueli o bronz sa premiérovo predstaví Nórsko.

    Pozrite si program posledného hracieho dňa na MS v hokeji 2026. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz?

    Program na MS v hokeji 2026 - 31. máj

    Finále, 31.5.2026

    31.05. 20:20
    | Playoff | Finále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Zápas o bronz, 31.5.2026

    31.05. 15:30
    | Playoff | O 3. miesto
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena

    Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026

    30.05. 15:20
    | Playoff | Semifinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    6 - 0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    30.05. 20:00
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    31.5.2026 20:20
    Fínsko
    Fínsko
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    31.5.2026 15:30
    Nórsko
    Nórsko
    Kde v TV sledovať MS v hokeji 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:36
    Domov»MS v hokeji 2026»Takýto súboj o zlato ešte nebol. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz na MS v hokeji 2026? (program)