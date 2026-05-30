Takýto súboj o zlato ešte nebol. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz na MS v hokeji 2026? (program)

Švajčiarski reprezentanti si na domácich MS v hokeji 2026 zahrajú o premiérové zlato. Rozhodol o tom semifinálový súboj s výberom Nórska, ktorý vyhrali 6:0.
Druhým finalistom sa stalo Fínsko, ktoré zdolalo Kanadu 4:2.
Švajčiari si zahrajú o historicky prvý titul. V doterajších štyroch finálových účastiach ťahali vždy za kratší koniec.
Fíni zabojujú o prvý titul od roku 2022, keď sa tešili vo finále proti Kanade.
V dueli o bronz sa premiérovo predstaví Nórsko.
Pozrite si program posledného hracieho dňa na MS v hokeji 2026. Kedy sa hrá finále a zápas o bronz?
Program na MS v hokeji 2026 - 31. máj
Finále, 31.5.2026
Zápas o bronz, 31.5.2026
Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026
Pavúk MS v hokeji 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
Kde v TV sledovať MS v hokeji 2026?
