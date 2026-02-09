V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský

Slovenský hokejový výber už spolu trénuje v dejisku olympiády. Hráči z NHL sa ku kádru Vladimíra Országha pridali v nedeľu 8. februára.
Pred dôležitým turnajom rozoberieme, v akej forme prišli do Milána.
V texte nájdete štatistiky všetkých hráčov Slovenska počas celej sezóny a zároveň počas posledných piatich, respektíve desiatich zápasov.
Viacerí sa na olympijské súboje naladili dobrou formou vo svojich kluboch.
Brankári
Najlepšiu formu spomedzi brankárov má jednoznačne Stanislav Škorvánek. Hradcu Králové pomohol vyhrať štyri z posledných piatich zápasov, v ktorých nastúpil.
Jednotka mužstva odchytala v aktuálnej sezóne 39 duelov a na konte má už osem zápasov bez inkasovaného gólu, čo je najviac z celej českej súťaže.
Samuel Hlavaj má v zámorí náročnejšiu sezónu, zo slovenskej trojice odchytal najmenej duelov a má aj najhoršiu úspešnosť zákrokov. V posledných stretnutiach sa však jeho forma aj výkony mužstva o niečo zlepšili.
21-ročný Adam Gajan začal sezónu výborne, ale v posledných týždňoch sa jeho čísla zhoršili. V mužstve je však jednoznačnou jednotkou a pomáha mu k oveľa lepším výsledkom ako vlani.
Hráč
Klub
Súťaž
Počet odchytaných zápasov
Úspešnosť zákrokov
Úspešnosť zákrokov v posledných 5 zápasoch
Úspešnosť zákrokov v posledných 10 zápasoch
Adam Gajan
University of Minnesota-Duluth
NCAA
26
90,5 %
85,83 %
86,32 %
Samuel Hlavaj
Iowa Wild
AHL
18
88,4 %
89,25 %
90,32 %
Stanislav Škorvánek
Mountfield Hradec Králové
Česká Tipsport extraliga
39
92,3 %
93,96 %
92,61 %
Obrancovia
Hokejová forma sa nedá hodnotiť len meradlom kanadských bodov a v prípade obrancov to platí obzvlášť.
Z pohľadu na produktivitu je jasné, ktorí beci by mali patriť k oporám smerom dopredu a ktorí zase dozadu.
Dobrú ofenzívnu formu má Peter Čerešňák, ktorý spolu s Martinom Gernátom zbiera počas sezóny viac ako pol bodu na zápas.
Čerešňák mal v posledných piatich dueloch dokonca bilanciu bod na stretnutie, čím vyniká nad zvyškom slovenskej defenzívy.
Ofenzívna produktivita sa bude očakávať aj od Šimona Nemca a Martina Fehérváryho, ktorí sa neboja tvoriť smerom dopredu.
Obaja majú na konte 20 bodov a v NHL sú spomedzi Slovákov na delenom druhom mieste v produktivite za Jurajom Slafkovským.
Medzi najmenej produktívnych slovenských obrancov patrí Erik Černák, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne v poslednom stretnutí pred prestávkou.
Jeho rola je však primárne defenzívna a smerom dozadu bude vo výbere trénera Országha mužom číslo jeden.
Na defenzívnu hru budú v mužstve aj Michal Ivan, Patrik Koch a Martin Marinčin, ktorí bodujú len zriedkavo.
Nízku produktivitu majú v posledných piatich zápasoch Koch, Marinčin a Nemec, ktorí vyšli bodovo naprázdno.
Hráč
Klub
Súťaž
Zápasy
Body
Body za posledných 5 zápasov
Body za posledných 10 zápasov
Peter Čerešňák
HC Dynamo Pardubice
Česká Tipsport extraliga
31
18 (7+11)
5 (1+4)
6 (1+5)
Erik Černák
Tampa Bay Lightning
NHL
36
7 (1+6)
2 (1+1)
2 (1+1)
Martin Fehérváry
Washington Capitals
NHL
58
20 (4+16)
1 (1+0)
3 (1+2)
Martin Gernát
Lokomotiv Jaroslavľ
KHL
52
29 (11+18)
1 (0+1)
6 (3+3)
Michal Ivan
Bílí Tygři Liberec
Česká Tipsport extraliga
47
7 (2+5)
1 (0+1)
2 (0+2)
Patrik Koch
HC Oceláři Třinec
Česká Tipsport extraliga
36
7 (1+6)
0 (0+0)
2 (1+1)
Martin Marinčin
HC Oceláři Třinec
Česká Tipsport extraliga
47
8 (2+6)
0 (0+0)
2 (0+2)
Šimon Nemec
New Jersey Devils
NHL
43
20 (8+12)
0 (0+0)
2 (1+1)
Útočníci
V útoku má Slovensko viacero hráčov, ktorí majú produktívne sezóny. V najlepšej forme prišli Takáč, Liška a Okuliar, ktorí v posledných desiatich dueloch dosiahli minimálne bod na zápas.
Vôbec najproduktívnejší Slovák v aktuálnej sezóne je Samuel Takáč. Jediný zástupca slovenskej extraligy nazbieral 46 bodov v 42 stretnutiach.
Hneď za ním je Juraj Slafkovský, ktorý má len o bod menej. V prestížnej NHL je oporou svojho mužstva a spoliehať sa na neho bude aj trénerský tím Vladimíra Országha.
Mladý útočník Montrealu prichádza tiež v dobrej forme. V posledných piatich zápasoch mal štyri body, v posledných desiatich sedem.
Aspoň tri body v posledných piatich dueloch zaznamenali Takáč, Slafkovský, Ružička, Liška a Tatar.
Minimálne sedem bodov v rámci uplynulých desiatich zápasov má na konte Takáč, Liška, Okuliar, Tatar, Sukeľ a Slafkovský.
Solídne výkony podával aj Dalibor Dvorský, ktorý v St. Louis dostáva stále viac dôvery.
Na opačnej strane spektra je Martin Pospíšil. Ten vynechal väčšinu sezóny pre zranenie. Po návrate odohral dva zápasy na farme a sedem v A-tíme Calgary.
Zatiaľ však stále čaká na prvý kanadský bod v ročníku.
Pavol Regenda už v San Jose nemá takú gólovú formu ako na začiatku januára a v dvoch z posledných troch zápasov bol len zdravým náhradník.
Hráč
Klub
Súťaž
Zápasy
Body
Body v posledných 5 zápasoch
Body v posledných 10 zápasoch
Peter Cehlárik
Leksands IF
SHL (Švédsko)
39
23 (4+19)
1 (0+1)
3 (0+3)
Lukáš Cingel
HC Kometa Brno
Česká Tipsport extraliga
41
13 (8+5)
1 (0+1)
3 (1+2)
Dalibor Dvorský
St. Louis Blues
NHL
47
15 (9+6)
2 (0+2)
5 (2+3)
Libor Hudáček
HC Oceláři Třinec
Česká Tipsport extraliga
46
37 (16+21)
2 (1+1)
5 (4+1)
Miloš Kelemen
HC Dynamo Pardubice
Česká Tipsport extraliga
45
13 (6+7)
1 (0+1)
5 (3+2)
Adam Liška
Severstaľ Čerepovec
KHL
38
30 (16+14)
3 (1+2)
11 (8+3)
Oliver Okuliar
Skellefteå AIK
SHL (Švédsko)
41
28 (15+13)
2 (0+2)
10 (3+7)
Martin Pospíšil
Calgary Flames
NHL
7
0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0) - hral len 7 zápasov
Pavol Regenda
San Jose Sharks
NHL
16
9 (8+1)
1 (1+0)
3 (2+1)
Adam Ružička
Spartak Moskva
KHL
48
40 (16+24)
4 (0+4)
6 (2+4)
Juraj Slafkovský
Montreal Canadiens
NHL
57
45 (21+24)
4 (2+2)
7 (4+3)
Matúš Sukeľ
HC Litvínov
Česká Tipsport extraliga
40
19 (8+11)
2 (1+1)
7 (3+4)
Samuel Takáč
HC Slovan Bratislava
Tipsport liga
42
46 (15+31)
6 (1+5)
12 (2+10)
Tomáš Tatar
EV Zug
NL (Švajčiarsko)
36
30 (7+23)
3 (0+3)
8 (3+5)
Slovensko čaká v základnej B-skupine trojica súperov. Najprv sa 11. februára stretnú s Fínskom, 13. februára si zmerajú sily s domácim Talianskom a o deň na to budú čeliť Švédom.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara