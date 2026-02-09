    09.02.2026 06:00
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    Víťazstvo je už to, že som tu, hovorí Vlhová. Tímovú kombináciu si chce najmä užiť
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
    Petra Vlhová sa teší po zisku zlatej olympijskej medaily v slalome v Pekingu 2022.
    Vlhová môže byť hravo v top 10, hovorí bývalá lyžiarka. Už jej reč tela veľa napovie
    Jakub Voráček je spolukomentátorom Českej televízie počas MS 2024.
    Slafkovský potrebuje dorásť, ale hrá lepšie, vraví Voráček. V Miláne netipuje zámorské finále
    Petra Vlhová.
    Vlhová a olympijská medaila? Kde je vôľa a kúsok šťastia, všetko je možné, tvrdí expert
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský

    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
    Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning. (Autor: SEBASTIEN GERVAIS)
    Samuel Grega|9. feb 2026 o 10:10
    Aké boli posledné zápasy Slovákov v ich kluboch?

    Slovenský hokejový výber už spolu trénuje v dejisku olympiády. Hráči z NHL sa ku kádru Vladimíra Országha pridali v nedeľu 8. februára.

    Pred dôležitým turnajom rozoberieme, v akej forme prišli do Milána.

    V texte nájdete štatistiky všetkých hráčov Slovenska počas celej sezóny a zároveň počas posledných piatich, respektíve desiatich zápasov.

    Viacerí sa na olympijské súboje naladili dobrou formou vo svojich kluboch.

    Brankári

    Najlepšiu formu spomedzi brankárov má jednoznačne Stanislav Škorvánek. Hradcu Králové pomohol vyhrať štyri z posledných piatich zápasov, v ktorých nastúpil.

    Jednotka mužstva odchytala v aktuálnej sezóne 39 duelov a na konte má už osem zápasov bez inkasovaného gólu, čo je najviac z celej českej súťaže.

    Samuel Hlavaj má v zámorí náročnejšiu sezónu, zo slovenskej trojice odchytal najmenej duelov a má aj najhoršiu úspešnosť zákrokov. V posledných stretnutiach sa však jeho forma aj výkony mužstva o niečo zlepšili.

    21-ročný Adam Gajan začal sezónu výborne, ale v posledných týždňoch sa jeho čísla zhoršili. V mužstve je však jednoznačnou jednotkou a pomáha mu k oveľa lepším výsledkom ako vlani.

    Hráč

    Klub

    Súťaž

    Počet odchytaných zápasov

    Úspešnosť zákrokov

    Úspešnosť zákrokov v posledných 5 zápasoch

    Úspešnosť zákrokov v posledných 10 zápasoch

    Adam Gajan

    University of Minnesota-Duluth

    NCAA

    26

    90,5 %

    85,83 %

    86,32 %

    Samuel Hlavaj

    Iowa Wild

    AHL

    18

    88,4 %

    89,25 % 

    90,32 %

    Stanislav Škorvánek

    Mountfield Hradec Králové

    Česká Tipsport extraliga

    39

    92,3 %

    93,96 %

    92,61 %

    Stanislav Škorvánek počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne 6. februára 2026.
    Stanislav Škorvánek počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne 6. februára 2026. (Autor: TASR)

    Obrancovia

    Hokejová forma sa nedá hodnotiť len meradlom kanadských bodov a v prípade obrancov to platí obzvlášť.

    Z pohľadu na produktivitu je jasné, ktorí beci by mali patriť k oporám smerom dopredu a ktorí zase dozadu.

    Dobrú ofenzívnu formu má Peter Čerešňák, ktorý spolu s Martinom Gernátom zbiera počas sezóny viac ako pol bodu na zápas.

    Čerešňák mal v posledných piatich dueloch dokonca bilanciu bod na stretnutie, čím vyniká nad zvyškom slovenskej defenzívy.

    Ofenzívna produktivita sa bude očakávať aj od Šimona Nemca a Martina Fehérváryho, ktorí sa neboja tvoriť smerom dopredu.

    Obaja majú na konte 20 bodov a v NHL sú spomedzi Slovákov na delenom druhom mieste v produktivite za Jurajom Slafkovským.

    Medzi najmenej produktívnych slovenských obrancov patrí Erik Černák, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne v poslednom stretnutí pred prestávkou.

    Jeho rola je však primárne defenzívna a smerom dozadu bude vo výbere trénera Országha mužom číslo jeden.

    Na defenzívnu hru budú v mužstve aj Michal Ivan, Patrik Koch a Martin Marinčin, ktorí bodujú len zriedkavo.

    Nízku produktivitu majú v posledných piatich zápasoch Koch, Marinčin a Nemec, ktorí vyšli bodovo naprázdno.

    Hráč

    Klub

    Súťaž

    Zápasy

    Body

    Body za posledných 5 zápasov

    Body za posledných 10 zápasov

    Peter Čerešňák

    HC Dynamo Pardubice

    Česká Tipsport extraliga

    31

    18 (7+11)

    5 (1+4)

    6 (1+5)

    Erik Černák

    Tampa Bay Lightning

    NHL

    36

    7 (1+6)

    2 (1+1)

    2 (1+1)

    Martin Fehérváry

    Washington Capitals

    NHL

    58

    20 (4+16)

    1 (1+0)

    3 (1+2)

    Martin Gernát

    Lokomotiv Jaroslavľ

    KHL

    52

    29 (11+18)

    1 (0+1)

    6 (3+3)

    Michal Ivan

    Bílí Tygři Liberec

    Česká Tipsport extraliga

    47

    7 (2+5)

    1 (0+1)

    2 (0+2)

    Patrik Koch

    HC Oceláři Třinec

    Česká Tipsport extraliga

    36

    7 (1+6)

    0 (0+0)

    2 (1+1)

    Martin Marinčin

    HC Oceláři Třinec

    Česká Tipsport extraliga

    47

    8 (2+6)

    0 (0+0)

    2 (0+2)

    Šimon Nemec

    New Jersey Devils

    NHL

    43

    20 (8+12)

    0 (0+0)

    2 (1+1)

    Erik Černák oslavuje svoj jediný gól v sezóne.
    Erik Černák oslavuje svoj jediný gól v sezóne. (Autor: REUTERS)

    Útočníci

    V útoku má Slovensko viacero hráčov, ktorí majú produktívne sezóny. V najlepšej forme prišli Takáč, Liška a Okuliar, ktorí v posledných desiatich dueloch dosiahli minimálne bod na zápas.

    Vôbec najproduktívnejší Slovák v aktuálnej sezóne je Samuel Takáč. Jediný zástupca slovenskej extraligy nazbieral 46 bodov v 42 stretnutiach.

    Hneď za ním je Juraj Slafkovský, ktorý má len o bod menej. V prestížnej NHL je oporou svojho mužstva a spoliehať sa na neho bude aj trénerský tím Vladimíra Országha.

    Mladý útočník Montrealu prichádza tiež v dobrej forme. V posledných piatich zápasoch mal štyri body, v posledných desiatich sedem.

    Aspoň tri body v posledných piatich dueloch zaznamenali Takáč, Slafkovský, Ružička, Liška a Tatar.

    Minimálne sedem bodov v rámci uplynulých desiatich zápasov má na konte Takáč, Liška, Okuliar, Tatar, Sukeľ a Slafkovský.

    Solídne výkony podával aj Dalibor Dvorský, ktorý v St. Louis dostáva stále viac dôvery.

    Dalibor Dvorský strieľa gól.
    Dalibor Dvorský strieľa gól. (Autor: TASR/AP)

    Na opačnej strane spektra je Martin Pospíšil. Ten vynechal väčšinu sezóny pre zranenie. Po návrate odohral dva zápasy na farme a sedem v A-tíme Calgary.

    Zatiaľ však stále čaká na prvý kanadský bod v ročníku.

    Pavol Regenda už v San Jose nemá takú gólovú formu ako na začiatku januára a v dvoch z posledných troch zápasov bol len zdravým náhradník.

    Hráč

    Klub

    Súťaž

    Zápasy

    Body

    Body v posledných 5 zápasoch

    Body v posledných 10 zápasoch

    Peter Cehlárik

    Leksands IF

    SHL (Švédsko)

    39

    23 (4+19)

    1 (0+1)

    3 (0+3)

    Lukáš Cingel

    HC Kometa Brno

    Česká Tipsport extraliga

    41

    13 (8+5)

    1 (0+1)

    3 (1+2)

    Dalibor Dvorský

    St. Louis Blues

    NHL

    47

    15 (9+6)

    2 (0+2)

    5 (2+3)

    Libor Hudáček

    HC Oceláři Třinec

    Česká Tipsport extraliga

    46

    37 (16+21)

    2 (1+1)

    5 (4+1)

    Miloš Kelemen

    HC Dynamo Pardubice

    Česká Tipsport extraliga

    45

    13 (6+7)

    1 (0+1)

    5 (3+2)

    Adam Liška

    Severstaľ Čerepovec

    KHL

    38

    30 (16+14)

    3 (1+2)

    11 (8+3)

    Oliver Okuliar

    Skellefteå AIK

    SHL (Švédsko)

    41

    28 (15+13)

    2 (0+2)

    10 (3+7)

    Martin Pospíšil

    Calgary Flames

    NHL

    7

    0 (0+0)

    0 (0+0)

    0 (0+0) - hral len 7 zápasov

    Pavol Regenda

    San Jose Sharks

    NHL

    16

    9 (8+1) 

    1 (1+0)

    3 (2+1)

    Adam Ružička

    Spartak Moskva

    KHL

    48

    40 (16+24)

    4 (0+4)

    6 (2+4)

    Juraj Slafkovský

    Montreal Canadiens

    NHL

    57

    45 (21+24)

    4 (2+2)

    7 (4+3)

    Matúš Sukeľ

    HC Litvínov

    Česká Tipsport extraliga

    40

    19 (8+11)

    2 (1+1)

    7 (3+4)

    Samuel Takáč

    HC Slovan Bratislava

    Tipsport liga

    42

    46 (15+31)

    6 (1+5)

    12 (2+10)

    Tomáš Tatar

    EV Zug

    NL (Švajčiarsko)

    36

    30 (7+23)

    3 (0+3)

    8 (3+5)

    Slovensko čaká v základnej B-skupine trojica súperov. Najprv sa 11. februára stretnú s Fínskom, 13. februára si zmerajú sily s domácim Talianskom a o deň na to budú čeliť Švédom.

