S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debute

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová má za sebou premiéru na zimných olympijských hrách. Pôvodne mala štartovať už v nedeľnom zjazde, ale napokon sa predstavila v utorkovej tímovej kombinácii.
V zjazdárskej časti dosiahla spomedzi 26 klasifikovaných lyžiarok najslabší čas, keď na Američanku Breezy Johnsonovú stratila viac ako desať sekúnd.
Treba však zdôrazniť, že pre Šrobovú to bol v jej 21 rokoch nielen olympijský debut, ale aj vôbec najťažší zjazd, aký v kariére doposiaľ absolvovala.
Navyše, na zjazdovke Olimpia delle Tofane bola pod veľkým tlakom, keďže pokiaľ by svoju jazdu nedokončila, slalomová časť by bola bez Petry Vlhovej.
Olympijská víťazka z Pekingu sa nachádzala v cieľovom priestore, no o tom, či sa predstaví aj v štartovej bráne, rozhodoval výkon jej mladšej krajanky.
"Bol to trochu iný tlak. Lyžovanie je individuálny šport a väčšinou sa nejazdí v tímoch. Včera sme si sadli s Peťou a vravela, že si z toho nemám nič robiť.
Povedala mi, že mám myslieť iba na seba a ako bude, tak bude. Peťa bola pripravená ísť aj neísť. Veľmi ma tým upokojila," uviedla Šrobová pre STVR.
Po približne minúte a 25 sekundách jazdy urobila veľkú chybu, v zákrute zišla ďaleko mimo líniu a takmer "vyletela" z trate. S veľkou námahou sa dokázala zmestiť do ďalšej brány a zachránila situáciu.
"Je toho veľa na mňa, ale je to úžasné. Užívam si to. Jazda nebola na sto percent, ale som veľmi rada, že som v cieli," povedala rodáčka zo Zuberca.
"Išla som trošičku dozadu, trochu na vnútornú lyžu a bolo to na hrane, ale nejako som na tú lyžu zatlačila a dokončila som to," dodala pre TASR.
S Vlhovou bude štartovať aj o osem dní, no už samostatne v klasickom slalome.
"Určite pôjdem slalom a ešte rozmýšľame aj nad superobrovským slalomom. Ale tam je to skôr, že nie. Dá sa povedať, že slalom je moja najlepšia disciplína, ale predsa len je to aj najobsadenejšia disciplína.
Ešte sa neviem porovnávať so Svetovým pohárom, ale motyka vie vystreliť, takže skúsim urobiť, čo dokážem a teším sa na to," doplnila.
