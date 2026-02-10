Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v Pekingu

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
ženy - šprint klasicky (1,5 km):
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Linn Svahnová
Švédsko
4:03,05 min
2.
Jonna Sundlingová
Švédsko
+1,59 s
3.
Maja Dahlqvistová
Švédsko
+4,83 s
4.
Julie Bjervig Drivenesová
Nórsko
+8,69 s
5.
Kristine Stavaas Skistadová
Nórsko
+29,42 s
6.
Julia Kernová
USA
+40,36 s
60.
Mária Danielová
Slovensko
v kvalifikácii
Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v šprinte klasickou technikou. V utorkovej súťaži v stredisku Tesero triumfovala vo finále s náskokom 1,59 s pred krajankou a obhajkyňou titulu Jonnou Sundlingovou.
Totálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová (+4,83). Slovenka Mária Danielová z kvalifikácie do štvrťfinále nepostúpila a obsadila 60. miesto.
Švédky získali v dvoch doterajších súťažiach v ženskom behu na lyžiach na prebiehajúcich hrách už päť medailí. Cez víkend vyhrala skiatlon Frida Karlssonová pred Ebbou Anderssonovou a ešte výraznejšiu dominanciu ukázali „tri korunky“ v šprinte. Do finálovej šestice sa dostali tri švédske reprezentantky a získali všetky cenné kovy.
Svoj doteraz životný výsledok dosiahla ziskom zlata 26-ročná Svahnová. Je to pre ňu prvá medaila z vrcholného podujatia. Najrýchlejšia bola už v predpoludňajšej kvalifikácii a vo finále potom dokázala zdolať úradujúcu trojnásobnú svetovú šampiónku a obhajkyňu z Pekingu Sundlingovú.
VIDEO: Finále šprintu žien
Tá rozšírila svoju zbierku zo zimných hier na štyri kovy (1-2-1). Strieborná z Pekingu Dahlqvistová skončila tentoraz tretia a má rovnako svoju štvrtú medailu zo ZOH (0-2-2).
Do finále sa okrem troch švédskych bežkýň prebojovali aj dve reprezentantky Nórska a dopĺňala ich Američanka Julia Kernová. Nórky Julie Bjervig Drivenesová a Kristine Stavaas Skistadová napokon obsadili štvrtú resp. piatu pozíciu.
Už vo štvrťfinále vypadli druhá i tretia žena klasifikácie šprintu prebiehajúcej edície Svetového pohára Nadine Fähndrichová zo Švajčiarska a Švédka Johanna Hagströmová i celková líderka SP Jessie Digginsová z USA.
Danielová v kvalifikácii za najlepšími výrazne zaostala. Dvadsaťštyriročná bežkyňa absolvovala svoj debut v olympijskej stope a v silnej konkurencii by bol jej prienik medzi elitnú tridsiatku veľkým prekvapením.
Na 1,5 km dlhej trati zdolala 29 súperiek, na postupové pozície jej chýbalo takmer 20 sekúnd. Na ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara