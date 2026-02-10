    10.02.2026 06:00
    Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
    Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí
    Olympiáda Miláno 2026: Vlhovej návrat, Ukrajincovi zakázali prilbu (minúta po minúte)

    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. (Autor: TASR)
    Sportnet|10. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 10. feb 2026 o 08:32)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 4 (10.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 4.

    Zo súťažného dňa, v utorok 10. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 4 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:40 MOV zatrhol Heraskevičovi prilbu s motívom zosnulých športovcov

    Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladislav Heraskevič uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu na ZOH 2026 zakázal nosiť prilbu na pamiatku športovcov, ktorí zahynuli počas vojny Ukrajine.

    Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch. Dvadsaťsedemročný Ukrajinec chcel dizajnom vzdať poctu svojim krajanom, na hlave ju mal počas oficiálneho tréningu v dejisku hier v Cortine d'Ampezzo. Heraskevič sa na Instagrame vyjadril, že mu zástupca MOV zodpovedný za komunikáciu so športovcami oznámil, že prilbu nemôže používať na tréningoch ani počas súťaže.

    „Rozhodnutie, ktoré mi jednoducho láme srdce,“ uviedol Heraskevič, ktorý dúfa, že nariadenie odráža názor jednotlivca a nie MOV ako celku. Riadiacemu orgánu plánuje predložiť oficiálnu žiadosť. MOV podľa svojich stanov zakazuje politické posolstvá, pripomenula agentúra DPA.

    7:05 Obec Boleráz, kde Hagara žije, bude premietať jeho krátky program

    Spoločné fandenie má na Slovensku veľkú tradíciu. Počas veľkých turnajov sledujú milovníci športu zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie na veľkoplošných obrazovkách v rôznych podnikoch, či dokonca na námestiach.

    V časoch najväčšej slávy Petra Sagana sa podobne premietali aj jednotlivé etapy Tour de France. Keď Petra Vlhová bojovala o glóbusy, tak sa na plátno dostalo aj alpské lyžovanie.

    Krasokorčuľovanie však doteraz nepatrilo k športom, ktorý by fanúšikovia sledovali spoločne.

    Počas ZOH v Miláne sa to zmení – vďaka Adamovi Hagarovi, ktorého čaká v utorok večer olympijský debut.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Ako prví sa dnes predstavia bežci na lyžiach, ktorí pôjdu šprintové preteky. Ženy odštartujú od 9:15 (Mária Danielová), muži (Peter Hinds, Tomáš Cenek) od 9:55.

    Lákadlom dňa bude tímová kombinácia v zjazdovom lyžovaní, v ktorej sa predstaví najskôr Katarína Šrobová v zjazde a neskôr od 14.00 hod aj Petra Vlhová v slalome.

    Premiéru zažije aj Lea Popovičová, ktorá sa predstaví v šortreku v pretekoch na 500 m.

    Popoludní sa od 13:30 konajú vytrvalostné preteky mužov v biatlone aj s Jakubom Borguľom a Šimonom Adamovom. Podvečer bude od 18:30 súťažiť v krátkom programe krasokorčuliar Adam Hagara.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Štvrtý súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť zápasy v ženskom hokeji či finále zmiešaných tímov v curlingu.

    O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, kde sa predstavia ženy v tímovej kombinácii. Medailové súboje budú aj v biatlone, behu na lyžiach, curlingu, akrobatickom lyžovaní, sánkovaní, šortreku a skokoch na lyžiach.

