Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozície

Slovenská reprezentantka v šortreku Lea Popovičová nepostúpila na ZOH 2026 do štvrťfinále súťaže na 500 metrov.
V utorkovej kvalifikácii v Miláne obsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
Iba 18-ročná Popovičová sa vo svojom olympijskom debute predstavila v piatej z ôsmich rozjázd spolu s favoritkou Kristen Santosovou-Griswoldovou z USA, Čchu-tchung Čang z Číny a Francúzkou Aurelie Levequeovou.
Priamu miestenku vo štvrťfinále mali istú prvé dve šortrekárky, ďalej išli aj štyri najrýchlejšie z tretích priečok. Druhá najmladšia členka slovenskej výpravy Popovičová nepatrila k adeptkám na postup, štartovala z najnevýhodnejšej vonkajšej pozície a od začiatku za súperkami zaostávala.
Napokon dosiahla čas 46,101 s, rozjazdu vyhrala Santosová-Griswoldovová (42,767) pred Čang (43,100) a Levequeovou (44,488).
Do boja o medaily postúpilo z kvalifikácie dvadsať pretekárok, najlepší čas mala Xandra Velzeboerová z Holandska (42,417). Vyraďovacia fáza súťaže na 500 m je v hale Forum na predmestí Milána na programe vo štvrtok 12. februára od 20.15 h.
Pred Popovičovou reprezentovali Slovensko v tomto športovom odvetví na ZOH Matúš Užák (2002, 2006) a Tatiana Bodóvá (2014).
