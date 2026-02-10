10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Americkí hokejisti počas tréningu.
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zlé
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?
Lea Popovičová.
Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozície
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozície

Lea Popovičová.
Lea Popovičová. (Autor: SOŠV/ANDREJ GALICA)
TASR|10. feb 2026 o 11:13
ShareTweet0

Obsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.

Slovenská reprezentantka v šortreku Lea Popovičová nepostúpila na ZOH 2026 do štvrťfinále súťaže na 500 metrov.

V utorkovej kvalifikácii v Miláne obsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.

Iba 18-ročná Popovičová sa vo svojom olympijskom debute predstavila v piatej z ôsmich rozjázd spolu s favoritkou Kristen Santosovou-Griswoldovou z USA, Čchu-tchung Čang z Číny a Francúzkou Aurelie Levequeovou.

Priamu miestenku vo štvrťfinále mali istú prvé dve šortrekárky, ďalej išli aj štyri najrýchlejšie z tretích priečok. Druhá najmladšia členka slovenskej výpravy Popovičová nepatrila k adeptkám na postup, štartovala z najnevýhodnejšej vonkajšej pozície a od začiatku za súperkami zaostávala.

Napokon dosiahla čas 46,101 s, rozjazdu vyhrala Santosová-Griswoldovová (42,767) pred Čang (43,100) a Levequeovou (44,488).

Do boja o medaily postúpilo z kvalifikácie dvadsať pretekárok, najlepší čas mala Xandra Velzeboerová z Holandska (42,417). Vyraďovacia fáza súťaže na 500 m je v hale Forum na predmestí Milána na programe vo štvrtok 12. februára od 20.15 h.

Pred Popovičovou reprezentovali Slovensko v tomto športovom odvetví na ZOH Matúš Užák (2002, 2006) a Tatiana Bodóvá (2014).

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

Šortrek

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
dnes 11:37|13
Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
dnes 10:30
ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 10:42
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
dnes 10:42
Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
dnes 08:28|15
Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
dnes 08:28|15
Mária Danielová.
dnes 09:52|1
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
dnes 09:52|1
Šortrek

Šortrek

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
dnes 11:37|13
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Šortrek»Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozície