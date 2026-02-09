    09.02.2026 06:00
    Juraj Slafkovský na tréningu počas ZOH 2026.
    Slafkovský o tlaku zo Slovenska: Sníval som o tom od detstva, mne sa to páči
    Tomáš Tatar v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Slovensko už má kapitána. Hokejistov na olympiáde povedie najskúsenejší hráč
    Pád Vonnovej počas zjazdu na ZOH 2026
    Vlhová rozumie, prečo Vonnová riskovala: Vyskúšala to a za to má môj veľký obdiv
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorú záchranári pripravujú po páde v zjazde žien na prevoz vrtuľníkom do nemocnice na zimných olympijských hrách 2026.
    Vonnovej stav je naďalej komplikovaný. Musela podstúpiť druhú operáciu
    Sidney Crosby počas prvého tréningu na ľade v Miláne.
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
    Petra Vlhová.
    Slovenka v tréningu zjazdu neprešla správne bránku. Partnerka Vlhovej ešte len zbiera skúsenosti
    Martin Turčin|9. feb 2026 o 17:10
    Juraj Slafkovský prvýkrát trénoval na olympijskom ľade.

    Keď v roku 2022 JURAJ SLAFKOVSKÝ štartoval na olympiáde v Pekingu, mal iba 17 rokov. Slovenskí fanúšikovia nemali od mladého útočníka žiadne očakávania. 

    O štyri roky neskôr prichádza do Milána ako najväčšia hviezda tímu. Veľká časť tlaku bude postavená práve na ňom. 

    „Chcem byť rozdielový hráč," hovorí. Prítomnosť na olympiáde si užíva a teší sa na prvý zápas.

    Tréning Slovenska, na ktorom sa prvýkrát predstavila aj sedmička hráčov z NHL, sledovalo aj niekoľko zámorských novinárov.

    Slafkovský absolvoval rozhovor pre slovenskú, kanadskú aj fínsku televíziu. Potom sa dvakrát pristavil aj pri ostatných reportéroch. 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Od turnaja v Pekingu uplynuli štyri roky. Ako ste sa cítili na prvom olympijskom tréningu? 

    Mal som nové korčule (smiech), takže spočiatku to nebolo úplne ideálne. Ale inak som sa cítil dobre. Mali sme kvalitný tréning.

    Padol mi vhod aj oddych. Po tom programe, ktorý sme mali, som to naozaj potreboval. Cítim sa dobre, páči sa mi náš tím aj to, čo na ľade robíme. Je na nás, čo predvedieme v stredu.

    Bol prvý tréning v takej intenzite, ako to býva v NHL? 

    Určite. Zamakali sme si hodinku. Máme ešte jeden tréning a ideme na to. 

    Na olympiáde v roku 2022 ste boli veľmi efektívny, hrali ste výborne. Teraz sa na olympijský turnaj vracajú aj hráči z NHL, ale aj vy ste sa odvtedy posunuli. Ako si nastavujete vlastné očakávania smerom k tomu, čo môžete na olympiáde dokázať?

    Je to iný turnaj než vtedy. Chcem hrať čo najlepšie, pomôcť tímu a byť najlepšou verziou samého seba. Urobiť maximum pre to, aby sme získali čo najviac víťazstiev.

    Dúfam, že súperi sa nebudú sústrediť len na mňa. Chcem byť rozdielový hráč. Musím byť schopný hrať proti komukoľvek, bez ohľadu na to, čo na mňa skúsia. Chcem hrať naplno, znepríjemniť im to a dať nejaké góly.

    Je vlastne dobré, keď sa súper sústredí iba na vás?

    Asi nie. Ťažko povedať. Máme však veľa ďalších kvalitných hráčov, takže budú musieť myslieť aj na ostatných.

    Myslíte si, že vám môže pomôcť skúsenosť z predošlej olympiády? 

    Áno, ale na túto olympiádu sa teším. Aj tým, že sme v Taliansku a môže prísť rodina a fanúšikovia.

    Juraj Slafkovský po prvom tréningu v Miláne.
    Juraj Slafkovský po prvom tréningu v Miláne. (Autor: TASR)

    Veľká časť očakávaní celej krajiny je postavená práve na vás. Ľudia čakali na tento moment roky, odkedy ste boli tínedžer, odkedy sa riešilo všetko okolo vášho vstupu do NHL. Pozornosť celej krajiny je na vás, či chcete alebo nie. Ako to zvládate?

    Našťastie sme malá krajina, nie je to tak, že by ma sledovala celá Kanada. Ale mne sa to páči. Sníval som o tom od detstva, takže si to teraz užívam. Je to fajn.

    Trénovali ste vo formácii s Tomášom Tatarom a Adamom Ružičkom. Ako sa vám pozdáva táto spolupráca?

    Páči sa mi naša formácia. Trto (Tomáš Tatar) má odohraných niekoľko stoviek zápasov v NHL, výborný hráč. Ruža (Adam Ružička) má tiež výbornú sezónu. 

    Sme dvaja vysokí a dopĺňame nízkeho Tatara. Je to ako keď ja a Suzy (Nick Suzuki) hráme s Coleom (Caufieldom).

    Takže Tatar by bol Cole Caufield?

    Áno. Ale nie, žartujem. Tatar je výborný a inteligentný hráč. Dnes mu puk trochu odskakoval, ale to nevadí, zápas je až v stredu.

    Počas nácviku presiloviek ste intenzívne diskutovali s trénermi aj spoluhráčmi. Snažili ste sa ju vylepšiť? 

    Každý vidíme rôzne veci a ja chcem, aby sme mali čo najlepšiu presilovku a aby sme boli čo najefektívnejší. Každý môže do toho niečo povedať. Určite sa ešte budeme rozprávať aj po tréningu. 

    Ako sa vám pozdáva celý tím? 

    Myslím si, že to je super. Podľa mňa máme to najlepšie, čo sme mohli mať a už je len na nás, ako to využijeme. 

    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský
    Súvisiaci článok
    V akej forme prišli Slováci do Milána? Najlepšie čísla majú Takáč a Slafkovský

    Pri mužstve pôsobí aj zámorský asistent Todd Woodcroft. Oceňujete, že sa nachádza v realizačnom tíme?

    Jasné. Je to trochu iné, ako mať pohľad iba od Slováka. Je to podobné, ako sme mali Craiga (Ramsayho) predtým, aj keď on je vlastne stále pri tíme. 

    V skupinovej fáze vás čaká Fínsko aj Švédsko. Aké máte na nich dobré spomienky z Pekingu?

    Na Švédsko dobré, na Fínsko nie. Ako som hovoril, je to iný turnaj. Každý tím je oveľa silnejší než predtým. Musíme hrať náš najlepší hokej každý jeden zápas.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

