ONLINE: Bežecké lyžovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technnikou na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Slovenskí bežci sa predstavia v kvalifikácií a budú sa snažiť prebojovať do ďalších vyraďovacích častí disciplíny.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Peter Hinds a Tomáš Cenek, šprint klasickou technikou, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach 2026
10.02.2026 o 09:55
Muži - Šprint klasicky (kvalifikácia)
Plánovaný
Prenos
Kvalifikace slouží jako síto, jež výrazně zúží počet závodníků, kteří budou bojovat ve vyřazovací fázi. Lyžaři startují za sebou ve třicetivteřinovém intervalu, přičemž na čas postoupí třicet nejlepších závodníků. O proniknutí do vyřazovací fáze zabojuje trojice Čechů Jiří Tuž, Ondřej Černý a Michal Novák, o senzaci se pokusí i jeden Slovák ve startovní listině Tomáš Cenek.
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné úterní dopoledne. Vítám vás při sledování olympijské kvalifikace sprintu v rámci běžeckého lyžování, kde máme i pár českých želízek v ohni.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:55.
