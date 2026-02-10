Švédky potvrdili stopercentnú bilanciu. Neinkasovali v druhom zápase za sebou

Hokejistky Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine turnaja na ZOH 2026. V utorkovom dueli zdolali Japonsko 4:0 a do štvrťfinále postúpili bez straty bodu.
Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien
B-skupina:
Japonsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
