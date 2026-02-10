    Švédky potvrdili stopercentnú bilanciu. Neinkasovali v druhom zápase za sebou

    Švédky sa tešia z gólu.
    Švédky sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. feb 2026 o 15:28
    Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín.

    Hokejistky Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine turnaja na ZOH 2026. V utorkovom dueli zdolali Japonsko 4:0 a do štvrťfinále postúpili bez straty bodu.

    Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.

    Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

    Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien

    B-skupina:

    Japonsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

