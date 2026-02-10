ONLINE: Šortrek žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Lea Popovičová)

Slovenská šortrekárka Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V pretekoch sa predstaví celkovo 32 šortrekárok rozdelených do 8 jázd po 4 pretekárky. Slovenka sa predstaví v jazde číslo 5.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šortrek na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Šortrek žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Lea Popovičová, 500 m 1. jazda, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Šortrek 2026
10.02.2026 o 10:30
Ženy - 500 m (kvalifikácia)
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina::
1. jízda
X. Velzeboerová (NED), C. Bettiová (ITA), V. Aščićová (CRO), O. Tichonovová (KAZ)
2. jízda
C. Saraultová (CAN), G. Kim (KOR), M. Nakašimaová (JPN), G. Topolská (POL)
3. jízda
C. Stoddardová (USA), S. Wang (CHN), A. Sighelová (ITA), R. Kanaiová (JPN)
4. jízda
M. Velzeboerová (NED), A. Fontanová (ITA), J. Chanová (KAZ), B. Combyová (FRA)
5. jízda
K. Santosová (USA), Č. Čang (CHN), A. Levequeová (FRA), L. Popovičová (SVK)
6. jízda
M. Čchoi (KOR), H. Desmetová (BEL), J. Letaiová (USA), J. Sydorková (UKR)
7. jízda
K. Boutinová (CAN), N. Maliszewská (POL), A. Krylovová (RUS), S. I (KOR)
8. jízda
S. Poutsmaová (NED), F. Brunelleová (CAN), K. Fan (CHN), D. Végiová (HUN)
Prenos
Pozornost nejen domácích diváků bude upřena především na fenomenální Italku Ariannu Fontanovou, obhájkyni zlata z Pchjong-čchangu i Pekingu, která se může zapsat v 35 letech do historie ziskem medaile na šestých olympijských hrách v řadě. Nejúspěšnější italská olympionička všech dob získala svůj první bronz již doma v Turíně roku 2006 jako patnáctiletá, další přivezla z Vancouveru a v Soči i na obou východoasijských olympiádách brala vždy po třech cenných kovech. Celkem má ve své sbírce dvě zlata (obě z nejkratší trati), čtyři stříbra a pět bronzů.
32 rychlobruslařek se v kvalifikaci utká o postup do hlavní části olympijského závodu na krátkém oválu, který se koná ve čtvrtek večer a postoupí do něj 20 nejlepších žen. Pojede se celkem osm jízd, z každé se přímo kvalifikují dvě nejlepší závodnice a ty doplní čtyři z třetích míst podle časů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:30.
