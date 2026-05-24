    24.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovensko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Slovensko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Kanada.

    Slovensko a Kanada dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Hokejové MS idú ďalej, situácia v našej skupine sa poriadne zamotala. Slovensko dnes nastúpi proti Kanade, ktorá na turnaji ešte neprehrala, jediný bod stratila v súboji proti Nórsku, ktoré zdolala až po predĺžení 6:5. Kanaďania majú skóre 25:10 a jednobodový náskok pred druhým Českom.

    Práve Česku sme včera podľahli 2:3. Neboli sme horším tímom, dvakrát sme dokázali vyrovnať skóre, no rozhodol gól Červenku, ktorý musel odobriť aj videorozhodca. V tabuľke nám aktuálne patrí 3. priečka so ziskom 11 bodov, štvrtí Nóri ich majú desať. Okrem dnešného súboja proti Kanade nás čaká v utorok zápas so Švédskom, možno to bude priamy súboj o štvrťfinále.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája

    Joj Šport
    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 2
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    0 - 6
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    dnes 13:41
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústreniť na svoje zápasy. Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále.
    dnes 13:41
