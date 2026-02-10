Taliansko oslavuje ďalší cenný kov. V súboji porazených domáci zdolali Britov

10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Domáca dvojica Stefania Constantiniová a Amos Mosaner zdolala v utorkovom súboji o tretie miesto britských reprezentantov Jennifer Doddsovú a Brucea Mouata 5:3.
Víťazi z predchádzajúcich ZOH v Pekingu získali rozhodujúci náskok vo 4. ende, po ktorom viedli 3:1. Doddsová a Mouat prehrali boj o olympijský bronz druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi v ňom podľahli Švédom Almide de Valovej a Oskarovi Erikssonovi 3:9.
V neskoršom finále sa mali stretnúť súrodenecká dvojica zo Švédska Isabella Wranaová, Rasmus Wrana s Američanmi Cory Thiesseovou a Koreym Dropkinom. Zápas o zlato bol na programe o 18.05 h.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice:
zápas o 3. miesto:
Veľká Británia - Taliansko 3:5
