Nemecká sánkarka zničila všetku konkurenciu. V pretekoch jednotlivkýň získala zlato

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - sánkovanie
ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Julia Taubitzová
Nemecko
3:30,625 min.
2.
Elina Botaová
Lotyšsko
+0,918 s
3.
Ashley Farquharsonová
USA
+0,957
4.
Verena Hoferová
Taliansko
+1,020
5.
Sandra Robatscherová
Taliansko
+1,107
6.
Anna Berreiterová
Nemecko
+1,385
Nemecká sánkarka Julia Taubitzová získala zlatú medailu v súťaži jednotlivkýň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V súčte štyroch jázd triumfovala v čase 3:30,625 min. so suverénnym náskokom 918 tisícin pred Lotyškou Elinou Botaovou. Bronz získala Ashley Farquharsonová z USA s mankom 0,957 s.
Päťnásobná víťazka Svetového pohára a dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne si vo veku 29 rokov vybojovala prvú olympijskú medailu v kariére.
Medzi favoritky patrila už na predchádzajúcich hrách v Pekingu – v prvej jazde dokonca vytvorila traťový rekord, ale v druhom kole spadla a napokon obsadila 7. miesto. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.
Taubitzová zároveň predĺžila olympijskú hegemóniu nemeckých sánkariek, ktoré ťahajú šnúru víťazstiev od Nagana 1998.
„Už dlho som toľko neplakala. Bolo to, akoby zo mňa spadol obrovský kameň. Som nesmierne vďačná. Užila som si každú jednu jazdu, aj keď pred poslednou som stále bola nervózna. Bol to najúžasnejší tanec môjho života. Toto bol môj detský sen a teraz sa mi splnil. Pred pár rokmi som neverila, že sa to niekedy stane,“ uviedla Nemka pre verejnoprávnu televíziu ZDF.
V nedeľu si medzi mužmi vybojoval zlato aj Taubitzovej krajan Max Langenhan. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.
