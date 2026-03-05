Šéf FBI v šatni, Trump na telefóne. Historický úspech Američanov v tieni kontroverzných momentov

Jack Hughes strieľa na bránku Kanady, prekonáva Jordana Binningtona, je to gól! Na ľade vypukla obrovská eufória, hokejisti USA vyhadzovali do vzduchu rukavice, hokejky aj prilby.
Po 46 rokoch vyhrali olympijské zlato. Tentokrát to nebol „zázrak na ľade", ale víťazstvo na turnaji desaťročia.
Gólom v predĺžení zdolali úhlavného rivala. Tri dni predtým sa z výhry nad rovnakým súperom radovali aj hokejistky USA.
Oslavy zlatých medailí sa ale rýchlo zmenili na politickú a spoločenskú búrku.
Diskusia o votrelcovi v kabíne, nevhodnom vtipe a návšteva Bieleho domu zaplavili titulky médií po celom svete.
Hokejisti museli odpovedať na nepríjemné otázky týkajúce sa ich politických názorov a nadšenie z prelomového momentu amerického hokeja citeľne vyprchalo.
Udalosť, ktorá mala oslavovať historický úspech, sa niesla aj v tieni kontroverzných momentov.
Trump neprišiel, iba telefonoval
Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Miláne sa riešila ešte skôr, ako Američania nastúpili na semifinále proti Slovensku. Obzvlášť po tom, čo si Kanada vybojovala postup do finále po výhre nad Fínskom (3:2).
Zopár hodín pred posledným zápasom na turnaji ale vyšla správa, že Trump do Milána nepríde.
Piskot kanadských fanúšikov na hokejistov USA počas rozcvičky tak prebiehal bez amerického prezidenta v hľadisku.
Trump si ale historický zápas nenechal ujsť.
Keď Hughes rozhodol o výhre USA, oficiálny účet Bieleho domu na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu amerického orla bielohlavého, ktorý drží v pazúroch krk kanadskej husi.
Po mohutných oslavách na ľadovej ploche s americkými vlajkami a zlatými medailami sa hokejisti USA presunuli cez mixzónu do šatne.
Generálny manažér tímu Bill Guerin pozval do šatne svojho priateľa, riaditeľa FBI Kasha Patela, ktorý je veľký hokejový fanúšik.
Patela neskôr kritizovali za to, že na návštevu Milána využil štátne zdroje vrátane vládneho lietadla. Šéf FBI sa bránil tým, že v Taliansku mal „veľmi produktívne stretnutia zamerané na posilnenie spoločnej koordinácie boja proti terorizmu".
VIDEO: Šéf FBI oslavoval v šatni amerických hokejistov
Zo záberov na sociálnych sieťach bolo vidieť, že Patel v šatni spolu s hráčmi popíjal pivo, oslavoval a spieval.
Útočník Matthew Tkachuk mu v jednom momente dokonca zavesil na krk zlatú olympijskú medailu.
Cez telefón Patela sa k oslavám pripojil aj Trump. Na obrazovke bolo vidieť iniciály „DT".
Keď Patel zapol hlasitý odposluch, prezident najprv pochválil výkon amerického brankára. Connor Hellebuyck mu na to s úsmevom odpovedal jednoduchým pozdravom: „Ako sa máte, Don?“
Trump následne hráčom zablahoželal k úspechu a povedal im, že ich výkon sledovala prakticky celá krajina. Podľa jeho slov to bol zápas, na ktorý budú hrdí ešte o päťdesiat rokov. V rozhovore zároveň spomenul, že by mali prísť do Washingtonu a že ich rád privíta v Bielom dome.
Potom poznamenal s ironickým podtónom, že na oslavy musí pozvať aj ženský tím, lebo inak by ho zrejme „odvolali“. V miestnosti to vyvolalo smiech viacerých hráčov.
VIDEO: Telefonát prezidenta Donalda Trumpa do šatne amerických hokejistov
Na záver Trump potvrdil, že tím rád privíta v Bielom dome. Patel nadšene reagoval, že všetko zariadi: „Mám to pod kontrolou, šéfe."
So žartom dodal, že autobus, ktorý hráčov privedie do Bieleho domu, bude šoférovať on sám.
Bizarná tlačovka
O zopár minút neskôr bratia Hughesovci, Auston Matthews a tréner Mike Sullivan sedeli vo výbornej nálade v miestnosti pre novinárov. S úsmevom odpovedali na rôzne otázky reportérov z celého sveta.
V rukách mali pivá - kapitán USA Matthews českú „plzničku" - a na hlave mali lyžiarske okuliare, ktoré v šatni chránil zrak pred litrami šampanského.
Keď Jack pre prítomných novinárov opisoval životný okamih, Quinn a Matthews sa začali smiať.
Jack totiž v zápase prišiel o zub a zle vyslovoval. Chýbajúcu časť úsmevu vymenil za zlatú medailu, ktorú mal počas bizarnej tlačovky na krku.
„Už som sa videl v pozícii, že ma nenávidí celá Amerika. Počas môjho vylúčenia mohla Kanada rozhodnúť. Hovoril som si, o moj bože, toto sa nemôže stať.
Môj gól ale nie je podstatný. Máme neskutočný tím a toto je neskutočné tímové víťazstvo. Sme nesmierne hrdí, že sme Američania a že sme vyhrali. Sme hrdí, že sme mohli vyhrať pre našu krajinu," šušlal Jack Hughes.
O bratovi hovoril aj Quinn Hughes. Povedal, že je to nový „americký hrdina".
„Má 24 rokov a v kariére mal pár momentov, ktoré boli naprd. Ľudia o ňom nevedia ani hovno,“ rozohnil sa.
„V hokeji je veľa idiotov, ktorí nikdy nevideli, ako musel rehabilitovať po zraneniach. Reportéri písali o ňom všeličo, no nevideli ho pauzovať šesť mesiacov pre zranenie. Nevedeli, že sa desať mesiacov necítil na ľade dobre.“
Po jeho odpovedi prišiel na menšie pódium hovorca tímu. Trojici hokejistov a trénerovi doniesol ďalšie pivá.
„Tím sme skladali aj podľa charakteru. Sú hráči, čo si dajú radšej mlieko, a potom sú takí, čo pijú whisky. My máme v kabíne poriadnu partiu whisky pijanov," dodal s úsmevom tréner Sullivan.
Zo štadióna sa americkí hokejisti presunuli do olympijskej dediny, kde do neskorého rána oslavovali aj v spoločnosti ženského tímu.
„Milujeme ženský tím,“ reagoval Matthews o niekoľko dní neskôr.
„K ženskému tímu a k tomu, čo dokázali, máme len rešpekt. Myslím si, že by sa o tom malo hovoriť viac ako Trumpovom vtipe. Ale sme na nich nesmierne hrdí, tešíme sa za nich a podporujeme ich na 100 percent."
We Are The Champions…
V pondelok ráno po skončení hier mali hokejisti odletieť do New Yorku, ale pre snehovú búrku zmenili plány a o niekoľko hodín pristáli v Miami.
Celý tím sa neskoro večer zúčastnil veľkej párty v známom klube E11EVEN. Práve v tomto podniku oslavovali aj hokejisti Floridy Panthers po zisku Stanleyho pohára či piloti Formuly 1 Lando Norris a Max Verstappen po svojich titulových úspechoch.
Podľa organizátorov na vstup čakali tisíce ľudí. Hokejisti počas osláv minuli viac než 150-tisíc dolárov na šampanské, ktoré striekali do davu aj priamo fanúšikom do úst.
Atmosféru dirigoval Matthew Tkachuk, ktorý rozospieval celý klub – od americkej hymny až po známu pieseň „We Are The Champions“ od skupiny Queen. Brankára Connora Hellebuycka označil za „záchrancu a ministra obrany“.
O show sa postarali aj ďalší hráči: Brady Tkachuk niesol na pleciach Jacka Hughesa s americkou vlajkou a J. T. Miller sa nechal niesť davom fanúšikov.
Do Bieleho domu neprišli všetci
„Všetko je politické, ale my sme športovci. Keď máte možnosť ísť do Bieleho domu a stretnúť sa s prezidentom, sme hrdí na to, že sme Američania. Bez ohľadu na to, aké sú vaše názory, sme nesmierne nadšení, že pôjdeme do Bieleho domu a budeme toho súčasťou," vyhlásil Jack Hughes, strelec zlatého gólu.
Na stretnutie s prezidentom prišlo 20 členov mužského tímu, piati hráči chýbali: Kyle Connor, Jake Guentzel, Jackson LaCombe, Brock Nelson a Jake Oettinger. Odvolali sa na rodinné či klubové povinnost, nikto z nich neuviedol politické dôvody.
Ženský tím sa vopred z návštevy ospravedlnil.
„Kvôli načasovaniu a predtým naplánovaným akademickým a profesionálnym záväzkom po olympijských hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť. Bolo im cťou byť súčasťou programu a sú vďačné za uznanie," uviedol zväz.
Hráči si prezreli Biely dom. Pri návšteve boli oblečení v rovnošate - biele topánky, krémové nohavice, modré svetre s nápisom „USA" a zlaté medaily. Trump každemu z nich osobne zablahoželal.
Počas pózovania pre fotografov Matthew Tkachuk si zvesil medailu a podal ju Trumpovi. „Nevrátim ju späť," žartoval prezident.
VIDEO: Matthew Tkachuk podáva medailu prezidentovi Trumpovi
Hokejisti na obed v Bielom dome dostali zrejme hamburgery z McDonaldu.
Neskôr sa hráči zúčastnili aj na prezidentovej Správe o stave Únie v Kapitole. Počas rekordne dlhého prejavu Trump približne šesť minút rozprával aj o hokejovom tíme.
„Naša krajina opäť vyhráva,“ hovoril americký prezident. Počas toho sa hráči objavili na balkóne za veľkého potlesku.
Trump dodal, že Hellebuyck dostane Prezidentskú medailu slobody (najvyššie civilné vyznamenanie v Spojených štátoch) a dodal, že ženský tím „čoskoro príde do Bieleho domu“.
Zlato doniesli aj do televízií
Kým v Bielom dome bol ústrednou postavou Matthew Tkachuk, ďalšie dni pozornosť prebrali Quinn a Jack Hughesovci.
Z bratov sa v podstate za noc stali mediálne hviezdy. V priebehu týždňa absovovali niekoľko rozhovorov v celoštátnych televíziách.
Spoločne účinkovali v reláciách „Good Morning America“ na stanici ABC a „Today Show“ na stanici NBC. Jack absolvoval aj rozhovor pre ESPN.
Pozvanie dostali aj do jednej z nájznámejších amerických televíznych relácií Saturday Night Live.
Legendárna americká skečová show vysielaná naživo už desaťročia kombinuje politickú satiru, popkultúrny humor a hudobné vystúpenia pre milióny divákov po celom svete.
Účasť hokejistov v tomto programe znamená, že prekročili hranice športu a stali sa skutočnými celebritami prvej ligy.
Moderátorom večera bol Connor Storrie, jeden z hlavných hercov seriálu Heated Rivalry. Dej seriálu je o dvoch profesionálnych hokejistoch, ktorí sú na ľade úhlavnými nepriateľmi, no v súkromí udržiavajú roky trvajúci a prísne utajovaný milostný vzťah.
Na pódiu sa k nemu následne pridali bratia Hughesovci v dresoch USA a so zlatými medailami.
VIDEO: Úvod relácie Saturday Night Live
Trojica počas vstupu žartovala o tom, ako realisticky seriál zachytáva hokej. „Ide predsa o hokej, však?“ spýtal sa Quinn Hughes, na čo Storrie s úsmevom odpovedal: „Tak trochu.“
Jack Hughes následne pridal vlastnú skúsenosť: „Vo finále mi vyrazili zuby. Stáva sa to aj vo vašej šou?“ Storrie reagoval stručne: „Metaforicky.“
Keď herec počas monológu poznamenal: „Dúfam, že si to (seriál Heated Rivalry) pozreli aj nejakí hokejisti,“ na scénu prišli v dresoch a so zlatými medailami aj hokejistky Clayton Kellerová a Hilary Knightová.
„Pôvodne sme tu mali byť len my, ale povedali sme si, že pozveme aj chalanov," povedala úštipačne Knightová.
Reagovala tak na telefonát Trumpa. Hľadisko žart okamžite pochopilo a reagovalo veľkým potleskom.
Maratón showbiznisových aktivít zakončili bratia Hughesovci v relácii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Spolu s nimi v talkšou účinkovala aj Hilary Knightová, päťnásobná účastníčka olympijských hier.
VIDEO: Bratia Hughesovci a Hilary Knightová v relácii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
V priebehu niekoľkých dní má úryvok z relácie na Youtube viac než 700-tisíc vzhliadnutí. Popri všetkých mediálnych výstopoch bratia nezmeškali ani jeden zápas NHL.
Jack nazbieral za New Jersey v troch zápasoch tri body, Quinn za Minnesotu v troch zápasoch dva body.