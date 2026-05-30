Deň 14 na MS: Prišli sme po zlato, smúti Kanada. Švajčiari snívajú o historickom titule. Kedy, keď nie teraz?

Štrnásty hrací deň majstrovstiev sveta priniesol dva semifinálové zápasy.
Domáce Švajčiarsko je opäť vo finále a od historického zlata ho delí už len jeden krok.
Helvéti v semifinále bez väčších problémov zastavili rozprávkovú jazdu Nórska, zatiaľ čo vo večernom zápase Fíni tromi gólmi v druhej tretine zlomili Kanadu.
„Bronzová medaila pre mňa veľa neznamená. Prišli sme sem po zlato,“ priznal po vyradení sklamaný Dylan Cozens.
Švajčiarsky stroj sa nezastavil
Nóri pokračovali v rozprávkovej jazde, ktorá patrila k najväčším príbehom šampionátu. Po víťazstvách nad Švédskom a Českom, po vyradení Lotyšska vo štvrťfinále a po prvom postupe medzi najlepšiu štvorku v histórii snívali o ďalšej senzácii.
Švajčiari im však veľmi rýchlo ukázali, prečo sú už tretí rok po sebe vo finále majstrovstiev sveta. Prvá tretina ešte bola vyrovnaná. Nóri hrali agresívne, fyzicky a dokázali domácich dostať pod tlak.
„Do zápasu vstúpili lepšie ako my. Hrali s veľkou intenzitou a fyzicky, museli sme sa tomu prispôsobiť,“ priznal po zápase domáci obranca Dominik Egli.
Od druhej tretiny však začal fungovať švajčiarsky stroj naplno. Denis Malgin zvýšil na 2:0 po rýchlom protiútoku, Ken Jäger tečoval strelu od modrej a Damien Riat využil presilovku po výbornej prihrávke kapitána Romana Josiho. Behom niekoľkých minút bolo prakticky rozhodnuté.
Domáci nakoniec zvíťazili 6:0 a zostali jediným tímom na turnaji bez jedinej prehry. Deväť zápasov, deväť víťazstiev, skóre 48:8. Švajčiari tak opäť potvrdili, že na domácom šampionáte pôsobia zo všetkých mužstiev najpresvedčivejšie.
Zlato alebo sklamanie
Pre Švajčiarov už samotné finále nestačí. Po striebrach z rokov 2013, 2018, 2024 a 2025 je cieľ jasný – prvý titul majstra sveta v histórii.
„Vyhrali sme deväť zápasov v rade, ale to je teraz úplne jedno. Pre mnohých z nás to bude najdôležitejší zápas kariéry,“ povedal Egli pre TV JOJ.
Atmosféra v Zürichu tomu zodpovedá. Domáci fanúšikovia cítia, že podobná príležitosť sa nemusí dlho zopakovať.
„Ľudia vnímajú, že zlatá éra švajčiarskeho hokeja sa pomaly končí. Ak chceme získať titul prvýkrát v histórii, musíme to dokázať teraz, doma,“ vysvetlil pre Sportnet švajčiarsky novinár Klaus Zaugg.
Veľkou oporou zostáva aj 38-ročný Leonardo Genoni. Proti Nórom vychytal už svoje pätnáste čisté konto na majstrovstvách sveta a opäť posunul vlastný rekord.
Nóri napriek vysokej prehre neskrývali hrdosť. „Je smutné prehrať 0:6, ale máme šancu hrať o bronz. To je pre nás obrovská vec,“ povedal tréner Petter Thoresen pre nórsky denník VG.
Po rozprávkovej jazde turnajom tak Nórsko čaká historický boj o prvú medailu v dejinách svetových šampionátov, zatiaľ čo Švajčiari sú už len jeden krok od momentu, na ktorý čakajú celé generácie.
Javorové listy opadli
Kanaďania mali semifinále výborne rozohrané. Po prvej tretine viedli 2:1, vyhrávali osobné súboje a zdalo sa, že si sebavedomo kráčajú za ďalším finále. Potom však prišla druhá tretina, ktorá otočila celý zápas.
Fíni ju začali gólom už po 49 sekundách. Aleksander Barkov dorazil puk pred bránkou a odštartoval pasáž, na ktorú budú Kanaďania spomínať veľmi neradi. Konsta Helenius následne po hraničnej situácii poslal Fínsko do vedenia a Aatu Räty zvýšil už na 4:2.
„Fíni pôsobia ako smrť v druhej tretine a kanadské javorové listy pomaly opadávajú,“ poznamenal počas prenosu komentátor Robert Záruba.
Fíni hrali presne to, čím sú povestní. Agresívny forčeking, minimum chýb a výborná organizácia hry. Kanaďanom zobrali priestor, nútili ich k stratám a postupne úplne prevzali kontrolu nad dianím na ľade.
„Najhoršia tretina Kanady na týchto majstrovstvách sveta. Fínsky tím hrá s obrovským sebavedomím a vôbec nemá rešpekt pred Kanadou,“ dodal Záruba.
Kanada sa už nevrátila
Kanaďania sa po prestávke snažili duel zdramatizovať, no proti tradične kompaktnej fínskej obrane si vytvorili minimum čistých šancí. Justus Annunen navyše pôsobil v bránke veľmi isto a keď bolo treba, podržal svoj tím dôležitými zákrokmi.
„Kanaďania môžu byť sklamaní z toho, ako sa nechali v druhej tretine zatlačiť. Práve tá rozhodla celý zápas,“ zhodnotil Milan Antoš.
Kanadské sklamanie po zápase neskrýval ani útočník Dylan Cozens. „Prestali sme hrať v druhej tretine. Bronzová medaila pre mňa veľa neznamená, prišli sme sem po zlato,“ povedal pre ČT Sport.
Fíni si po štyroch rokoch zahrajú o titul majstra sveta a vo finále ich čaká domáce Švajčiarsko. Podľa Jesseho Puljujärviho bol zlomovým momentom práve vyrovnávajúci gól Barkova na začiatku druhej tretiny.
„Prvá tretina nebola z našej strany dobrá a nehrali sme tak, ako sme chceli. Veľmi nám pomohol Barkovov gól. Na finále sa teším, bude tam veľká podpora domácich fanúšikov a výborná atmosféra,“ povedal pre ČT Sport.
Kanaďania sa po semifinálovom neúspechu predstavia v nedeľu od 15:30 v zápase o bronz proti Nórsku. Finále medzi Fínskom a domácim Švajčiarskom je na programe o 20:20.
