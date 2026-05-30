    Deň 14 na MS: Prišli sme po zlato, smúti Kanada. Švajčiari snívajú o historickom titule. Kedy, keď nie teraz?

    Kanadsk hokejisti po prehre v semifinále.
    Kanadsk hokejisti po prehre v semifinále. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Nikola Černáková|30. máj 2026 o 23:07
    Sumár 14. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Štrnásty hrací deň majstrovstiev sveta priniesol dva semifinálové zápasy.

    Domáce Švajčiarsko je opäť vo finále a od historického zlata ho delí už len jeden krok. 

    Helvéti v semifinále bez väčších problémov zastavili rozprávkovú jazdu Nórska, zatiaľ čo vo večernom zápase Fíni tromi gólmi v druhej tretine zlomili Kanadu.

    „Bronzová medaila pre mňa veľa neznamená. Prišli sme sem po zlato,“ priznal po vyradení sklamaný Dylan Cozens.

    Švajčiarsky stroj sa nezastavil

    Nóri pokračovali v rozprávkovej jazde, ktorá patrila k najväčším príbehom šampionátu. Po víťazstvách nad Švédskom a Českom, po vyradení Lotyšska vo štvrťfinále a po prvom postupe medzi najlepšiu štvorku v histórii snívali o ďalšej senzácii. 

    Švajčiari im však veľmi rýchlo ukázali, prečo sú už tretí rok po sebe vo finále majstrovstiev sveta. Prvá tretina ešte bola vyrovnaná. Nóri hrali agresívne, fyzicky a dokázali domácich dostať pod tlak. 

    „Do zápasu vstúpili lepšie ako my. Hrali s veľkou intenzitou a fyzicky, museli sme sa tomu prispôsobiť,“ priznal po zápase domáci obranca Dominik Egli.

    Od druhej tretiny však začal fungovať švajčiarsky stroj naplno. Denis Malgin zvýšil na 2:0 po rýchlom protiútoku, Ken Jäger tečoval strelu od modrej a Damien Riat využil presilovku po výbornej prihrávke kapitána Romana Josiho. Behom niekoľkých minút bolo prakticky rozhodnuté.

    Domáci nakoniec zvíťazili 6:0 a zostali jediným tímom na turnaji bez jedinej prehry. Deväť zápasov, deväť víťazstiev, skóre 48:8. Švajčiari tak opäť potvrdili, že na domácom šampionáte pôsobia zo všetkých mužstiev najpresvedčivejšie.

    Zlato alebo sklamanie

    Pre Švajčiarov už samotné finále nestačí. Po striebrach z rokov 2013, 2018, 2024 a 2025 je cieľ jasný – prvý titul majstra sveta v histórii.

    „Vyhrali sme deväť zápasov v rade, ale to je teraz úplne jedno. Pre mnohých z nás to bude najdôležitejší zápas kariéry,“ povedal Egli pre TV JOJ.

