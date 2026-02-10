Kanadské hokejistky utrpeli pred zámorským derby veľkú stratu. Prišli o kapitánku

Miláno a Cortina 2026
Približne päť hodín pred úvodným buly Kanadský olympijský výbor oznámil, že Poulinová nenastúpi po tom, čo v pondelok večer nedohrala zápas proti Česku s bližšie nešpecifikovaným zranením dolnej časti tela. Jej stav posudzujú na dennej báze.
Zatiaľ nebolo jasné, či bude 34-ročná útočníčka k dispozícii vo štvrtok na preložený zápas Kanady proti Fínsku. Trojnásobná olympijská víťazka Poulinová je len jeden gól od vyrovnania rekordu v národnom tíme, ktorý drží Hayley Wickenheiserová.
Kanaďanky sa v priebežnej tabuľke A-skupiny, z ktorej postúpi do štvrťfinále všetkých päť tímov, nachádzajú na 2. priečke so stratou troch bodov na USA, pričom majú zápas k dobru. Za sebou majú víťazstvá 4:0 nad Švajčiarskom a 5:1 nad Českom.
