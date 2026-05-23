    PrehľadOnline prenosPreviewZostavyOrszághŠlégrHráčiWoodcroft

    ONLINE: Slovensko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovensko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|23. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos spolu s audiokomentárom zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Česko.

    Slovensko a Česko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    23.05.2026 o 16:20
    Slovensko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Česko
    V poobedňajšom zápase skupiny B proti sebe nastúpia Slovensko a Česko. Úvodné buly je na programe o 16:20.

    Slovensko je príjemným prekvapením turnaja. Náš mladý tím figuruje na výbornej 2. priečke so ziskom 11 bodov. Vyhrali sme všetky štyri zápasy. Najviac nás potrápili Slovinci, ktorých sme zdolali 5:4 až po samostatných nájazdoch. Teraz nás však čakajú papierovo ťažší súperi. Začíname dnes Českom, pokračujeme zajtra proti Kanade a v utorok si zmeriame sily so Švédskom.

    Česko body stratilo taktiež iba raz a bolo to práve proti Slovincom. Česi im podľahli 2:3 po predĺžení. Okrem tohto duelu Česko trikrát zvíťazilo, dokázalo zdolať aj silné Švédsko 4:3. Česi zvíťazili aj nad Dánskom 4:1 a nad Talianskom, s ktorým sa dlho trápili, 3:1. V tabuľke sú Česi bod za nami na 3. mieste.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
    dnes 15:26
    dnes 15:26
