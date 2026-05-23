ONLINE: Slovensko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Slovensko a Česko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
23.05.2026 o 16:20
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
V poobedňajšom zápase skupiny B proti sebe nastúpia Slovensko a Česko. Úvodné buly je na programe o 16:20.
Slovensko je príjemným prekvapením turnaja. Náš mladý tím figuruje na výbornej 2. priečke so ziskom 11 bodov. Vyhrali sme všetky štyri zápasy. Najviac nás potrápili Slovinci, ktorých sme zdolali 5:4 až po samostatných nájazdoch. Teraz nás však čakajú papierovo ťažší súperi. Začíname dnes Českom, pokračujeme zajtra proti Kanade a v utorok si zmeriame sily so Švédskom.
Česko body stratilo taktiež iba raz a bolo to práve proti Slovincom. Česi im podľahli 2:3 po predĺžení. Okrem tohto duelu Česko trikrát zvíťazilo, dokázalo zdolať aj silné Švédsko 4:3. Česi zvíťazili aj nad Dánskom 4:1 a nad Talianskom, s ktorým sa dlho trápili, 3:1. V tabuľke sú Česi bod za nami na 3. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
23.05. 12:20
23.05. 12:20
Dánsko
4 - 0
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
Lotyšsko
4 - 2
USA
Swiss Life Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko
vs.
Česko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Maďarsko
Swiss Life Arena
23.05. 20:20
| Skupina B
Nórsko
vs.
Švédsko
Fribourg BCF Arena
23.05. 20:20
| Skupina A
Rakúsko
vs.
Nemecko
Swiss Life Arena