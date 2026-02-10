Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa

Bolo to priam nekonečne dlhé čakanie. Od obrovského slalomu v Jasnej 2024 až dodnes ubehlo 752 dní, počas ktorých Petra Vlhová nesúťažila.
Viac ako dvojročnú súťažnú pauzu zavinenej zranením kolena ukončila slovenská lyžiarka na zjazdovke Tofane v Cortine, kde sa na ZOH 2026 predstavila v slalomovej časti v rámci tímovej kombinácie.
Tridsaťročná Liptáčka štartovala ako prvá na upravenej trati. Jej jazda bola na pohľad plynulá, no následne sa Vlhová nevyhla chybe, po ktorej vypadla.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej
"Chyba prišla v zaujímavej technickej kombinácii bránok, kde si pretekárky mohli zvoliť, z ktorej strany ju prejdú. Petre však chytilo vnútornú lyžu a nedokázala rýchlo zareagovať, aby išla do ďalšieho oblúka.
Ja som však tam Petru spoznala a všetci sa tešíme, že je späť," hovorila v priamom prenose STVR bývalá slovenská lyžiarka Veronika Valette Zuzulová.
Napriek vypadnutiu táto skúsenosť poslúžila Vlhovej ako dobrá príprava na klasický slalom, ktorý je na programe v stredu 18. februára.
V tímovej súťaži sa predstavila spolu s Katarínou Šrobovou, ktorá v zjazdárskej časti obsadila spomedzi klasifikovaných pretekárok posledné 26. miesto. Pre 21-ročnú lyžiarku to bol debut pod piatimi kruhmi.
Preteky napokon vyhrali lyžiarky Rakúska Ariane Rädlerová a Katharina Huberová, keď triumfovali s náskokom piatich stotín pred nemeckou dvojicou Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, bronz vybojovali Američanky Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová (+0,25).
Hviezdne americké duo v zložení Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová obsadilo štvrté miesto.
