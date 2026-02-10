Švéd je prvým transgender športovcom na zimných hrách. Bolo to dobré rozhodnutie, vraví

Miláno a Cortina 2026
Teraz sa dvadsaťtriročný Lundholm rozhodol zmeniť si prvé meno a predstavovať sa ako muž. "Trochu som sa toho bál, ale bolo to dobré rozhodnutie," citovala ho pred súťažou agentúra DPA. Z okolia sa vraj dočkal len pozitívnych reakcií. "Pre mňa je to úplne prirodzené. "
Lundholm sa narodil ako žena, a keďže si operatívne ani právne nezmenil pohlavie, štartuje v súlade so súčasnými pravidlami v ženskej kategórii. "Pretekám s rovnakými podmienkami ako ostatní, takže s tým nie je žiadny problém," uviedol.
V dnešnej kvalifikácii v Livigne obsadil Lundholm po chybe posledné miesto, takže o postup do olympijského finále bude musieť zabojovať v druhej kvalifikácii v stredu.
Zimné hry v Miláne a Cortine sú poslednou olympiádou pred tým, ako Medzinárodný olympijský výbor stanoví nové univerzálne pravidlá týkajúce sa transgender športovcov.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara