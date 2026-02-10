Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry

Americká lyžiarska legenda Lindsey Vonnová pravdepodobne ukončila kariéru. Po vážnom páde v zjazde na ZOH 2026 to uviedol jej otec Alan Kildow, ktorý je presvedčený, že úspešná športovkyňa sa už na svahy nevráti.
„Má 41 rokov a toto je koniec jej kariéry. Nebudú už žiadne ďalšie preteky Lindsey Vonnovej, pokiaľ mám na to nejaký vplyv,“ povedal Kildow v telefonickom rozhovore pre agentúru AP.
Vonnová utrpela zranenie počas víkendového zjazdu a z trate ju musel evakuovať vrtuľník. Následne podstúpila operáciu ľavej nohy v nemocnici v Trevise. Podľa vyhlásenia nemocnice je po zákroku v stabilizovanom stave.
Rodina pri nej zostáva
Pri Vonnovej je v nemocnici neustále rodina. Okrem otca aj súrodenci. Kildow dokonca prespal v jej nemocničnej izbe.
„Je veľmi silná osobnosť. Pozná fyzickú bolesť a chápe okolnosti, v ktorých sa nachádza. Zvláda to lepšie, než som čakal. Je to veľmi, veľmi silná žena,“ uviedol.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
Pád sledoval spolu s ostatnými členmi rodiny priamo v cieľovom priestore. Opísal šok a hrôzu z momentu, keď videl náraz svojej dcéry. „Takéto pády môžu byť dramatické a traumatické. Je ťažké prijať, čo sa stalo. Človek môže upadnúť do emocionálneho šoku,“ povedal.
Zároveň zdôraznil, že Vonnová má k dispozícii špičkovú zdravotnú starostlivosť a je v dobrých rukách amerického olympijského výboru aj tímu USA.
Pád nesúvisel s kolenom
Len deväť dní pred pretekmi si Vonnová natrhla predný skrížený väz v ľavom kolene, napriek tomu nastúpila na zjazd. Otec však odmietol, že by práve toto zranenie spôsobilo pád.
„Nemalo to nič spoločné s natrhnutými väzmi. Dokázala, že je schopná fungovať na veľmi vysokej úrovni. Mala za sebou tréningové jazdy a lekári ju pustili na štart,“ vysvetlil.
Podľa neho bol pád skôr dôsledkom agresívnej jazdnej línie a snahy posunúť hranice. V jednej z pasáží zrejme zachytila bránku a stratila kontrolu. V zjazde je podľa neho niekedy potrebné mierne ubrať rýchlosť a zvoliť bezpečnejšiu stopu.
Potvrdila to aj samotná lyžiarka na sociálnych sieťach.
„Môj olympijský sen neskončil tak, ako som si ho vysnívala. Nebol to rozprávkový koniec ani príbeh ako z knihy – bol to jednoducho život.
Odvážila som sa snívať a tvrdo som pracovala, aby som ten sen mohla žiť. V zjazdovom lyžovaní však niekedy rozhodujú centimetre. Rozdiel medzi ideálnou stopou a vážnym zranením môže byť len pár centimetrov.
V mojom prípade som išla stopu práve o tých pár centimetrov príliš tesne, pravou rukou som zachytila bránku, ktorá ma skrútila a viedla k pádu. Moje zranené koleno ani predchádzajúce zdravotné problémy s tým nemali nič spoločné," vysvetlila Vonnová svoj pád.
Návrat po rokoch a rekordy
Vonnová sa vrátila do Svetového pohára minulú sezónu po takmer šiestich rokoch odchodu do dôchodku a po čiastočnej titánovej náhrade pravého kolena. Napriek tomu sa dokázala vrátiť na špičkovú úroveň: vyhrala dva zjazdy a v siedmich z ôsmich dokončených pretekov sezóny stála na pódiu.
Celkovo má na konte 84 víťazstiev vo Svetovom pohári, čo ju radí na druhé miesto historických tabuliek za krajanku Mikaelu Shiffrinovú.
„Nie je veľa ľudí, ktorí vyhrajú 84 pretekov. A je obrovský rozdiel medzi rýchlostnými disciplínami, najmä zjazdom, a slalomom,“ povedal Kildow.
Podľa jeho slov sa Vonnová nevráti ani na zimné olympijské hry, aby podporila tím alebo v inej úlohe. Po stabilizovaní zdravotného stavu sa vráti domov.
„Nie, nie je v situácii, aby sa tam vracala. V primeranom čase pôjde domov,“ uzavrel.
