10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Lindsey Vonnová.
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry
Johan-Olav Botn.
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry

Lindsey Vonnová.
Fotogaléria (17)
Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|10. feb 2026 o 14:20
ShareTweet0

Vyhrala 84 pretekov vo Svetovom pohári.

Americká lyžiarska legenda Lindsey Vonnová pravdepodobne ukončila kariéru. Po vážnom páde v zjazde na ZOH 2026 to uviedol jej otec Alan Kildow, ktorý je presvedčený, že úspešná športovkyňa sa už na svahy nevráti.

„Má 41 rokov a toto je koniec jej kariéry. Nebudú už žiadne ďalšie preteky Lindsey Vonnovej, pokiaľ mám na to nejaký vplyv,“ povedal Kildow v telefonickom rozhovore pre agentúru AP.

Vonnová utrpela zranenie počas víkendového zjazdu a z trate ju musel evakuovať vrtuľník. Následne podstúpila operáciu ľavej nohy v nemocnici v Trevise. Podľa vyhlásenia nemocnice je po zákroku v stabilizovanom stave. 

Fotogaléria: Lindsey Vonnová mala ťažký pád v zjazde na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
17 fotografií
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšikovia reagujú na pád Lindsey Vonnovej počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.

Rodina pri nej zostáva

Pri Vonnovej je v nemocnici neustále rodina. Okrem otca aj súrodenci. Kildow dokonca prespal v jej nemocničnej izbe.

„Je veľmi silná osobnosť. Pozná fyzickú bolesť a chápe okolnosti, v ktorých sa nachádza. Zvláda to lepšie, než som čakal. Je to veľmi, veľmi silná žena,“ uviedol.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026

Pád sledoval spolu s ostatnými členmi rodiny priamo v cieľovom priestore. Opísal šok a hrôzu z momentu, keď videl náraz svojej dcéry. „Takéto pády môžu byť dramatické a traumatické. Je ťažké prijať, čo sa stalo. Človek môže upadnúť do emocionálneho šoku,“ povedal.

Zároveň zdôraznil, že Vonnová má k dispozícii špičkovú zdravotnú starostlivosť a je v dobrých rukách amerického olympijského výboru aj tímu USA.

Pád nesúvisel s kolenom

Len deväť dní pred pretekmi si Vonnová natrhla predný skrížený väz v ľavom kolene, napriek tomu nastúpila na zjazd. Otec však odmietol, že by práve toto zranenie spôsobilo pád.

„Nemalo to nič spoločné s natrhnutými väzmi. Dokázala, že je schopná fungovať na veľmi vysokej úrovni. Mala za sebou tréningové jazdy a lekári ju pustili na štart,“ vysvetlil.

Podľa neho bol pád skôr dôsledkom agresívnej jazdnej línie a snahy posunúť hranice. V jednej z pasáží zrejme zachytila bránku a stratila kontrolu. V zjazde je podľa neho niekedy potrebné mierne ubrať rýchlosť a zvoliť bezpečnejšiu stopu.

Potvrdila to aj samotná lyžiarka na sociálnych sieťach. 

Vonnová vysvetlila, čo spôsobilo pád. Zranené koleno s tým nemalo nič spoločné
Súvisiaci článok
Vonnová vysvetlila, čo spôsobilo pád. Zranené koleno s tým nemalo nič spoločné

„Môj olympijský sen neskončil tak, ako som si ho vysnívala. Nebol to rozprávkový koniec ani príbeh ako z knihy – bol to jednoducho život.

Odvážila som sa snívať a tvrdo som pracovala, aby som ten sen mohla žiť. V zjazdovom lyžovaní však niekedy rozhodujú centimetre. Rozdiel medzi ideálnou stopou a vážnym zranením môže byť len pár centimetrov.

V mojom prípade som išla stopu práve o tých pár centimetrov príliš tesne, pravou rukou som zachytila bránku, ktorá ma skrútila a viedla k pádu. Moje zranené koleno ani predchádzajúce zdravotné problémy s tým nemali nič spoločné," vysvetlila Vonnová svoj pád.

Návrat po rokoch a rekordy

Vonnová sa vrátila do Svetového pohára minulú sezónu po takmer šiestich rokoch odchodu do dôchodku a po čiastočnej titánovej náhrade pravého kolena. Napriek tomu sa dokázala vrátiť na špičkovú úroveň: vyhrala dva zjazdy a v siedmich z ôsmich dokončených pretekov sezóny stála na pódiu.

Celkovo má na konte 84 víťazstiev vo Svetovom pohári, čo ju radí na druhé miesto historických tabuliek za krajanku Mikaelu Shiffrinovú.

Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

„Nie je veľa ľudí, ktorí vyhrajú 84 pretekov. A je obrovský rozdiel medzi rýchlostnými disciplínami, najmä zjazdom, a slalomom,“ povedal Kildow.

Podľa jeho slov sa Vonnová nevráti ani na zimné olympijské hry, aby podporila tím alebo v inej úlohe. Po stabilizovaní zdravotného stavu sa vráti domov.

„Nie, nie je v situácii, aby sa tam vracala. V primeranom čase pôjde domov,“ uzavrel.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn.
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba
dnes 15:00
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
dnes 13:15
S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debuteKatarína Šrobová zvládla zjazd v tímovej súťaži.
dnes 13:15
Nór Birk Ruud oslavuje víťazstvo.
dnes 14:14|1
Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za nímVyhral so ziskom 86,28 bodu.
dnes 14:14|1
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Titanilla Bőddnes 07:05
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
Titanilla Bőd|dnes 07:05
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
dnes 13:59|1
Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancuMá už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
dnes 13:59|1
Linn Svahn oslavuje víťazstvo.
dnes 13:47
Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v PekinguTotálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová.
dnes 13:47
Taliani oslavujú zlato.
dnes 13:37
VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tímDomáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.
dnes 13:37
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
dnes 13:31|1
Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovorochDvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy.
dnes 13:31|1
Branko Radivojevič.rozhovor
Samuel Gregadnes 12:30|2
Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiťČo hovorí Branko Radivojevič pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026.
Samuel Grega|dnes 12:30|2
Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
dnes 12:12|4
Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiéreObsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne.
dnes 12:12|4
Americkí hokejisti počas tréningu.
dnes 11:31
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
dnes 11:31
Lea Popovičová.
dnes 11:13
Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
dnes 11:13
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 10:42
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
dnes 10:42
Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
dnes 10:30
ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
dnes 08:28|15
Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
dnes 08:28|15
Mária Danielová.
dnes 09:52|1
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
dnes 09:52|1
ONLINE: Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m v šortreku na ZOH 2026.online
dnes 07:30
ZOH Miláno a Cortina 2026: Popovičová nepostúpila do štvrťfinále súťaže na 500 metrovSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z 500m 1. jazdy v šortreku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30
ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:30|21
ZOH 2026: Šrobová dokončila zjazd v tímovej súťaži, v slalome sa predstaví VlhováSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30|21
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:55
ZOH Miláno a Cortina 2026: Hinds s Cenekom neuspeli v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:55
ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:15
ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová neuspela v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:15
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn.
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry