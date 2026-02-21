ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (o 3. miesto)

Slovensko a Fínsko dnes hrajú zápas o 3. miesto hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, zápas o 3. miesto)
Olympijské Hry - muži O 3. miesto 2025/2026
21.02.2026 o 20:40
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo stretnutie o bronzové medaily na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo medzi Slovenskom a Fínskom.
Slovensko dostáva šancu obhájiť bronzové medaily, keď po skvelom turnaji nezvládli semifinálový duel proti USA a ZOH uzatvoria tak ako začali – duelom s Fínskom.
Fínsko začalo turnaj prehrou práve proti Slovensku, no následne sa ich výkony zdvihli a bez prehry postupovali až do semifinále, keď vo štvrťfinále zvládli skvelý comeback proti Švajčiarsku. Na dosah mali aj finále, no premrhali vedenie 2:0 proti Kanade, s ktorou prehrali 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:40.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
