ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (o 3. miesto)

    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20:40
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu o 3. miesto na ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Fínsko.

    Slovensko a Fínsko dnes hrajú zápas o 3. miesto hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo stretnutie o bronzové medaily na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo medzi Slovenskom a Fínskom.

    Slovensko dostáva šancu obhájiť bronzové medaily, keď po skvelom turnaji nezvládli semifinálový duel proti USA a ZOH uzatvoria tak ako začali – duelom s Fínskom.

    Fínsko začalo turnaj prehrou práve proti Slovensku, no následne sa ich výkony zdvihli a bez prehry postupovali až do semifinále, keď vo štvrťfinále zvládli skvelý comeback proti Švajčiarsku. Na dosah mali aj finále, no premrhali vedenie 2:0 proti Kanade, s ktorou prehrali 2:3.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:40.


    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0

