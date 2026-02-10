10.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Lindsey Vonnová.
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry
Johan-Olav Botn.
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. feb 2026 o 15:00
Botn trafil všetkých 20 terčov.

/Správu aktalizujeme/

Nórsky biatlonista Johan Olav Botn vyhral vytrvalostné preteky na ZOH 2026. Druhý skončil Francúz Eric Perrot a tretí bol ďalší Nór Sturla Holm Laegreid. Slovák Šimon Adamov urobil až sedem chýb na strelnici a skončí v závere výsledkovej listiny.

dnes 15:00
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
dnes 13:15
S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debuteKatarína Šrobová zvládla zjazd v tímovej súťaži.
dnes 13:15
Nór Birk Ruud oslavuje víťazstvo.
dnes 14:14|1
Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za nímVyhral so ziskom 86,28 bodu.
dnes 14:14|1
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Titanilla Bőddnes 07:05
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
Titanilla Bőd|dnes 07:05
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
dnes 13:59|1
Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancuMá už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
dnes 13:59|1
Linn Svahn oslavuje víťazstvo.
dnes 13:47
Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v PekinguTotálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová.
dnes 13:47
Taliani oslavujú zlato.
dnes 13:37
VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tímDomáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.
dnes 13:37
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
dnes 13:31|1
Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovorochDvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy.
dnes 13:31|1
Branko Radivojevič.rozhovor
Samuel Gregadnes 12:30|2
Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiťČo hovorí Branko Radivojevič pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026.
Samuel Grega|dnes 12:30|2
Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
dnes 12:12|4
Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiéreObsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne.
dnes 12:12|4
Americkí hokejisti počas tréningu.
dnes 11:31
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
dnes 11:31
Lea Popovičová.
dnes 11:13
Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
dnes 11:13
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 10:42
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
dnes 10:42
Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
dnes 10:30
ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
dnes 08:28|15
Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
dnes 08:28|15
Mária Danielová.
dnes 09:52|1
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
dnes 09:52|1
ONLINE: Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m v šortreku na ZOH 2026.online
dnes 07:30
ZOH Miláno a Cortina 2026: Popovičová nepostúpila do štvrťfinále súťaže na 500 metrovSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z 500m 1. jazdy v šortreku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30
ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:30|21
ZOH 2026: Šrobová dokončila zjazd v tímovej súťaži, v slalome sa predstaví VlhováSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30|21
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:55
ZOH Miláno a Cortina 2026: Hinds s Cenekom neuspeli v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:55
ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:15
ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová neuspela v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:15
