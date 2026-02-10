Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba

/Správu aktalizujeme/
Nórsky biatlonista Johan Olav Botn vyhral vytrvalostné preteky na ZOH 2026. Druhý skončil Francúz Eric Perrot a tretí bol ďalší Nór Sturla Holm Laegreid. Slovák Šimon Adamov urobil až sedem chýb na strelnici a skončí v závere výsledkovej listiny.
