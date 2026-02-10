Vonnovej rekonvalescencia môže trvať takmer rok, varujú experti. Prirovnávajú ju k Talianke

Rekonvalescencia Lindsey Vonnovej po vážnom zranení nohy v nedeľňajšom olympijskom zjazde bude podľa ortopedických špecialistov oslovených agentúrou Reuters trvať osem až jedenásť mesiacov.
Kľúčovú úlohu v prípadnom návrate k súťažnému lyžovaniu ale bude u štyridsaťdvaročnej Američanky hrať aj vek, psychická odolnosť a motivácia.
Vonnová na olympiáde štartovala aj napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v ľavom kolene.
Už krátko po štarte nedeľného zjazdu v Cortine d'Ampezzo ale mala ťažký pád. V pondelok potvrdila, že utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti, ktorá si vyžiada mnoho operácií. Prvé dve už má podľa médií za sebou.
Podľa talianskych lekárskych expertov možno očakávať podobný scenár, ktorým prešla Federica Brignoneová, ak nedôjde k žiadnym komplikáciám. Tridsaťpäťročná talianska hviezda sa vrátila k pretekaniu desať mesiacov po komplikovanej zlomenine nohy a zranení väzov.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
"Je ťažké to hodnotiť bez znalosti röntgenových snímok. Je to komplikovaná zlomenina, ktorá môže bez ohľadu na vek ovplyvniť kariéru. Ale aj Brignoneová mala vážnu fraktúru a zotavila sa, "povedal šéf lekárskej komisie talianskej federácie zimných športov Andrea Panzeri, ktorý bol súčasťou tímu, ktorý Brignoneovú operoval.
Vonnová počas kariéry podstúpila opakované operácie kolien, vrátane čiastočného implantátu v pravom kolene. Podľa bývalého šéfa oddelenia športovej traumatológie v milánskom Pini Institute Artura Guarina to bude hrať tiež v procese zotavovania úlohu.
"Bude potrebné overiť, či protéza neutrpela pri páde v Cortine nejaké následky. Ak áno, potom bude potrebné vykonať zákrok aj pri implantáte a doba rekonvalescencie by sa mohla predĺžiť," povedal Guarino.
Vonnová sa k lyžovaniu vrátila na konci roka 2024 po takmer šesťročnej pauze s vidinou štartu na olympijských hrách. Jej otec Alan Kildow po nedeľňajšom páde vyhlásil, že keby bolo na ňom, dcéra už by sa k pretekom nevrátila.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara